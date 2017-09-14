Господар Вельзевула Ну могут быть родители 75+ Сентиментальность к родным ландшафтам (может в Днепре это не очевидно) Для молодежи - куча симпатичных девушек (до сих пор , хотя и прорежено) Я лично надеюсь остаться и что у страны будет будущее . Но альтернативным логовом обзаведусь, и может западней Балкан, глядя на то как напирает орда с востока. Правый или левый берег Киева вопрос уже стоит совсем иначе - насколько рисковый бывший соцблок, или безопасней старая Европа, а может вообще Новый Свет
konstantin kirovograd написав:Орды́нский вы́ход — налог, дань, выплачивавшийся русскими землями Золотой Орде в XIII—XV веках, включая и земли Южной Руси, вошедшие в XIV веке в состав Великого княжества Литовского и Польского королевства. Этой данью облагалось всё население, кроме духовенства. ------------- Чингисхан херов из Техаса
fox767676 написав:Альтернативы Америке нет Кто не хочет слушать Вашингтон будет слушать Москву, это еще хуже, даже уситывая что разница между нми все менее заметней Я был бы рад если бы ЕС усилились, но они дажек за 3 года войны предпочли наливать халявное баварское хунтерам чем инвестимровать в снгарядно-пороховын заводы С Китаем пожгли все возможные мосты
это понятно, но оно же всех тут угробит, просрет кучу территорий и будет потом в Британии сидеть, типа правительство в изгнании. или так и задумано в Омане?
Флайман,а что там за карта на ролике? Киев пополам? Таки на правом брать?
Не впевнений про яку саме мапу мова, але підозрюю що про ту, де зображено "арійське ядро неньки" без новонабутих колоній причорномор"я та приазов"я.
Щодо Києва, можуть купити/продати і ПБ, як колись тільки за долари.
Проблема в тому, що Велика Україна існувала лише в складі СРСР, як би тут антисовітчики не вертілися як вужі. Тому або "ядро" але "самостійне", або "велика" але в "союзі". Або труси, або хрестик. Або до розумних, або до красивих.
Треба таки еліті визначитися, вони як бачать неньку, великою, чи (як каже Славко) мовнюцькою.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 лют, 2025 22:33, всього редагувалось 2 разів.
konstantin kirovograd написав:Я вот не понимаю где банда Байдена,где почти 50% население что за неё топит в штатах. Рыжий дурачёк впервые с времён Рейгана развернул политику США в отношении СССР/сосии на 180 градусов и все молчат.
Не мовчать. Вивішують чорні прапори замість прапору США, проходять мітинги, багато зірок, в т.ч. Мадонна, Гомес і тп висловлюють спротив. Але вибори є вибори. "Мели Емеля - твоя неделя". Зеленський також бодро починав перші місяці - Раду розпустив напівзаконно, включив турборежим і приймали закони без належних процедур, навіть замахнувся перенести столицю десь у поле в Кіровоградській області. Але з часом все стало на свої місця, бюрократична машина взяла своє. Так буде і з США, скоро суди потроху почнуть відміняти рішення, а сенатори вставляти палиці в колеса, Трампу все набридне і він піде грати в гольф, а все робитимуть Венс і Рубіо
там еще производители оружия(главные спонсоры республиканцев) очень напряглись не буду удивлен если свой 2й срок трамп закончит досрочно с импичментом НО, нам нужно "здесь и сейчас" держаться и продержаться темные времена...
ЗЫ: чей то ассоциация у меня что трамп это типа зе на стероидах и максималках)
Я навіть не здивуюся, якщо на Трампі продовжиться традиція вбитих президентів
США не пропонують Україні залазити у борги та відмовлятися від своїх копалин, – міністр фінансів США Бессент
▪️Угода про мінерали допоможе уникнути корупції під час відбудови України ▪️США не стануть власниками фізичних активів в Україні і не обтяжуватимуть нас новими боргами, але отримають економічні та управлінські права фондом відновлення України ▪️Це економічне партнерство заклало б основи для потужного відновлення економіки України.
ЛАД написав:Трамп придёт - порядок наведёт. Будем жить как на Гавайях. Или в Майами. Даже океан появится. Возможно.
Ну вы же знаете,что должен сделать Трамп,правда ? И вам это очень не понравится. Главное что бы он не слился, и тогда он выплеснет или воду с купели ну или вместе с младенцем. Ради такого благого дела даже готов быть выплеснутым. А не так, что бы наши пацаны гнили в окопах,пока паскуды миллиарды в битке скридуют.
Уже не знаю. Тем более, такое, что мне не понравится. Пока что, по его текущим действиям мне всё не нравится. Боюсь, в результате "пацаны будут гнить в окопах", а "миллиарды в битке скирдовать" будут, максимум, другие "паскуды", но, вполне возможно, те же самые.
ЛАД написав:Уже не знаю. Тем более, такое, что мне не понравится. Пока что, по его текущим действиям мне всё не нравится. Боюсь, в результате "пацаны будут гнить в окопах", а "миллиарды в битке скирдовать" будут, максимум, другие "паскуды", но, вполне возможно, те же самые.
Возможно.Вполне возможно.Посмотрим.. А вы думали что он лобзнет потужного в макушку и будет стучать ботинком по трибуне, угрожая показать кузькину мать хуйлу? Я не вижу плохого отношения президента Трампа к Украине. А вот к стаду оголтелых скоморохов претензии более чем обоснованы.
Schmit написав:Рада призначає вибори президента, а на перехідний період обирає ВО?
Перечитайте ещё раз хотя бы мои цитаты из Конституции. У нас не предусмотрена должность ВО Президента. Такой просто не существует.
Тобто якщо Зе складе повноваження, а Стефанчук з заступниками відмовляться брати на себе повноваження, країна до виборів буде без президента?
А Турчинов ким був на вашу думку? Голова ВР стає ВО Президента і Верховним головнокомандувачем в такому випадку. Тим більше уже був у нас такий випадок, то можемо і повторити. Але Стефанчука попередньо треба поміняти буде на цьому посту. Ну не вийшла людина лицем, такому гроші ніхто не дасть, як казав покійний мер Харкова. Зеленський хоча актор, тож міг зобразити втомлено-сміливе лице для різних обкладинок Таймс і тп.