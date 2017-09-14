Кущ написав: Как интересно, общая терминология и понимание процессов за тысячу километров...



В своих статьях я описываю трансформацию США из Гегемона (ранее базирующего свою гегемонию, в том числе, на идеологии и особой системе ценностей) в собирателя геополитических рент, "мирового мытаря", которому должны платить за право быть с ним, находиться под его зонтиком безопасности, иметь доступ на его премиальный рынок и так далее.



По сути, та же Европа в новом формате геополитических отношений с США должна платить Америке целый набор рент:



1. Пошлины в виде торговой ренты.



2. Заказы оружия в американском ВПК как ренту безопасности.



3. Покупки энергоносителей в Америке в виде энергетической ренты.



Китай в этой же системе координат должен платить США технологическую ренту.



Подход к Украине формируется в том же ключе: безопасность - это услуга, а плата за нее - одна из самых дорогих рент, за которую нужно платить.



Как за услуги охранной фирмы и установку сигнализации в доме.



Проблема заключается в том, что у нас ничего нет, кроме природных ресурсов и старой, еще советской инфраструктуры: атомная энергетика, порты, железная дорога и т.д.



И стоит это, на самом деле, не так дорого.



Япония, например, платит США путем вложения своего профита в американские трежерис, портфель которых у японцев балансирует на уровне 1-1,3 трлн дол.



Наш НБУ тоже 70% своих резервов (42 млрд дол) держит в облигациях США. Но это крохи в масштабах США.



У нас всегда отрицательный торговый баланс с Америкой (что им так нравится), но всего на пару миллиардов долларов.



Мы можем купить в США битых машин еще на миллиард, но это ничего не изменит.



На покупку оружия "на свои" у нас нет источников, а госдолг Украины уже на максимуме: продажа под "запись в долговую тетрадку" американцам больше не интересна.



Ну можем купить 1 млрд м куб американского СПГ на пару сотен миллионов долларов.



Но все равно, в концепции мировых рент, мы не можем принести Глобальному Мытарю "достойное его величия подношение".



Именно поэтому нас всегда будут воспринимать как инструмент по доступу к тем геополитическим игрокам, кто эту ренту сможет Америке заплатить. На триллионы долларов.



Ну и о сходсте мыслей за тысячу километров.



Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен написал:



"Взгляд Азии на США изменился, страну, которую ранее рассматривали как "моральную силу" теперь рассматривают как "арендодателя в поисках ренты".