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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:22
andrijk777 написав: fox767676 написав:
Кущ написав:Как интересно, общая терминология и понимание процессов за тысячу километров...
В своих статьях я описываю трансформацию США из Гегемона (ранее базирующего свою гегемонию, в том числе, на идеологии и особой системе ценностей) в собирателя геополитических рент, "мирового мытаря", которому должны платить за право быть с ним, находиться под его зонтиком безопасности, иметь доступ на его премиальный рынок и так далее.
По сути, та же Европа в новом формате геополитических отношений с США должна платить Америке целый набор рент:
1. Пошлины в виде торговой ренты.
2. Заказы оружия в американском ВПК как ренту безопасности.
3. Покупки энергоносителей в Америке в виде энергетической ренты.
Китай в этой же системе координат должен платить США технологическую ренту.
Подход к Украине формируется в том же ключе: безопасность - это услуга, а плата за нее - одна из самых дорогих рент, за которую нужно платить.
Как за услуги охранной фирмы и установку сигнализации в доме.
Проблема заключается в том, что у нас ничего нет, кроме природных ресурсов и старой, еще советской инфраструктуры: атомная энергетика, порты, железная дорога и т.д.
И стоит это, на самом деле, не так дорого.
Япония, например, платит США путем вложения своего профита в американские трежерис, портфель которых у японцев балансирует на уровне 1-1,3 трлн дол.
Наш НБУ тоже 70% своих резервов (42 млрд дол) держит в облигациях США. Но это крохи в масштабах США.
У нас всегда отрицательный торговый баланс с Америкой (что им так нравится), но всего на пару миллиардов долларов.
Мы можем купить в США битых машин еще на миллиард, но это ничего не изменит.
На покупку оружия "на свои" у нас нет источников, а госдолг Украины уже на максимуме: продажа под "запись в долговую тетрадку" американцам больше не интересна.
Ну можем купить 1 млрд м куб американского СПГ на пару сотен миллионов долларов.
Но все равно, в концепции мировых рент, мы не можем принести Глобальному Мытарю "достойное его величия подношение".
Именно поэтому нас всегда будут воспринимать как инструмент по доступу к тем геополитическим игрокам, кто эту ренту сможет Америке заплатить. На триллионы долларов.
Ну и о сходсте мыслей за тысячу километров.
Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен написал:
"Взгляд Азии на США изменился, страну, которую ранее рассматривали как "моральную силу" теперь рассматривают как "арендодателя в поисках ренты".
Це все вірно, але тоді є зустрічне питання:
А що таке "зонтик безопасности від США"? Якщо ми за це платим то нам потрібно чітко знати за що ми платим! Точно і по пунктикам.
Як в страховій компанії. Ми платимо за страховку і чітко розуміємо що ця страховка означає.
Платити за слова "зонтик безопасности від США" ніхто не буде, дураків немає. 5 стаття НАТО - це просто слова, за це платити ніхто не буде.
Щелін назвав це "оплата франшизи", в тому числі "демоктратії", не тільки "парасольки"
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flyman
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:27
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.............Тобто ви серйозно припускаєте що РФ може дійти аж до Франції? Що російські війська будуть штурмувати Париж?
Я вважаю це просто нереальним. Відповідно і бачення ситуації у нас зовсім різне. І висновки ваші і мої - різні.
Я тоже "вважаю це просто нереальним".
Но я считал нереальной и нынешнюю войну. Оказалась более, чем реальной.
А "штурмувати Париж"... В 45 Берлин штурмовали.
РФ, конечно, не Советский Союз, но и противники не гитлеровская Германия. Не знаю, насколько долго сможет сопротивляться та же Польша или Чехия без прямой военной поддержки более крупных стран.
И это ещё раз к вопросу о том, что Украине достаточно и 20 млн. населения и развитого с/х.
Без ресурсу неньки би не було ніякого штурму Берліна. Іншими словами, Україна в геополітиці Європи - козирний туз.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:29
flyman
Не дивлюсь давно
Кажуть що його єрмачки перекупили
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fox767676
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:31
flyman написав: ЛАД написав:
если в популяции останется много женщин и мало мужчин, численность популяции довольно быстро восстановится.
Корея, Польща, Парайгвай ... чи про які популяції в яких країнах?
чи то чисто математично-теоретично, як в курятнику достатньо одного півня на десяток-другий несучок?
О парагвае ничего не знаю.
А что не так с Польшей или Кореей?
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:35
andrijk777 написав:
Між інших останнім часом наші почали сильно бити по НПЗ і по-моєму вперше вдарили по НПС(нафтоперекачувальній станції).
Я давно висловлював думку що нам були обмежені(заборонені) удари по нафтовій галузі РФ, тепер схоже(після обрання Трампа) заборон немає(або майже немає).
Війна стає все більш симетрична. По-моєму це достатньо позитивна зміна.
якщо допомоги нема (під певні умови застосування) то і обмежень теж нема, ось такий матеріалістичний детермінізм
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flyman
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:51
ЛАД написав:
О парагвае ничего не знаю.
"Парагвай понёс в ходе войны тяжелейшие человеческие потери. Их масштаб до сих пор служит причиной дискуссий, однако сам факт гибели большей части населения никем не оспаривается. Парагвайская война входит в книгу рекордов Гиннесса как один из самых кровопролитных конфликтов, где погиб наибольший процент как населения в целом, так и мужчин в частности
Согласно одной из наиболее обоснованных оценок, население Парагвая в 1871 году составило около 221 тыс. чел., в то время как до войны в стране жило примерно более 1,3 млн чел. (по сведениям англоязычных источников — 525 тыс. чел., то есть в этом случае потери оцениваются в 300 тысяч погибших). Особенно тяжёлый удар был нанесён по мужскому населению: по данным на тот же 1871 год, в стране было лишь около 28 000 мужчин; потери мужского населения во время войны оцениваются в 90 %. Согласно некоторым другим версиям, в 90 % (1 200 000 человек) оцениваются общие потери населения страны. Столь высокие жертвы нередко связывают с фанатичной преданностью жителей страны власти Лопеса"
Я так понимаю,рейтинг сего Лопеса был типа как у нашего зализнонепридатного.
Может и правда выборов не надоть?
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:52
Schmit
Schmit написав:
[youtube]GldtNl7lxhw[/youtube.
Україні пропонували членство в НАТО ще у 90-х.
Вибрані мудрим нарідом посткомуністичні дурники відмовились і підписали папірець.
, п... не мешки ворочать.
Вы постоянно находите видео, которые не несут ни одной нормальной мысли, а по большей части просто ложь и искажения.
Наши можновладци, конечно, хороши, но западные не лучше. Вы слишком идеализируете Запад.
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ЛАД
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:54
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
О парагвае ничего не знаю.
"Парагвай понёс в ходе войны тяжелейшие человеческие потери. Их масштаб до сих пор служит причиной дискуссий, однако сам факт гибели большей части населения никем не оспаривается. Парагвайская война входит в книгу рекордов Гиннесса как один из самых кровопролитных конфликтов, где погиб наибольший процент как населения в целом, так и мужчин в частности
Согласно одной из наиболее обоснованных оценок, население Парагвая в 1871 году составило около 221 тыс. чел., в то время как до войны в стране жило примерно более 1,3 млн чел. (по сведениям англоязычных источников — 525 тыс. чел., то есть в этом случае потери оцениваются в 300 тысяч погибших). Особенно тяжёлый удар был нанесён по мужскому населению: по данным на тот же 1871 год, в стране было лишь около 28 000 мужчин; потери мужского населения во время войны оцениваются в 90 %. Согласно некоторым другим версиям, в 90 % (1 200 000 человек) оцениваются общие потери населения страны. Столь высокие жертвы нередко связывают с фанатичной преданностью жителей страны власти Лопеса"
Я так понимаю,рейтинг сего Лопеса был типа как у нашего зализнонепридатного.
Может и правда выборов не надоть?
Это я знаю.
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности
населения благодаря сохранению женщин
.
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ЛАД
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:57
"Умови нашого партнерства передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України, де США матимуть економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.
Така структура та відносини забезпечують високі стандарти прозорості, підзвітності, корпоративного управління та правової бази, необхідні для залучення потужних приватних інвестицій для післявоєнного зростання в Україні", - розповів глава Мінфіну США.
Він додав, що участь США "не залишить місця для корупції та інсайдерських угод".
Окрім цього, Бессент розповів, що угода про корисні копалини не передбачає власність США на фізичні активи в Україні.
Но это не точно...
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Додано: Нед 23 лют, 2025 00:59
ЛАД написав: Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
О парагвае ничего не знаю.
"Парагвай понёс в ходе войны тяжелейшие человеческие потери. Их масштаб до сих пор служит причиной дискуссий, однако сам факт гибели большей части населения никем не оспаривается. Парагвайская война входит в книгу рекордов Гиннесса как один из самых кровопролитных конфликтов, где погиб наибольший процент как населения в целом, так и мужчин в частности
Согласно одной из наиболее обоснованных оценок, население Парагвая в 1871 году составило около 221 тыс. чел., в то время как до войны в стране жило примерно более 1,3 млн чел. (по сведениям англоязычных источников — 525 тыс. чел., то есть в этом случае потери оцениваются в 300 тысяч погибших). Особенно тяжёлый удар был нанесён по мужскому населению: по данным на тот же 1871 год, в стране было лишь около 28 000 мужчин; потери мужского населения во время войны оцениваются в 90 %. Согласно некоторым другим версиям, в 90 % (1 200 000 человек) оцениваются общие потери населения страны. Столь высокие жертвы нередко связывают с фанатичной преданностью жителей страны власти Лопеса"
Я так понимаю,рейтинг сего Лопеса был типа как у нашего зализнонепридатного.
Может и правда выборов не надоть?
Это я знаю.
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности
населения благодаря сохранению женщин
.
як це буде, через біоферми з репродукції?
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flyman
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