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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна відмовилась підписувати документ про створення фонду на $500 млрд спільно з США, — повідомляє NV з посиланням на Bloomberg

Фактична сума допомоги США сягає $90 млрд, тоді як США хочуть повернути $500 млрд. Також угода не містить гарантій.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 10:52

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:----------------------------
ЛАД
...........
Но вы, видимо, пропустили начало разговора. Речь шла о восстановлении численности населения благодаря сохранению женщин.
----------------------------
як це буде, через біоферми з репродукції?

После ВОВ был сильное ослабление законов об алиментах. Может, что-то ещё. Подробно не интересовался.
) а ще заборона абортів, дефіцит конрацептивів?

Вы правы.
Просто уже подзабылось, написал первое, что вспомнил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:01

  Бетон написав:Брехня від Українських ЗМІ.

В українських ЗМІ, в принципі, брехня – усе.
Але дам основну:

– Трамп НЕ їде на 9 травня до Росії
– дефіциту яєць у США – НЕМАЄ
– чорні прапори масово НЕ вивішують американці
– підтримка дій Президента Трампа НЕ падає, а РОСТЕ
– Трамп НЕ шпигун

І головне – все, що робить Європа, і вам подається, як їхні дії проти Трампа, робиться з ДОЗВОЛУ і НА ВИМОГУ Трампа!
...
Мені, і багатьом людям в Україні і світі, СОРОМНО за українців, які себе поводять, як справжнісіньке ДИКЕ ПЛЕМʼЯ!
Что касается "дефіциту яєць у США" и, соответственно, их подорожания в связи с массовым забоем птицы из-за птичьего гриппа, я читал об этом в американской, а не в украинской прессе.
В то, что Трамп агент КГБ верится слабо. Хотя, конечно, чего только в мире не бывает. Зачем об этом написал бывший начальник казахского КГБ не знаю.
Поведение украинцев в условиях тяжёлой и, скажем мягко, не победоносной войны вполне естественно. Такое было бы в любой стране.
Остальные пункты комментировать не могу, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:07

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вот только, если в популяции останется много женщин и мало мужчин, численность популяции довольно быстро восстановится. В обратном случае процесс будет гораздо медленнее.
рождаемость падала ещё до войны, и причина не в соотношении м/ж. Разрушился институт семьи. Женщина захотела быть равноправной. Соответственно изменилась её модель поведения с "хранительницы очага" на бизнес-вумен или просто одинокую чайлдфри, рассматривающего мужчину не как постоянного партнера, а как опцию или проект, наигрались-разбежались. посмотрите блогершу наша беженка из сум в Германии она много рассказывает про свою жизнь в Украине а потом в Германии и чётко обозначает ценности/приоритеты, среди которых нет мужчин. Семья для нее это она и ребенок а мужчина свободен захотел пришёл и ушёл. Без негатива скандалов и т.д. https://youtu.be/581KLAv7Ju4?si=yqyGAMyw237ZlNEI&t=814и сравните это с вашим поколением.

Да, рождаемость падала и, скорее всего, будет падать и дальше.
Но во время войны она упала резко.
И речь была не об этом. Сохранение женщин залог хоть какой-то рождаемости. Без женщин детей вообще не будет. Мужчины пока что почковаться не научились.
По идее после войны должен быть всплеск рождаемости.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сохранение женщин залог хоть какой-то рождаемости. Без женщин детей вообще не буде

Абсолютно не гарантія. Особливо якщо жінки освічені і самодостатні. Тільки глибоке обмеження прав жінок гарантує нормальну демографію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:12

  Wirująświatła написав:............
Ця війна впливає на Європу, але не впливає на Сполучені штати, — Трамп

Інші заяви президента США:

👉🏾Ми просимо рідкоземельні ресурси та нафту, все, що можемо отримати. Я хочу, щоб Україна повернула всі вкладенні гроші.

👉🏾Говорив з путіним і Зеленським і сподіваюся, що жахлива війна скоро закінчиться.

👉🏾Намагаюся повернути гроші, які були безоплатно виділені Україні.

👉🏾 Подивимося що буде, але ми досить близькі до угоди

Как-то противоречит словам минфина в предыдущем вашем посте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:14

  GALeon написав: Україна відмовилась підписувати документ про створення фонду на $500 млрд спільно з США, — повідомляє NV з посиланням на Bloomberg

Фактична сума допомоги США сягає $90 млрд, тоді як США хочуть повернути $500 млрд. Також угода не містить гарантій.

Це якби я подарував філіпінці квіти на $10 а потім почав через рік вимагати повернути не тільки витрати на квіти, а і квитків на літак Київ-Маніла і назад та всі інші супутні витрати за рік
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:15

  ЛАД написав:Как-то противоречит словам минфина в предыдущем вашем посте.
кто то из них лжёт. За свою жизнь я не видел чтобы так настырно с шантажом и угрозами навязывались инвестиции. Обычно так навешивают только долги
Міністр фінансів США навів деякі деталі угоди щодо рідкісноземельних металів, яку пропонують Україні.

Зокрема, за його словами, Вашингтон інвестуватиме Київ без отримання права власності на активи, та без створення нового боргового тягаря.


Отже, він стверджує, що умови цього партнерства мобілізують "американські таланти, капітал, високі стандарти та управління" для прискорення відновлення України та надсилають "чіткий сигнал" росії, що США інвестують в Україну в довгостроковій перспективі.
  GALeon написав:Україна відмовилась підписувати документ про створення фонду на $500 млрд спільно з США, — повідомляє NV з посиланням на Bloomberg

Фактична сума допомоги США сягає $90 млрд, тоді як США хочуть повернути $500 млрд. Також угода не містить гарантій.
теперь Трамп объявит нам войну?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 лют, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:20

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сохранение женщин залог хоть какой-то рождаемости. Без женщин детей вообще не буде

Абсолютно не гарантія. Особливо якщо жінки освічені і самодостатні. Тільки глибоке обмеження прав жінок гарантує нормальну демографію.

Я не писал о нормальной демографии.
Но варианты есть и с "освіченими і самодостатніми жінками". Создание для них условий - сокращённый рабочий день, детсады и ясли (хорошие, а не такие, в которых дети через день болеют).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:22

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сохранение женщин залог хоть какой-то рождаемости. Без женщин детей вообще не буде

Абсолютно не гарантія. Особливо якщо жінки освічені і самодостатні. Тільки глибоке обмеження прав жінок гарантує нормальну демографію.

поскольку "глибоке обмеження прав жінок" невозможно, наши широты заселят народы у которых нет проблем с демографией.
Wirująświatła
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