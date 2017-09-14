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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лют, 2025 23:22
Надіюсь торгуються і підпишують угоду, хай би було 50/50, але американці інвестують в розвідку запасів, будують заводи та відподну інфраструктуру, а з нас земля для цього. Тоді вже по-суті американські гроші будуть закопані в цій землі, отже в майбутньому фіг хто сунеться сюди, бо навіть такого типу керівникам як Трамп, Джонсон та Венс буде соромно накивати п'ятами від грошей американських платників податків
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The_Rebel
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Додано: Суб 22 лют, 2025 23:34
The_Rebel написав:
Надіюсь торгуються і підпишують угоду, хай би було 50/50, але американці інвестують в розвідку запасів, будують заводи та відподну інфраструктуру, а з нас земля для цього. Тоді вже по-суті американські гроші будуть закопані в цій землі, отже в майбутньому фіг хто сунеться сюди, бо навіть такого типу керівникам як Трамп, Джонсон та Венс буде соромно накивати п'ятами від грошей американських платників податків
Так я до США з РФ затоваришують то нема різниці під чиєю юрисдикціею копалини. рф пропонує штатам розробку сибірських копалин
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fox767676
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Додано: Суб 22 лют, 2025 23:40
Україні пропонували членство в НАТО ще у 90-х.
Вибрані мудрим нарідом посткомуністичні дурники відмовились і підписали папірець.
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Додано: Суб 22 лют, 2025 23:53
flyman написав:
..........
хто проти того щоб лягти під США автоматично за те щоб лягти під РФ
Я не против "лягти під США". Даже за.
Но важны условия.
Можно лечь пусть не как жена, но хотя бы как любовница, а можно по принципу: "Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие". В этом случае результат может быть не лучше, а, может, и хуже, чем "лягти під РФ".
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лют, 2025 23:56
ЛАД написав:
если в популяции останется много женщин и мало мужчин, численность популяции довольно быстро восстановится.
Корея, Польща, Парайгвай ... чи про які популяції в яких країнах?
чи то чисто математично-теоретично, як в курятнику достатньо одного півня на десяток-другий несучок?
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flyman
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:00
Зеленський НЕ готовий підписати угоду про корисні копалини, – Sky News з посиланням на українські джерела
Все тому, що угода містить лише односторонні зобов’язання з боку України.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:02
Дуже сильні вибухи у Кривому Розі. Рашисти вдарили по житловому кварталу балістикою
Русня вчергове доказує, що не хоче ніяких мирних переговорів, це все фальш.
начали бить по родине зеленского
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Wirująświatła
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:07
Wirująświatła написав:
Дуже сильні вибухи у Кривому Розі. Рашисти вдарили по житловому кварталу балістикою
Русня вчергове доказує, що не хоче ніяких мирних переговорів, це все фальш.
начали бить по родине зеленского
Они кривой все время трощат. У нас как мера типа- " если нас будут сносить как кривой (варианты-запор,харьков)".
Бидни люде, в Яремче не были,не видели как оно-без войны то.
Хотя не потушить в такие морозы- дивно мне. Я бы своего врага именно сейчас вбил в пещерный век, создав такой гуманитарный кризис что и через 200 лет вспоминали бы.
Тупое хуйло, даже 2+2 не в состоянии выучить, а туда же-воевать.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:18
fox767676 написав: _hunter написав:
Дороже, но когда-то _потом_. Что для _текущих_ политиков -- тоже очень важно
тому шо горизонт планування не може перевищувати електоральний цикл
тому бруківка та соціал
а не капітальні інвестиції в порохові заводи
прям слова Чаплиги
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:22
The_Rebel написав:
...........
Можна навіть було б об'явити перемогою те що Україна вистояла при ньому у кратно сильнішого ворога (тобто перемога по Байдену).
В принципе, это, действительно, перемога.
Тим більше він ще молодий для політика. Можна і через 5-10 років знову прийти до влади. Адже і його кумир, з яким оточення його гордо порівнювало (Черчиль) пішов з влади до закінчення Другої світової війни і потім повернувся в 50-х роках знову, нічого страшного. Так само Де Голь у Франції.
Точности ради Черчилль проиграл выборы 5 июля 1945 уже после
победы над Германией. Не знаю, какова роль Великобритании в победе над Японией кроме того, что они вместе с США и Китаем принимали капитуляцию.
С де Голлем ещё сложнее. И, думаю, ему удалось вернуться в политику только благодаря его славе освободителя Франции.
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