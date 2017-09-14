ЛАД написав:Вот только, если в популяции останется много женщин и мало мужчин, численность популяции довольно быстро восстановится. В обратном случае процесс будет гораздо медленнее.
рождаемость падала ещё до войны, и причина не в соотношении м/ж. Разрушился институт семьи. Женщина захотела быть равноправной. Соответственно изменилась её модель поведения с "хранительницы очага" на бизнес-вумен или просто одинокую чайлдфри, рассматривающего мужчину не как постоянного партнера, а как опцию или проект, наигрались-разбежались. посмотрите блогершу наша беженка из сум в Германии она много рассказывает про свою жизнь в Украине а потом в Германии и чётко обозначает ценности/приоритеты, среди которых нет мужчин. Семья для нее это она и ребенок а мужчина свободен захотел пришёл и ушёл. Без негатива скандалов и т.д. https://youtu.be/581KLAv7Ju4?si=yqyGAMyw237ZlNEI&t=814и сравните это с вашим поколением.
сколько бы не бесился трамп американские сми остаются независимыми и переобуваться под настроение президента не собираются.
Міністр фінансів США навів деякі деталі угоди щодо рідкісноземельних металів, яку пропонують Україні.
Зокрема, за його словами, Вашингтон інвестуватиме Київ без отримання права власності на активи, та без створення нового боргового тягаря.
Такий підхід, як стверджує міністр, має забезпечити взаємну вигоду від домовленості.
Серед іншого він зауважив, що про умови цього економічного партнерства, яке президент США Дональд Трамп запропонував главі України Володимиру Зеленському, нібито багато чого повідомлялось "викривлено" або просто "неправдиво".
Давайте також чітко усвідомимо, чим це не є. США не набуватимуть права власності на фізичні активи в Україні. Вони також не обтяжуватимуть Україну новими боргами
Бессент зазначив, що умови спільного партнерства передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуватимуться до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України.
Водночас США матимуть економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.
Отже, він стверджує, що умови цього партнерства мобілізують "американські таланти, капітал, високі стандарти та управління" для прискорення відновлення України та надсилають "чіткий сигнал" росії, що США інвестують в Україну в довгостроковій перспективі.
Також, за словами Бессента, надходження від майбутніх потоків доходів будуть реінвестовані у ключові сектори, спрямовані на розблокування більшої кількості активів, що, мовляв, сприятимуть зростанню України.
Він додав, що умови цієї угоди також гарантують, що держави, які не сприяли захисту суверенітету України, не зможуть отримати вигоду від її відновлення або цих інвестицій.
Президент Бразилии Лула да Силва обвинил президента США Дональда Трампа в желании выдать себя за "императора мира", — AFP "Демократия, завоеванная после Второй мировой войны, является примером лучшего управления, которое мы имели за последние 70 лет, но Трамп, судя по тому, как он действует, пытается выдавать себя императором мира. Трамп был избран, чтобы управлять Соединенными Штатами, а не чтобы править миром", — заявил Силва.
В українських ЗМІ, в принципі, брехня – усе. Але дам основну:
– Трамп НЕ їде на 9 травня до Росії – дефіциту яєць у США – НЕМАЄ – чорні прапори масово НЕ вивішують американці – підтримка дій Президента Трампа НЕ падає, а РОСТЕ – Трамп НЕ шпигун
І головне – все, що робить Європа, і вам подається, як їхні дії проти Трампа, робиться з ДОЗВОЛУ і НА ВИМОГУ Трампа! ... Мені, і багатьом людям в Україні і світі, СОРОМНО за українців, які себе поводять, як справжнісіньке ДИКЕ ПЛЕМʼЯ!
Не нужно путать продажные украинские СМИ и власть с всеми украинцами. А за Трампа который несёт ахинею о войне в Украине вам не стыдно?
сколько бы не бесился трамп американские сми остаются независимыми и переобуваться под настроение президента не собираются.
))) *Влиятельное американское издание The Washington Post впервые за 36 лет объявило, что больше не будет выступать с поддержкой кандидатов в президенты США. Хотя с 1970-х годов поддерживало претендентов от Демократической партии. Это решение заблокировало поддержку вице-президента и кандидатки от демократов Камалы Харрис, пишет Reuters. Люди в сообщениях на сайте WP критикуют его владельца Джеффа Безоса за такую позицию издания. От WP уже отписалось более 200 000 читателей.
Безос озабочен потерей доверия к традиционным медиа среди населения США. «Большинство людей считают СМИ предвзятыми», – отмечает он и подчеркивает, что в опросе Gallup этого года медиа по уровню доверия в США опустились ниже Конгресса.
Безос обращает внимание, что эта проблема общая для многих крупных изданий и угрожает обществу.* https://forbes.ua/ru/svit/kriza-u-the-w ... 2024-24487 _________________________________ *Хотя с 1970-х годов поддерживало претендентов от Демократической партии. * -- )) *Кризис доверия к медиа*.
Матриця... Про яку незалежність мова? Вже не кажучи про об'єктивність.