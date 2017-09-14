RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1284612847128481284912850 ... 12852>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:21

Господар Вельзевула
Ну могут быть родители 75+
Сентиментальность к родным ландшафтам (может в Днепре это не очевидно)
Для молодежи - куча симпатичных девушек (до сих пор , хотя и прорежено)
Я лично надеюсь остаться и что у страны будет будущее . Но альтернативным логовом обзаведусь,
и может западней Балкан, глядя на то как напирает орда с востока. Правый или левый берег Киева вопрос уже стоит совсем иначе - насколько рисковый бывший соцблок, или безопасней старая Европа, а может вообще Новый Свет
fox767676
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:25

  konstantin kirovograd написав:Орды́нский вы́ход — налог, дань, выплачивавшийся русскими землями Золотой Орде в XIII—XV веках, включая и земли Южной Руси, вошедшие в XIV веке в состав Великого княжества Литовского и Польского королевства.
Этой данью облагалось всё население, кроме духовенства.
-------------
Чингисхан херов из Техаса :evil:

Трампівська десятина?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38549
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:27

  flyman написав:
  fox767676 написав:konstantin kirovograd
Ви помиляєтесь у розрахунках
Не на 180, а на 40-50

і трошки нагнув :)


Так , рішення багатовимірні :)
fox767676
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:28

Або труси, або хрестик.

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Альтернативы Америке нет
Кто не хочет слушать Вашингтон будет слушать Москву, это еще хуже, даже уситывая что разница между нми все менее заметней
Я был бы рад если бы ЕС усилились, но они дажек за 3 года войны предпочли наливать халявное баварское хунтерам чем инвестимровать в снгарядно-пороховын заводы
С Китаем пожгли все возможные мосты


это понятно, но оно же всех тут угробит, просрет кучу территорий и будет потом в Британии сидеть, типа правительство в изгнании.
или так и задумано в Омане?

Флайман,а что там за карта на ролике? Киев пополам? Таки на правом брать?

Не впевнений про яку саме мапу мова, але підозрюю що про ту, де зображено "арійське ядро неньки" без новонабутих колоній причорномор"я та приазов"я.

Щодо Києва, можуть купити/продати і ПБ, як колись тільки за долари.

Проблема в тому, що Велика Україна існувала лише в складі СРСР, як би тут антисовітчики не вертілися як вужі. Тому або "ядро" але "самостійне", або "велика" але в "союзі".
Або труси, або хрестик.
Або до розумних, або до красивих.

Треба таки еліті визначитися, вони як бачать неньку, великою, чи (як каже Славко) мовнюцькою.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 лют, 2025 22:33, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38549
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:
  The_Rebel написав:
  konstantin kirovograd написав:Я вот не понимаю где банда Байдена,где почти 50% население что за неё топит в штатах.
Рыжий дурачёк впервые с времён Рейгана развернул политику США в отношении СССР/сосии на 180 градусов и все молчат.

Не мовчать. Вивішують чорні прапори замість прапору США, проходять мітинги, багато зірок, в т.ч. Мадонна, Гомес і тп висловлюють спротив. Але вибори є вибори. "Мели Емеля - твоя неделя". Зеленський також бодро починав перші місяці - Раду розпустив напівзаконно, включив турборежим і приймали закони без належних процедур, навіть замахнувся перенести столицю десь у поле в Кіровоградській області. Але з часом все стало на свої місця, бюрократична машина взяла своє. Так буде і з США, скоро суди потроху почнуть відміняти рішення, а сенатори вставляти палиці в колеса, Трампу все набридне і він піде грати в гольф, а все робитимуть Венс і Рубіо

там еще производители оружия(главные спонсоры республиканцев) очень напряглись
не буду удивлен если свой 2й срок трамп закончит досрочно с импичментом
НО, нам нужно "здесь и сейчас" держаться и продержаться темные времена...

ЗЫ: чей то ассоциация у меня что трамп это типа зе на стероидах и максималках)
Я навіть не здивуюся, якщо на Трампі продовжиться традиція вбитих президентів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35421
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 8141 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:32

есть такая книга, изгнание царей. 605 рецептов. не только у нас была такая проблема
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28350
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2429 раз.
Подякували: 3418 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:36

США не пропонують Україні залазити у борги та відмовлятися від своїх копалин, – міністр фінансів США Бессент

▪️Угода про мінерали допоможе уникнути корупції під час відбудови України
▪️США не стануть власниками фізичних активів в Україні і не обтяжуватимуть нас новими боргами, але отримають економічні та управлінські права фондом відновлення України
▪️Це економічне партнерство заклало б основи для потужного відновлення економіки України.

https://www.ft.com/content/91a727ff-ddd ... 0ea2de6cf7
Xenon
 
Повідомлень: 5071
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:37

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Трамп придёт - порядок наведёт.
Будем жить как на Гавайях. Или в Майами. Даже океан появится. Возможно.


Ну вы же знаете,что должен сделать Трамп,правда ? :mrgreen:
И вам это очень не понравится.
Главное что бы он не слился, и тогда он выплеснет или воду с купели ну или вместе с младенцем.
Ради такого благого дела даже готов быть выплеснутым.
А не так, что бы наши пацаны гнили в окопах,пока паскуды миллиарды в битке скридуют.

Уже не знаю. Тем более, такое, что мне не понравится.
Пока что, по его текущим действиям мне всё не нравится.
Боюсь, в результате "пацаны будут гнить в окопах", а "миллиарды в битке скирдовать" будут, максимум, другие "паскуды", но, вполне возможно, те же самые.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33097
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:41

  ЛАД написав:Уже не знаю. Тем более, такое, что мне не понравится.
Пока что, по его текущим действиям мне всё не нравится.
Боюсь, в результате "пацаны будут гнить в окопах", а "миллиарды в битке скирдовать" будут, максимум, другие "паскуды", но, вполне возможно, те же самые.


Возможно.Вполне возможно.Посмотрим..
А вы думали что он лобзнет потужного в макушку и будет стучать ботинком по трибуне, угрожая показать кузькину мать хуйлу?
Я не вижу плохого отношения президента Трампа к Украине.
А вот к стаду оголтелых скоморохов претензии более чем обоснованы.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 610
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:42

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Рада призначає вибори президента, а на перехідний період обирає ВО?

Перечитайте ещё раз хотя бы мои цитаты из Конституции.
У нас не предусмотрена должность ВО Президента. Такой просто не существует.

Тобто якщо Зе складе повноваження, а Стефанчук з заступниками відмовляться брати на себе повноваження, країна до виборів буде без президента?

А Турчинов ким був на вашу думку? Голова ВР стає ВО Президента і Верховним головнокомандувачем в такому випадку. Тим більше уже був у нас такий випадок, то можемо і повторити. Але Стефанчука попередньо треба поміняти буде на цьому посту. Ну не вийшла людина лицем, такому гроші ніхто не дасть, як казав покійний мер Харкова. Зеленський хоча актор, тож міг зобразити втомлено-сміливе лице для різних обкладинок Таймс і тп.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 645
З нами з: 01.06.19
Подякував: 74 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1284612847128481284912850 ... 12852>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 87986
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262067
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908220
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.