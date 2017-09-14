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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 01:05

  detroytred написав:.............
Окрім того, що оця історія показує, що думки наріду хоч в США, хоч в Європі, хоч в Україні можновладцям до великої дупи.
Як хочуть, так і вирішують.
.........

Не совсем так. Можно игнорировать или направлять их в нужную сторону в каких-то пределах. И то, пока можновладці могут давать народу какие-то плюшки.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 01:08

  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности населения благодаря сохранению женщин.

як це буде, через біоферми з репродукції?

После ВОВ был сильное ослабление законов об алиментах. Может, что-то ещё. Подробно не интересовался.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 01:24

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Это я знаю.
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности населения благодаря сохранению женщин.

І кількох племінних самців-запліднювачів?
:mrgreen:
Сорі не стримався

Навіть за використання штучного запліднення є нюанс: "чоловічий матеріал" в основному теж іноземний. Зараз не знайду інтервʼю, але як памʼятаю десь 70% донорів - датчани
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 01:47

flyman
як це буде, через біоферми з репродукції?


Нарешті і тобі перепаде шанс. Без квітів, і навіть миски рису. Безкоштовно, як ти любиш. Хоча може навіть попросиш приплатити, зі словами «а походИ по базару, пошукай дешевше».
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 01:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Можно тоді уточнююче запитання? Якщо на нас нападе країна ліберальної демократії допустим румунія чи польща? В них стан справ з цінностями кращий ніж в нашій країні.тоді здаємось?
ліберальна демократія не може напасти просто так, лише щоб відхопити чужі території. Виняток лише якщо треба захистити когось більш слабкого від агресії диктатора. Допустим, в Україні до влади приходить диктатор і нападає на Молдову, щоб анексувати Придністровʼя (під приводом, що це історично українська земля). В такому разі демократичні країни можуть (хоч і не зобовʼязані) застосувати свої війська проти України. Що робити в такому разі військовозобовʼязаним українцям? Точно не брати участі у збройній агресії проти іншої суверенної країни, не підігрувати диктатору (нехай навіть він буде законно обраним колись у минулому президентом), а дезертирувати, тікати за кордон, якщо необхідно.
А у вас буде інший погляд на таку ситуацію?
  Wirująświatła написав:На этом фоне рпв возможен, с гарантией что выборы выиграет удобный путину и трампу кандидат.
Кто не спрашивайте, это чёрт который пока ещё в табакерке. Могу предположить что один из олигархов, который согласится стать президентом-марионеткой и карманным мини-диктатором, чтобы спасти свои активы. Или кто то из бывших, кто не вылазил с критикой путина (ющенко например)

це фантазії. Як заставити народ вибрати потрібного кандидата? Прибрати всіх інших? Яким чином? А на конкурентних виборах повний ноунейм не переможе, отже це має бути хтось відомий, але без захмарного антирейтингу і не замазаний звʼязками з ворожою державою. Хто ж це може бути?
От жаль, що всі тільки міркують про вибори, про зручних кандидатів, але ні у кого нема кандидатур, що б не викликали сміху.
  andrijk777 написав:А хто сказав що як він здохне війна зупиниться?
війна - це його особиста місія, інша особа на цій позиції не матиме зобовʼзань продовжувати, хоча, звісно, може прийняти рішення не звертати з курсу. Проте таке рішення не вигідне для росії.
  andrijk777 написав:За останній рік РФ хоч і помаленько, але наступає. Допомога Україні зменшується. І т.д., багато писати
звичайно, що допомогу треба посилювати. В такому разі "помаленький" наступ можливо зупинити.
  andrijk777 написав:Просування в 2023 не було, пуйло витрачав свої ресурси дарма! - чому не було заморозки???
це ж очевидно - у 2023 Україна не була зацікавлена в заморозці.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 01:57

  Faceless написав:
ЛАД написав:Это я знаю.
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности населения благодаря сохранению женщин.

І кількох племінних самців-запліднювачів?
:mrgreen:
Сорі не стримався

Навіть за використання штучного запліднення є нюанс: "чоловічий матеріал" в основному теж іноземний. Зараз не знайду інтервʼю, але як памʼятаю десь 70% донорів - датчани

Так я не о донорах.
Я за естественные процессы. Хоть в начале удовольствие. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 02:27

  budivelnik написав:На моє імхо
1 Жоден з тих хто через податки+донати платить менше ніж 30+% свого реального доходу - той не має МОРАЛЬНОГО права
а - обговорювати розмір доходів військовослужбовців ( бо саме ті хто платить менше не залежно від того платять вони в межах чинного законодавства чи просто крадуть) є причиною цих низьких доходів
б - обговорювати готовність Держави до війни-бо саме тому що вони крисятничали - в Держави не було грошей на додаткові видатки на оборону
2 На питання на кому відповідальність за наступ який провалився - знову ж на моє імхо
а - відповідальність повинна бути тільки політична(на загал) і перед своєю совістю.
б - треба визначити хто віддавав наказ.
Адже Наказ про наступ міг бути ініційований Генштабом і Головнокомандуючим....- тоді відповідальність на військових
а міг бути Наказом Верховного розробити план наступу на Запоріжжя/Мелітополь в той час коли військові пропонували на Брянськ.

Вопрос по первому пункту мандата от мичмана Железночугуняка
От какого дохода 30% считается? Валового, чистого, того что останется за месяц на кармане после посещения АТБ с ценами +200% за два года или коммуналку с самой дешёвой в галактике ЭЭ от повербанок и СЭС на форточке тоже можно списать на необходимые затраты?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 03:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Брехня від Українських ЗМІ.

В українських ЗМІ, в принципі, брехня – усе.
Але дам основну:

– Трамп НЕ їде на 9 травня до Росії
– дефіциту яєць у США – НЕМАЄ
– чорні прапори масово НЕ вивішують американці
– підтримка дій Президента Трампа НЕ падає, а РОСТЕ
– Трамп НЕ шпигун

І головне – все, що робить Європа, і вам подається, як їхні дії проти Трампа, робиться з ДОЗВОЛУ і НА ВИМОГУ Трампа!
...
Мені, і багатьом людям в Україні і світі, СОРОМНО за українців, які себе поводять, як справжнісіньке ДИКЕ ПЛЕМʼЯ!
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 03:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Насчёт того, что сынок богатого и любящего по формуле ИВК кидать инвесторов застройщика Фреда не мог быть на фоне какого то нарко- или полового скандала внутри их богемных кругов завербован Лубянкой, особенно в то время, как империя зла была очерчена главным республиканцем - не верю.
Вот только был ли он тогда перспективным функционером с точки зрения пердунов со Старой площади??? А не просто очередным рядовым сенатором/конгрессменом после отхода от папкиных дел.
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 04:17

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности населения благодаря сохранению женщин.

як це буде, через біоферми з репродукції?

После ВОВ был сильное ослабление законов об алиментах. Может, что-то ещё. Подробно не интересовался.
) а ще заборона абортів, дефіцит конрацептивів?
Banderlog
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