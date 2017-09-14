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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1284512846128471284812849 ... 12852>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:00

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Перечитайте ещё раз хотя бы мои цитаты из Конституции.
У нас не предусмотрена должность ВО Президента. Такой просто не существует.


Турчинову можно, а дргугим нет ?
22 лютого 2014 року обраний на посаду голови Верховної Ради України.
.............
Конституція України (стаття 112) визначає, що в разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
З 23 лютого до 7 червня Турчинов був виконувачем обов'язків Президента України
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:12

  fox767676 написав:Господар Вельзевула
Флайман душой уже далеко от наших палестин ( Борнео или Манила)
Как зермаки с подоляками уже в мыслях пьют кофе на набережной Темзы

Один вы вцепились в кровавые украинские земли.
Настоящий почвенник


Так он же вроде ИТ? Был бы я ИТ, ноги моей бы тут не было. Зарплата вполне себе, удаленка. А не сокирою махать и слушать что "пан часто курить ходит".
Меня интересует где мне лучше,не более того.
И любой,кто говорит иное- подлый лицемер.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:13

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Цікаво, цей український самурай хоч слово знав з української мови?

Думаю, що раз з'їздив на батьківщину батька, то мав би знати:
У 2002 році Тайхо Кокі відвідав Україну, а в 2011-му, під час візиту до Японії президента України був нагороджений українським орденом “За заслуги” III ступеня. https://uain.press/blogs/tajho-koki-vin ... mo-1252111

Я когда-то был в Непале.
Там 7 языков.
Знаю одно слово - намасте. Не знаю точно, на каком из 7 языков. Или на всех?

А награда со знанием языка как-то связаны?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:14

  ЛАД написав:Если вам так интересно, почитайте политветку за февраль-апрель 2019.

Це ви у це повірили?
viewtopic.php?p=4552912#p4552912
Тут достаточно простое решение, поскольку элита и пересичные бодаются с кого первым начать соблюдение законности, надо принять во внимание очевидную вещь, наладить соблюдение законности у одного человека - на верхушке пирамиды - в тысячи раз легче, чем у сорока миллионов пересичных граждан. Это очевидная аксиома.
Надо поэтому начать с малого, хотя бы с одного человека, потом воодушевленные успехом спускаемся с вершины пирамидки, налаживаем с законностью еще у пяток человек - председателя правительства, Рады и тд, потом третий шаг 400 депутатов Рады, потом четвертый шаг депутаты всех рад, так за несколько шагов воодушевленные успехом мы и преобразим бОльшую часть общества как в Сингапуре.

Схоже оце ніхто не читав:
viewtopic.php?p=4542242#p4542242
Я уже говорил: он унижал свою страну перед юрмальской ватой. Таким политиком он и будет.
Он извинялся перед кадыровым - таким главнокомандующим он будет.
Он готов стать перед путиным на колени - таким дипломатом он будет.
Вот это то, что представляет из себя клоун политик. Это совсем не Рейган. Это клоун, слабак и полный ноль.

viewtopic.php?p=4552976#p4552976
Так це і є відповідь - швидко подолати корупцію вдається лише одиницям держав, і ми явно туди не входимо. Лише поступова, еволюційна зміна законодавства, правил гри, і поступове зменшення корупції. Так, як це робиться зараз.
Нова людина нічого не змінить, бо порядок (старий порядок) б'є клас. Нічого не зробив Саакашвілі, будучі губернатором, нічого не зробить Зеленський, будучи Президентом. Тому що це іншородні елементи, яких треба ізолювати. Щоб змінювати закони, потрібна більшість в Раді, яку неможливо втримати чи збудувати без корупції і шантажу. Так було, є і буде ще десятки років.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:15

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Господар Вельзевула
Флайман душой уже далеко от наших палестин ( Борнео или Манила)
Как зермаки с подоляками уже в мыслях пьют кофе на набережной Темзы

Один вы вцепились в кровавые украинские земли.
Настоящий почвенник


Так он же вроде ИТ? Был бы я ИТ, ноги моей бы тут не было. Зарплата вполне себе, удаленка. А не сокирою махать и слушать что "пан часто курить ходит".
Меня интересует где мне лучше,не более того.
И любой,кто говорит иное- подлый лицемер.

Трамп придёт - порядок наведёт.
Будем жить как на Гавайях. Или в Майами. Даже океан появится. Возможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:17

Water
Вам сегодня заняться больше нечем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:18

  fox767676 написав:konstantin kirovograd
Ви помиляєтесь у розрахунках
Не на 180, а на 40-50

і трошки нагнув :)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:19

  ЛАД написав:Трамп придёт - порядок наведёт.
Будем жить как на Гавайях. Или в Майами. Даже океан появится. Возможно.


Ну вы же знаете,что должен сделать Трамп,правда ? :mrgreen:
И вам это очень не понравится.
Главное что бы он не слился, и тогда он выплеснет или воду с купели ну или вместе с младенцем.
Ради такого благого дела даже готов быть выплеснутым.
А не так, что бы наши пацаны гнили в окопах,пока паскуды миллиарды в битке скридуют.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:19

  ЛАД написав:Water
Вам сегодня заняться больше нечем?

Я просто дивують як ЗА ЗЕ можна було голосувать?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:20

  The_Rebel написав:Філіппіни теж були колонією США. То виходить тобі вже непотрібно буде навіть туди їхати. Україна стане Філіппінами)

Саме так! Дайош безвіз!
flyman
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