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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 лют, 2025 01:05
detroytred написав:
.............
Окрім того, що оця історія показує, що думки наріду хоч в США, хоч в Європі, хоч в Україні можновладцям до великої дупи.
Як хочуть, так і вирішують.
.........
Не совсем так. Можно игнорировать или направлять их в нужную сторону в каких-то пределах. И то, пока можновладці могут давать народу какие-то плюшки.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 01:08
flyman написав: ЛАД написав:
...........
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности
населения благодаря сохранению женщин
.
як це буде, через біоферми з репродукції?
После ВОВ был сильное ослабление законов об алиментах. Может, что-то ещё. Подробно не интересовался.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 01:24
ЛАД написав:Это я знаю.
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности населения благодаря сохранению женщин.
І кількох племінних самців-запліднювачів?
Сорі не стримався
Навіть за використання штучного запліднення є нюанс: "чоловічий матеріал" в основному теж іноземний. Зараз не знайду інтервʼю, але як памʼятаю десь 70% донорів - датчани
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Додано: Нед 23 лют, 2025 01:47
flyman
як це буде, через біоферми з репродукції?
Нарешті і тобі перепаде шанс. Без квітів, і навіть миски рису. Безкоштовно, як ти любиш. Хоча може навіть попросиш приплатити, зі словами «а походИ по базару, пошукай дешевше».
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Додано: Нед 23 лют, 2025 01:56
Banderlog написав:
Можно тоді уточнююче запитання? Якщо на нас нападе країна ліберальної демократії допустим румунія чи польща? В них стан справ з цінностями кращий ніж в нашій країні.тоді здаємось?
ліберальна демократія не може напасти просто так, лише щоб відхопити чужі території. Виняток лише якщо треба захистити когось більш слабкого від агресії диктатора. Допустим, в Україні до влади приходить диктатор і нападає на Молдову, щоб анексувати Придністровʼя (під приводом, що це історично українська земля). В такому разі демократичні країни можуть (хоч і не зобовʼязані) застосувати свої війська проти України. Що робити в такому разі військовозобовʼязаним українцям? Точно не брати участі у збройній агресії проти іншої суверенної країни, не підігрувати диктатору (нехай навіть він буде законно обраним колись у минулому президентом), а дезертирувати, тікати за кордон, якщо необхідно.
А у вас буде інший погляд на таку ситуацію?
Wirująświatła написав:
На этом фоне рпв возможен, с гарантией что выборы выиграет удобный путину и трампу кандидат.
Кто не спрашивайте, это чёрт который пока ещё в табакерке. Могу предположить что один из олигархов, который согласится стать президентом-марионеткой и карманным мини-диктатором, чтобы спасти свои активы. Или кто то из бывших, кто не вылазил с критикой путина (ющенко например)
це фантазії. Як заставити народ вибрати потрібного кандидата? Прибрати всіх інших? Яким чином? А на конкурентних виборах повний ноунейм не переможе, отже це має бути хтось відомий, але без захмарного антирейтингу і не замазаний звʼязками з ворожою державою. Хто ж це може бути?
От жаль, що всі тільки міркують про вибори, про зручних кандидатів, але ні у кого нема кандидатур, що б не викликали сміху.
andrijk777 написав:
А хто сказав що як він здохне війна зупиниться?
війна - це його особиста місія, інша особа на цій позиції не матиме зобовʼзань продовжувати, хоча, звісно, може прийняти рішення не звертати з курсу. Проте таке рішення не вигідне для росії.
andrijk777 написав:
За останній рік РФ хоч і помаленько, але наступає. Допомога Україні зменшується. І т.д., багато писати
звичайно, що допомогу треба посилювати. В такому разі "помаленький" наступ можливо зупинити.
andrijk777 написав:
Просування в 2023 не було, пуйло витрачав свої ресурси дарма! - чому не було заморозки???
це ж очевидно - у 2023 Україна не була зацікавлена в заморозці.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 01:57
Faceless написав:
ЛАД написав:Это я знаю.
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности населения благодаря сохранению женщин.
І кількох племінних самців-запліднювачів?
Сорі не стримався
Навіть за використання штучного запліднення є нюанс: "чоловічий матеріал" в основному теж іноземний. Зараз не знайду інтервʼю, але як памʼятаю десь 70% донорів - датчани
Так я не о донорах.
Я за естественные процессы. Хоть в начале удовольствие.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 02:27
budivelnik написав:
На моє імхо
1 Жоден з тих хто через податки+донати платить менше ніж 30+% свого реального доходу - той не має МОРАЛЬНОГО права
а - обговорювати розмір доходів військовослужбовців ( бо саме ті хто платить менше не залежно від того платять вони в межах чинного законодавства чи просто крадуть) є причиною цих низьких доходів
б - обговорювати готовність Держави до війни-бо саме тому що вони крисятничали - в Держави не було грошей на додаткові видатки на оборону
2 На питання на кому відповідальність за наступ який провалився - знову ж на моє імхо
а - відповідальність повинна бути тільки політична(на загал) і перед своєю совістю.
б - треба визначити хто віддавав наказ.
Адже Наказ про наступ міг бути ініційований Генштабом і Головнокомандуючим....- тоді відповідальність на військових
а міг бути Наказом Верховного розробити план наступу на Запоріжжя/Мелітополь в той час коли військові пропонували на Брянськ.
Вопрос по первому пункту мандата от мичмана Железночугуняка
От какого дохода 30% считается? Валового, чистого, того что останется за месяц на кармане после посещения АТБ с ценами +200% за два года или коммуналку с самой дешёвой в галактике ЭЭ от повербанок и СЭС на форточке тоже можно списать на необходимые затраты?
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