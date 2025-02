Любимая газета Трампа вышла сегодня с портретом путина и большой подписью «Это диктатор».Также в газете есть большая статья под названием «10 истин о войне в Украине, которые мы игнорируем на свой страх и риск» – с конкретными объяснениями для Трампа, почему он не прав.Ранее Трамп рассказывал в интервью, что по утрам читает The New York Times, The New York Post и The Washington Post.