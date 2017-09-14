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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 128471284812849128501285112852>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:46

  Xenon написав:
США не пропонують Україні залазити у борги та відмовлятися від своїх копалин, – міністр фінансів США Бессент

▪️Угода про мінерали допоможе уникнути корупції під час відбудови України
▪️США не стануть власниками фізичних активів в Україні і не обтяжуватимуть нас новими боргами, але отримають економічні та управлінські права фондом відновлення України
▪️Це економічне партнерство заклало б основи для потужного відновлення економіки України.

https://www.ft.com/content/91a727ff-ddd ... 0ea2de6cf7

На эту тему есть куча пословиц.
Так сходу:
- мягко стелет да жёстко спать;
- свежо предание да верится с трудом;
- благими намерениями вымощена дорога в ад.
Как-то не верится в чистую благотворительность Трампа. Не похож он на ангела господня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:48

  The_Rebel написав:у Ну не вийшла людина лицем, такому гроші ніхто не дасть, як казав покійний мер Харкова. Зеленський хоча актор, тож міг зобразити втомлено-сміливе лице для різних обкладинок Таймс і тп.


Да они там все,как фрагмент картины Босха-"корабль дураков".
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:50

  Господар Вельзевула написав:...........
Возможно.Вполне возможно.Посмотрим..
А вы думали что он лобзнет потужного в макушку и будет стучать ботинком по трибуне, угрожая показать кузькину мать хуйлу?
Я не вижу плохого отношения президента Трампа к Украине.
А вот к стаду оголтелых скоморохов претензии более чем обоснованы.

Первое не обязательно, а второе мог бы и сделать, хотя стучать ботинком не обязательно.
А хорошее отношение президента Трампа к Украине вы уже видите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:55

  budivelnik написав:
  Schmit написав:Ну моделюємо ситуацію.
Зе подає у відставку. Повноваження автоматично переходять Стефанчуку.
Далі Стефанчук офіційно відмовляється від повноважень ВО і усі заступники також.
Що далі?
Навіть цього не треба
1 Зеленський залишається як Англійська королева
2 Своїм Указом
а - розпускає Парламент ( він же це робив в 2019 )
б - призначає Уряд Національної Довіри на час війни
в - Призначає вибори Парламенту і Президента на 30 день після закінчення війни
г - всім хто входив в Уряд Єдності+собі - забороняє приймати участь у післявоєнних виборах

Пункт 1 можна модернізувати типу
Після призначення Уряду Єдності виконання президенських повноважень перекладається на Уряд Єдності...

Ви обидва наївні. Нікуди Зеленський не піде і ніяких "Урядів Єдності" створювати не буде.
Ціль Зеленського і Ко: продовжити своє правління і він усе для цього робить.
Можливо Трамп заставить його піти, але на фоні останніх подій я вже в це не вірю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 23:00

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  Schmit написав:Ну моделюємо ситуацію.
Зе подає у відставку. Повноваження автоматично переходять Стефанчуку.
Далі Стефанчук офіційно відмовляється від повноважень ВО і усі заступники також.
Що далі?
Навіть цього не треба
1 Зеленський залишається як Англійська королева
2 Своїм Указом
а - розпускає Парламент ( він же це робив в 2019 )
б - призначає Уряд Національної Довіри на час війни
в - Призначає вибори Парламенту і Президента на 30 день після закінчення війни
г - всім хто входив в Уряд Єдності+собі - забороняє приймати участь у післявоєнних виборах

Пункт 1 можна модернізувати типу
Після призначення Уряду Єдності виконання президенських повноважень перекладається на Уряд Єдності...

Ви обидва наївні. Нікуди Зеленський не піде і ніяких "Урядів Єдності" створювати не буде.
Ціль Зеленського і Ко: продовжити своє правління і він усе для цього робить.
Можливо Трамп заставить його піти, але на фоні останніх подій я вже в це не вірю.

Тут постили книжку альтернативних істориків
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пентагон спростовує заяву Трампа про витрачені на Україну 350 мільярдів, - Голос Америки

З моменту незаконного вторгнення росії в лютому 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів, за даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.

З них Пентагон підтвердив Голосу Америки, що США надіслали Україні військової допомоги на суму 65,9 мільярда доларів, і ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.

Близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США. Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 23:10

  fox767676 написав:
  V2 написав:Також мені повідомляють, що по договору про корисні копалини зараз йде серйозна боротьба чи буде в фінальній версії вказана конкретна сума в 500 мільярдів, чи в договорі буде зафіксований лише сам механізм.

І це насправді просто жесть.

Через геніальні задуми Зеленського прямо зараз вирішується СКІЛЬКИ Ж МИ ВИННІ?

Нагадаю ще раз. В Штатах розмов про відшкодування та наші метали взагалі не було. Всю цю історію вигадали наші генії думки.

США допомагали нам просто так. І було достатньо бути вдячними.

А після брехні Зеленського про неіснуючі трильйони — тепер всі будемо думати де їх взяти.

О.Гончаренко


Леша прав
Просто с зермаками не поделились
Так они пустили волну через подоляков, которую местные витренковцы подхватили

хто проти того щоб лягти під США автоматично за те щоб лягти під РФ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 23:10

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  Schmit написав:Ну моделюємо ситуацію.
Зе подає у відставку. Повноваження автоматично переходять Стефанчуку.
Далі Стефанчук офіційно відмовляється від повноважень ВО і усі заступники також.
Що далі?
Навіть цього не треба
1 Зеленський залишається як Англійська королева
2 Своїм Указом
а - розпускає Парламент ( він же це робив в 2019 )
б - призначає Уряд Національної Довіри на час війни
в - Призначає вибори Парламенту і Президента на 30 день після закінчення війни
г - всім хто входив в Уряд Єдності+собі - забороняє приймати участь у післявоєнних виборах

Пункт 1 можна модернізувати типу
Після призначення Уряду Єдності виконання президенських повноважень перекладається на Уряд Єдності...

Ви обидва наївні. Нікуди Зеленський не піде і ніяких "Урядів Єдності" створювати не буде.
Ціль Зеленського і Ко: продовжити своє правління і він усе для цього робить.
Можливо Трамп заставить його піти, але на фоні останніх подій я вже в це не вірю.

А дарма. Буде тягнути нас за собою в прірву. Якщо він такий впевнений у любові народу і своїх заслугах перед країною, то міг би піти зараз у відставку, раз не матчиться у нього з новою адміністрацією США. Можна навіть було б об'явити перемогою те що Україна вистояла при ньому у кратно сильнішого ворога (тобто перемога по Байдену). Тим більше він ще молодий для політика. Можна і через 5-10 років знову прийти до влади. Адже і його кумир, з яким оточення його гордо порівнювало (Черчиль) пішов з влади до закінчення Другої світової війни і потім повернувся в 50-х роках знову, нічого страшного. Так само Де Голь у Франції.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 23:17

  flyman написав:хто проти того щоб лягти під США автоматично за те щоб лягти під РФ



Видав базу!
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 23:18

  Schmit написав:

А зеботи говорять що Зеленський ні в чому не винуватий. :D :D Що будь-який президент на його місці зробив би те саме. Ще питають: А що Зеленський зробив не так? :D

Згідний, що Трамп це все знає. Та усі це знають окрім деяких зеботів яким "какая разница каким будет президент"
andrijk777
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