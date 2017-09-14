США не пропонують Україні залазити у борги та відмовлятися від своїх копалин, – міністр фінансів США Бессент
▪️Угода про мінерали допоможе уникнути корупції під час відбудови України ▪️США не стануть власниками фізичних активів в Україні і не обтяжуватимуть нас новими боргами, але отримають економічні та управлінські права фондом відновлення України ▪️Це економічне партнерство заклало б основи для потужного відновлення економіки України.
На эту тему есть куча пословиц. Так сходу: - мягко стелет да жёстко спать; - свежо предание да верится с трудом; - благими намерениями вымощена дорога в ад. Как-то не верится в чистую благотворительность Трампа. Не похож он на ангела господня.
The_Rebel написав:у Ну не вийшла людина лицем, такому гроші ніхто не дасть, як казав покійний мер Харкова. Зеленський хоча актор, тож міг зобразити втомлено-сміливе лице для різних обкладинок Таймс і тп.
Да они там все,как фрагмент картины Босха-"корабль дураков".
Господар Вельзевула написав:........... Возможно.Вполне возможно.Посмотрим.. А вы думали что он лобзнет потужного в макушку и будет стучать ботинком по трибуне, угрожая показать кузькину мать хуйлу? Я не вижу плохого отношения президента Трампа к Украине. А вот к стаду оголтелых скоморохов претензии более чем обоснованы.
Первое не обязательно, а второе мог бы и сделать, хотя стучать ботинком не обязательно. А хорошее отношение президента Трампа к Украине вы уже видите?
Schmit написав:Ну моделюємо ситуацію. Зе подає у відставку. Повноваження автоматично переходять Стефанчуку. Далі Стефанчук офіційно відмовляється від повноважень ВО і усі заступники також. Що далі?
Навіть цього не треба 1 Зеленський залишається як Англійська королева 2 Своїм Указом а - розпускає Парламент ( він же це робив в 2019 ) б - призначає Уряд Національної Довіри на час війни в - Призначає вибори Парламенту і Президента на 30 день після закінчення війни г - всім хто входив в Уряд Єдності+собі - забороняє приймати участь у післявоєнних виборах
Пункт 1 можна модернізувати типу Після призначення Уряду Єдності виконання президенських повноважень перекладається на Уряд Єдності...
Ви обидва наївні. Нікуди Зеленський не піде і ніяких "Урядів Єдності" створювати не буде. Ціль Зеленського і Ко: продовжити своє правління і він усе для цього робить. Можливо Трамп заставить його піти, але на фоні останніх подій я вже в це не вірю.
Schmit написав:Ну моделюємо ситуацію. Зе подає у відставку. Повноваження автоматично переходять Стефанчуку. Далі Стефанчук офіційно відмовляється від повноважень ВО і усі заступники також. Що далі?
Навіть цього не треба 1 Зеленський залишається як Англійська королева 2 Своїм Указом а - розпускає Парламент ( він же це робив в 2019 ) б - призначає Уряд Національної Довіри на час війни в - Призначає вибори Парламенту і Президента на 30 день після закінчення війни г - всім хто входив в Уряд Єдності+собі - забороняє приймати участь у післявоєнних виборах
Пункт 1 можна модернізувати типу Після призначення Уряду Єдності виконання президенських повноважень перекладається на Уряд Єдності...
Ви обидва наївні. Нікуди Зеленський не піде і ніяких "Урядів Єдності" створювати не буде. Ціль Зеленського і Ко: продовжити своє правління і він усе для цього робить. Можливо Трамп заставить його піти, але на фоні останніх подій я вже в це не вірю.
Пентагон спростовує заяву Трампа про витрачені на Україну 350 мільярдів, - Голос Америки
З моменту незаконного вторгнення росії в лютому 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів, за даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.
З них Пентагон підтвердив Голосу Америки, що США надіслали Україні військової допомоги на суму 65,9 мільярда доларів, і ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.
Близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США. Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість.
V2 написав:Також мені повідомляють, що по договору про корисні копалини зараз йде серйозна боротьба чи буде в фінальній версії вказана конкретна сума в 500 мільярдів, чи в договорі буде зафіксований лише сам механізм.
І це насправді просто жесть.
Через геніальні задуми Зеленського прямо зараз вирішується СКІЛЬКИ Ж МИ ВИННІ?
Нагадаю ще раз. В Штатах розмов про відшкодування та наші метали взагалі не було. Всю цю історію вигадали наші генії думки.
США допомагали нам просто так. І було достатньо бути вдячними.
А після брехні Зеленського про неіснуючі трильйони — тепер всі будемо думати де їх взяти.
О.Гончаренко
Леша прав Просто с зермаками не поделились Так они пустили волну через подоляков, которую местные витренковцы подхватили
хто проти того щоб лягти під США автоматично за те щоб лягти під РФ
Schmit написав:Ну моделюємо ситуацію. Зе подає у відставку. Повноваження автоматично переходять Стефанчуку. Далі Стефанчук офіційно відмовляється від повноважень ВО і усі заступники також. Що далі?
Навіть цього не треба 1 Зеленський залишається як Англійська королева 2 Своїм Указом а - розпускає Парламент ( він же це робив в 2019 ) б - призначає Уряд Національної Довіри на час війни в - Призначає вибори Парламенту і Президента на 30 день після закінчення війни г - всім хто входив в Уряд Єдності+собі - забороняє приймати участь у післявоєнних виборах
Пункт 1 можна модернізувати типу Після призначення Уряду Єдності виконання президенських повноважень перекладається на Уряд Єдності...
Ви обидва наївні. Нікуди Зеленський не піде і ніяких "Урядів Єдності" створювати не буде. Ціль Зеленського і Ко: продовжити своє правління і він усе для цього робить. Можливо Трамп заставить його піти, але на фоні останніх подій я вже в це не вірю.
А дарма. Буде тягнути нас за собою в прірву. Якщо він такий впевнений у любові народу і своїх заслугах перед країною, то міг би піти зараз у відставку, раз не матчиться у нього з новою адміністрацією США. Можна навіть було б об'явити перемогою те що Україна вистояла при ньому у кратно сильнішого ворога (тобто перемога по Байдену). Тим більше він ще молодий для політика. Можна і через 5-10 років знову прийти до влади. Адже і його кумир, з яким оточення його гордо порівнювало (Черчиль) пішов з влади до закінчення Другої світової війни і потім повернувся в 50-х роках знову, нічого страшного. Так само Де Голь у Франції.