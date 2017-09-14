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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1285312854128551285612857>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:23

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сохранение женщин залог хоть какой-то рождаемости. Без женщин детей вообще не буде

Абсолютно не гарантія. Особливо якщо жінки освічені і самодостатні. Тільки глибоке обмеження прав жінок гарантує нормальну демографію.

Я не писал о нормальной демографии.
Но варианты есть и с "освіченими і самодостатніми жінками". Создание для них условий - сокращённый рабочий день, детсады и ясли (хорошие, а не такие, в которых дети через день болеют).

"самодостатні" можуть і няньку з Філіпін виписати, який ще "скорочений робочий день"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:29

  GALeon написав: Україна відмовилась підписувати документ про створення фонду на $500 млрд спільно з США, — повідомляє NV з посиланням на Bloomberg

Фактична сума допомоги США сягає $90 млрд, тоді як США хочуть повернути $500 млрд. Також угода не містить гарантій.

Це ексклюзивні вимоги тільки для Зе, які ставлять його перед троїстим вибором:
- не підписує - допомога = 0, результат відомий;
- підписує, допомога продовжується, та після війни нічого хорошого, але ж країна хоча б виживає;
- відставка, допомога продовжується, нічого не потрібно підписувати.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 23 лют, 2025 11:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:30

  flyman написав:"самодостатні" можуть і няньку з Філіпін виписати, який ще "скорочений робочий день"
потом филиппинская нянька выгонит самодостаточную и сама будет жить в её квартире, ездить на её авто по маникюрным салонам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:32

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:"самодостатні" можуть і няньку з Філіпін виписати, який ще "скорочений робочий день"
потом филиппинская нянька выгонит самодостаточную и сама будет жить в её квартире, ездить на её авто по маникюрным салонам.

сюр
дітей теж всиновить?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:35

  flyman написав:сюр
дітей теж всиновить?

https://www.youtube.com/shorts/b7KX_x89 ... ture=share
и где тут демократия?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:46

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:сюр
дітей теж всиновить?

https://www.youtube.com/shorts/b7KX_x89 ... ture=share
и где тут демократия?

болівар пітушару не повезе
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:49

  барабашов написав:
  budivelnik написав:На моє імхо
1 Жоден з тих хто через податки+донати платить менше ніж 30+% свого реального доходу - той не має МОРАЛЬНОГО права
а - обговорювати розмір доходів військовослужбовців ( бо саме ті хто платить менше не залежно від того платять вони в межах чинного законодавства чи просто крадуть) є причиною цих низьких доходів
б - обговорювати готовність Держави до війни-бо саме тому що вони крисятничали - в Держави не було грошей на додаткові видатки на оборону
2 На питання на кому відповідальність за наступ який провалився - знову ж на моє імхо
а - відповідальність повинна бути тільки політична(на загал) і перед своєю совістю.
б - треба визначити хто віддавав наказ.
Адже Наказ про наступ міг бути ініційований Генштабом і Головнокомандуючим....- тоді відповідальність на військових
а міг бути Наказом Верховного розробити план наступу на Запоріжжя/Мелітополь в той час коли військові пропонували на Брянськ.
Вопрос по первому пункту мандата от мичмана Железночугуняка
От какого дохода 30% считается? Валового, чистого, того что останется за месяц на кармане после посещения АТБ с ценами +200% за два года или коммуналку с самой дешёвой в галактике ЭЭ от повербанок и СЭС на форточке тоже можно списать на необходимые затраты?
Для інваліда в норковій шубу
1 Відсоток я й так написав дуже щадящий.
Адже для людини яка отримує виключно зарплату в білу і немає більше ніяких інших доходів - нікому нічого доплачувати не треба бо вона ВЖЕ сплатила 45% (22%ЄСВ+18%ПДФО+5%Військовий)
2 Те що я описував стосувалось працюючих в межах законодавства єдиноподатників і тих хто в цей час взагалі уникає сплати податків...
Так вони працюють і нічого не порушують -але трошки повинні поковирятись у власних мізках щоб зрозуміти що 5+1=6% +22% від мінімалки при доході від 500ує(джуніор) - це трошки малувато щоб мати право для публічного обговорення економічних і інших проблем в ЗСУ

То як
На злодію й норкова шапка горить створюючи небезпеку загорання норкових панталонів- тому й така реакція

ПС
судячи по фотці автарки , тобі після того як відвідаєш атб не те що нічого на донати не залишиться - а й треба буде протягувати руку йдучи на паперть щоб на шматочок балика пожертвували бо інакше морда не трісне.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:49

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:сюр
дітей теж всиновить?

https://www.youtube.com/shorts/b7KX_x89 ... ture=share
и где тут демократия?

болівар пітушару не повезе

я тоже считаю Украине нужны выборы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:52

  detroytred написав:.............
Окрім того, що оця історія показує, що думки наріду хоч в США, хоч в Європі, хоч в Україні можновладцям до великої дупи.
Як хочуть, так і вирішують.
.........
Чергові труси-хрестик...
З одного боку молимося на іноземних лідерів(лікуанів-бальцеровичів-саакашвілі)
а з другого мішаємо всіх з лайном розповідаючи всі вони недопрацьовують..
Найсмішніше полягає в тому - що дійсно ВСІ НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ
але не тільки лідери а й населення
а тому
чим більше недопрацьовує населення ( в тому числі вибираючи паршивіших лідерів)-тим бідніше воно стає.
А лідери то таке.. просте відображення в зеркалі тих хто цих лідерів обирав.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 11:54

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Сохранение женщин залог хоть какой-то рождаемости. Без женщин детей вообще не буде

Абсолютно не гарантія. Особливо якщо жінки освічені і самодостатні. Тільки глибоке обмеження прав жінок гарантує нормальну демографію.

поскольку "глибоке обмеження прав жінок" невозможно, наши широты заселят народы у которых нет проблем с демографией.

Так у них тоже рождаемость падает. И довольно быстро.
ЛАД
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