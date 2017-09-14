Додано: Нед 23 лют, 2025 01:56

Banderlog написав: Можно тоді уточнююче запитання? Якщо на нас нападе країна ліберальної демократії допустим румунія чи польща? В них стан справ з цінностями кращий ніж в нашій країні.тоді здаємось? Можно тоді уточнююче запитання? Якщо на нас нападе країна ліберальної демократії допустим румунія чи польща? В них стан справ з цінностями кращий ніж в нашій країні.тоді здаємось?

Wirująświatła написав: На этом фоне рпв возможен, с гарантией что выборы выиграет удобный путину и трампу кандидат.

Кто не спрашивайте, это чёрт который пока ещё в табакерке. Могу предположить что один из олигархов, который согласится стать президентом-марионеткой и карманным мини-диктатором, чтобы спасти свои активы. Или кто то из бывших, кто не вылазил с критикой путина (ющенко например) На этом фоне рпв возможен, с гарантией что выборы выиграет удобный путину и трампу кандидат.Кто не спрашивайте, это чёрт который пока ещё в табакерке. Могу предположить что один из олигархов, который согласится стать президентом-марионеткой и карманным мини-диктатором, чтобы спасти свои активы. Или кто то из бывших, кто не вылазил с критикой путина (ющенко например)

andrijk777 написав: А хто сказав що як він здохне війна зупиниться? А хто сказав що як він здохне війна зупиниться?

andrijk777 написав: За останній рік РФ хоч і помаленько, але наступає. Допомога Україні зменшується. І т.д., багато писати За останній рік РФ хоч і помаленько, але наступає. Допомога Україні зменшується. І т.д., багато писати

andrijk777 написав: Просування в 2023 не було, пуйло витрачав свої ресурси дарма! - чому не було заморозки??? Просування в 2023 не було, пуйло витрачав свої ресурси дарма! - чому не було заморозки???

ліберальна демократія не може напасти просто так, лише щоб відхопити чужі території. Виняток лише якщо треба захистити когось більш слабкого від агресії диктатора. Допустим, в Україні до влади приходить диктатор і нападає на Молдову, щоб анексувати Придністровʼя (під приводом, що це історично українська земля). В такому разі демократичні країни можуть (хоч і не зобовʼязані) застосувати свої війська проти України. Що робити в такому разі військовозобовʼязаним українцям? Точно не брати участі у збройній агресії проти іншої суверенної країни, не підігрувати диктатору (нехай навіть він буде законно обраним колись у минулому президентом), а дезертирувати, тікати за кордон, якщо необхідно.А у вас буде інший погляд на таку ситуацію?це фантазії. Як заставити народ вибрати потрібного кандидата? Прибрати всіх інших? Яким чином? А на конкурентних виборах повний ноунейм не переможе, отже це має бути хтось відомий, але без захмарного антирейтингу і не замазаний звʼязками з ворожою державою. Хто ж це може бути?От жаль, що всі тільки міркують про вибори, про зручних кандидатів, але ні у кого нема кандидатур, що б не викликали сміху.війна - це його особиста місія, інша особа на цій позиції не матиме зобовʼзань продовжувати, хоча, звісно, може прийняти рішення не звертати з курсу. Проте таке рішення не вигідне для росії.звичайно, що допомогу треба посилювати. В такому разі "помаленький" наступ можливо зупинити.це ж очевидно - у 2023 Україна не була зацікавлена в заморозці.