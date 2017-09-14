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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12835128361283712838

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 61
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
20
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 14:22

  Успіх написав:З тг-каналів:

‼️*Відключення України від Starlink. Цим погрожують американські переговорники у разі, якщо Україна не погодиться на їхні умови, пише Reuters з посиланням на джерела.*

За інформацією видання, переговірники США тиснуть на українську владу, вимагаючи доступу до українських корисних копалин, й одним із важелів тиску є можливість відключення від Starlink.

Це питання начебто знову порушили під час зустрічі спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога та президента України Володимира Зеленського.

блін а я думаю чому всюди згадали про старлінки ....от жеж п...ри чому ультиматуми тільки НАМ ? а тій стороні нічого ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 14:27

  yama написав:чому ультиматуми тільки НАМ ? а тій стороні нічого ?
потому что трамп с путиным заодно
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Выьрасывайте всё из окон всё американское: айфоны, винду, всі речі і побутову техніку. Тесли выбрасывайте. Если можно пригоните по адресу: Бульварно Кудрявская 15 в паркинг.
Пишите США с маленькой буквы, пересядьте на запорожец и напишите на нём "на сша"
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 14:34

  Wirująświatła написав:
  yama написав:чому ультиматуми тільки НАМ ? а тій стороні нічого ?
потому что трамп с путиным заодно

Не ожидал, что и у вас кукуху снесёт))
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 14:35

Все буде добре!©

  Бетон написав:Выьрасывайте всё из окон
Головне, щоб самим не викинутись з вікна!😁😁😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 14:38

  Успіх написав:
  Бетон написав:Выьрасывайте всё из окон
Головне, щоб самим не викинутись з вікна!😁😁😁

Как ты?
Голова пострадала, это ясно.
Детородный орган?
Танк разрисовал уже? "на сша"
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 14:42

  yama написав:блін а я думаю чому всюди згадали про старлінки ....от жеж п...ри чому ультиматуми тільки НАМ ? а тій стороні нічого ?

Тій стороні вони старлінки не давали. на них 3 роки накладали санкції. Зараз їх мотивують тим що санкції відмінять.
Banderlog
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