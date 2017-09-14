Тут достаточно простое решение, поскольку элита и пересичные бодаются с кого первым начать соблюдение законности, надо принять во внимание очевидную вещь, наладить соблюдение законности у одного человека - на верхушке пирамиды - в тысячи раз легче, чем у сорока миллионов пересичных граждан. Это очевидная аксиома.

Надо поэтому начать с малого, хотя бы с одного человека, потом воодушевленные успехом спускаемся с вершины пирамидки, налаживаем с законностью еще у пяток человек - председателя правительства, Рады и тд, потом третий шаг 400 депутатов Рады, потом четвертый шаг депутаты всех рад, так за несколько шагов воодушевленные успехом мы и преобразим бОльшую часть общества как в Сингапуре.