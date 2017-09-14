ЛАД написав:Перечитайте ещё раз хотя бы мои цитаты из Конституции. У нас не предусмотрена должность ВО Президента. Такой просто не существует.
Турчинову можно, а дргугим нет ?
22 лютого 2014 року обраний на посаду голови Верховної Ради України. ............. Конституція України (стаття 112) визначає, що в разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. З 23 лютого до 7 червня Турчинов був виконувачем обов'язків Президента України
fox767676 написав:Господар Вельзевула Флайман душой уже далеко от наших палестин ( Борнео или Манила) Как зермаки с подоляками уже в мыслях пьют кофе на набережной Темзы
Один вы вцепились в кровавые украинские земли. Настоящий почвенник
Так он же вроде ИТ? Был бы я ИТ, ноги моей бы тут не было. Зарплата вполне себе, удаленка. А не сокирою махать и слушать что "пан часто курить ходит". Меня интересует где мне лучше,не более того. И любой,кто говорит иное- подлый лицемер.
Тут достаточно простое решение, поскольку элита и пересичные бодаются с кого первым начать соблюдение законности, надо принять во внимание очевидную вещь, наладить соблюдение законности у одного человека - на верхушке пирамиды - в тысячи раз легче, чем у сорока миллионов пересичных граждан. Это очевидная аксиома. Надо поэтому начать с малого, хотя бы с одного человека, потом воодушевленные успехом спускаемся с вершины пирамидки, налаживаем с законностью еще у пяток человек - председателя правительства, Рады и тд, потом третий шаг 400 депутатов Рады, потом четвертый шаг депутаты всех рад, так за несколько шагов воодушевленные успехом мы и преобразим бОльшую часть общества как в Сингапуре.
Я уже говорил: он унижал свою страну перед юрмальской ватой. Таким политиком он и будет. Он извинялся перед кадыровым - таким главнокомандующим он будет. Он готов стать перед путиным на колени - таким дипломатом он будет. Вот это то, что представляет из себя клоун политик. Это совсем не Рейган. Это клоун, слабак и полный ноль.
Так це і є відповідь - швидко подолати корупцію вдається лише одиницям держав, і ми явно туди не входимо. Лише поступова, еволюційна зміна законодавства, правил гри, і поступове зменшення корупції. Так, як це робиться зараз. Нова людина нічого не змінить, бо порядок (старий порядок) б'є клас. Нічого не зробив Саакашвілі, будучі губернатором, нічого не зробить Зеленський, будучи Президентом. Тому що це іншородні елементи, яких треба ізолювати. Щоб змінювати закони, потрібна більшість в Раді, яку неможливо втримати чи збудувати без корупції і шантажу. Так було, є і буде ще десятки років.
fox767676 написав:Господар Вельзевула Флайман душой уже далеко от наших палестин ( Борнео или Манила) Как зермаки с подоляками уже в мыслях пьют кофе на набережной Темзы
Один вы вцепились в кровавые украинские земли. Настоящий почвенник
Так он же вроде ИТ? Был бы я ИТ, ноги моей бы тут не было. Зарплата вполне себе, удаленка. А не сокирою махать и слушать что "пан часто курить ходит". Меня интересует где мне лучше,не более того. И любой,кто говорит иное- подлый лицемер.
Трамп придёт - порядок наведёт. Будем жить как на Гавайях. Или в Майами. Даже океан появится. Возможно.
ЛАД написав:Трамп придёт - порядок наведёт. Будем жить как на Гавайях. Или в Майами. Даже океан появится. Возможно.
Ну вы же знаете,что должен сделать Трамп,правда ? И вам это очень не понравится. Главное что бы он не слился, и тогда он выплеснет или воду с купели ну или вместе с младенцем. Ради такого благого дела даже готов быть выплеснутым. А не так, что бы наши пацаны гнили в окопах,пока паскуды миллиарды в битке скридуют.