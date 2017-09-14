Wirująświatła написав:

ЛАД написав: Вот только, если в популяции останется много женщин и мало мужчин, численность популяции довольно быстро восстановится. В обратном случае процесс будет гораздо медленнее. Вот только, если в популяции останется много женщин и мало мужчин, численность популяции довольно быстро восстановится. В обратном случае процесс будет гораздо медленнее.

рождаемость падала ещё до войны, и причина не в соотношении м/ж. Разрушился институт семьи. Женщина захотела быть равноправной. Соответственно изменилась её модель поведения с "хранительницы очага" на бизнес-вумен или просто одинокую чайлдфри, рассматривающего мужчину не как постоянного партнера, а как опцию или проект, наигрались-разбежались. посмотрите блогершу наша беженка из сум в Германии она много рассказывает про свою жизнь в Украине а потом в Германии и чётко обозначает ценности/приоритеты, среди которых нет мужчин. Семья для нее это она и ребенок а мужчина свободен захотел пришёл и ушёл. Без негатива скандалов и т.д.и сравните это с вашим поколением.