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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лют, 2025 14:22
Успіх написав:
З тг-каналів:
‼️*Відключення України від Starlink. Цим погрожують американські переговорники у разі, якщо Україна не погодиться на їхні умови, пише Reuters з посиланням на джерела.*
За інформацією видання, переговірники США тиснуть на українську владу, вимагаючи доступу до українських корисних копалин, й одним із важелів тиску є можливість відключення від Starlink.
Це питання начебто знову порушили під час зустрічі спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога та президента України Володимира Зеленського.
блін а я думаю чому всюди згадали про старлінки ....от жеж п...ри чому ультиматуми тільки НАМ ? а тій стороні нічого ?
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yama
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Додано: Суб 22 лют, 2025 14:27
yama написав:
чому ультиматуми тільки НАМ ? а тій стороні нічого ?
потому что трамп с путиным заодно
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Wirująświatła
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Додано: Суб 22 лют, 2025 14:33
Выьрасывайте всё из окон всё американское: айфоны, винду, всі речі і побутову техніку. Тесли выбрасывайте. Если можно пригоните по адресу: Бульварно Кудрявская 15 в паркинг.
Пишите США с маленькой буквы, пересядьте на запорожец и напишите на нём "на сша"
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Бетон
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Додано: Суб 22 лют, 2025 14:34
Wirująświatła написав: yama написав:
чому ультиматуми тільки НАМ ? а тій стороні нічого ?
потому что трамп с путиным заодно
Не ожидал, что и у вас кукуху снесёт))
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Додано: Суб 22 лют, 2025 14:35
Бетон написав:
Выьрасывайте всё из окон
Головне, щоб самим не викинутись з вікна!😁😁😁
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Успіх
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Додано: Суб 22 лют, 2025 14:38
Успіх написав: Бетон написав:
Выьрасывайте всё из окон
Головне, щоб самим не викинутись з вікна!😁😁😁
Как ты?
Голова пострадала, это ясно.
Детородный орган?
Танк разрисовал уже? "на сша"
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Бетон
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Додано: Суб 22 лют, 2025 14:42
yama написав:
блін а я думаю чому всюди згадали про старлінки ....от жеж п...ри чому ультиматуми тільки НАМ ? а тій стороні нічого ?
Тій стороні вони старлінки не давали. на них 3 роки накладали санкції. Зараз їх мотивують тим що санкції відмінять.
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Banderlog
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