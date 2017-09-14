Не совсем так. Можно игнорировать или направлять их в нужную сторону в каких-то пределах. И то, пока можновладці могут давать народу какие-то плюшки.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 01:05
Не совсем так. Можно игнорировать или направлять их в нужную сторону в каких-то пределах. И то, пока можновладці могут давать народу какие-то плюшки.
Додано: Нед 23 лют, 2025 01:08
После ВОВ был сильное ослабление законов об алиментах. Может, что-то ещё. Подробно не интересовался.
Додано: Нед 23 лют, 2025 01:24
Напад росії і білорусі на Україну
І кількох племінних самців-запліднювачів?
Сорі не стримався
Навіть за використання штучного запліднення є нюанс: "чоловічий матеріал" в основному теж іноземний. Зараз не знайду інтервʼю, але як памʼятаю десь 70% донорів - датчани
Додано: Нед 23 лют, 2025 01:47
flyman
Нарешті і тобі перепаде шанс. Без квітів, і навіть миски рису. Безкоштовно, як ти любиш. Хоча може навіть попросиш приплатити, зі словами «а походИ по базару, пошукай дешевше».
Додано: Нед 23 лют, 2025 01:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ліберальна демократія не може напасти просто так, лише щоб відхопити чужі території. Виняток лише якщо треба захистити когось більш слабкого від агресії диктатора. Допустим, в Україні до влади приходить диктатор і нападає на Молдову, щоб анексувати Придністровʼя (під приводом, що це історично українська земля). В такому разі демократичні країни можуть (хоч і не зобовʼязані) застосувати свої війська проти України. Що робити в такому разі військовозобовʼязаним українцям? Точно не брати участі у збройній агресії проти іншої суверенної країни, не підігрувати диктатору (нехай навіть він буде законно обраним колись у минулому президентом), а дезертирувати, тікати за кордон, якщо необхідно.
А у вас буде інший погляд на таку ситуацію?
це фантазії. Як заставити народ вибрати потрібного кандидата? Прибрати всіх інших? Яким чином? А на конкурентних виборах повний ноунейм не переможе, отже це має бути хтось відомий, але без захмарного антирейтингу і не замазаний звʼязками з ворожою державою. Хто ж це може бути?
От жаль, що всі тільки міркують про вибори, про зручних кандидатів, але ні у кого нема кандидатур, що б не викликали сміху.
війна - це його особиста місія, інша особа на цій позиції не матиме зобовʼзань продовжувати, хоча, звісно, може прийняти рішення не звертати з курсу. Проте таке рішення не вигідне для росії.
звичайно, що допомогу треба посилювати. В такому разі "помаленький" наступ можливо зупинити.
це ж очевидно - у 2023 Україна не була зацікавлена в заморозці.
Додано: Нед 23 лют, 2025 01:57
Так я не о донорах.
Я за естественные процессы. Хоть в начале удовольствие.
Додано: Нед 23 лют, 2025 02:27
Вопрос по первому пункту мандата от мичмана Железночугуняка
От какого дохода 30% считается? Валового, чистого, того что останется за месяц на кармане после посещения АТБ с ценами +200% за два года или коммуналку с самой дешёвой в галактике ЭЭ от повербанок и СЭС на форточке тоже можно списать на необходимые затраты?
Додано: Нед 23 лют, 2025 03:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Брехня від Українських ЗМІ.
В українських ЗМІ, в принципі, брехня – усе.
Але дам основну:
– Трамп НЕ їде на 9 травня до Росії
– дефіциту яєць у США – НЕМАЄ
– чорні прапори масово НЕ вивішують американці
– підтримка дій Президента Трампа НЕ падає, а РОСТЕ
– Трамп НЕ шпигун
І головне – все, що робить Європа, і вам подається, як їхні дії проти Трампа, робиться з ДОЗВОЛУ і НА ВИМОГУ Трампа!
...
Мені, і багатьом людям в Україні і світі, СОРОМНО за українців, які себе поводять, як справжнісіньке ДИКЕ ПЛЕМʼЯ!
Додано: Нед 23 лют, 2025 03:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Насчёт того, что сынок богатого и любящего по формуле ИВК кидать инвесторов застройщика Фреда не мог быть на фоне какого то нарко- или полового скандала внутри их богемных кругов завербован Лубянкой, особенно в то время, как империя зла была очерчена главным республиканцем - не верю.
Вот только был ли он тогда перспективным функционером с точки зрения пердунов со Старой площади??? А не просто очередным рядовым сенатором/конгрессменом после отхода от папкиных дел.
Додано: Нед 23 лют, 2025 04:17
) а ще заборона абортів, дефіцит конрацептивів?
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