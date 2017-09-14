ЛАД написав:Сохранение женщин залог хоть какой-то рождаемости. Без женщин детей вообще не буде
Абсолютно не гарантія. Особливо якщо жінки освічені і самодостатні. Тільки глибоке обмеження прав жінок гарантує нормальну демографію.
Я не писал о нормальной демографии. Но варианты есть и с "освіченими і самодостатніми жінками". Создание для них условий - сокращённый рабочий день, детсады и ясли (хорошие, а не такие, в которых дети через день болеют).
"самодостатні" можуть і няньку з Філіпін виписати, який ще "скорочений робочий день"
GALeon написав: Україна відмовилась підписувати документ про створення фонду на $500 млрд спільно з США, — повідомляє NV з посиланням на Bloomberg
Фактична сума допомоги США сягає $90 млрд, тоді як США хочуть повернути $500 млрд. Також угода не містить гарантій.
Це ексклюзивні вимоги тільки для Зе, які ставлять його перед троїстим вибором: - не підписує - допомога = 0, результат відомий; - підписує, допомога продовжується, та після війни нічого хорошого, але ж країна хоча б виживає; - відставка, допомога продовжується, нічого не потрібно підписувати.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 23 лют, 2025 11:39, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:На моє імхо 1 Жоден з тих хто через податки+донати платить менше ніж 30+% свого реального доходу - той не має МОРАЛЬНОГО права а - обговорювати розмір доходів військовослужбовців ( бо саме ті хто платить менше не залежно від того платять вони в межах чинного законодавства чи просто крадуть) є причиною цих низьких доходів б - обговорювати готовність Держави до війни-бо саме тому що вони крисятничали - в Держави не було грошей на додаткові видатки на оборону 2 На питання на кому відповідальність за наступ який провалився - знову ж на моє імхо а - відповідальність повинна бути тільки політична(на загал) і перед своєю совістю. б - треба визначити хто віддавав наказ. Адже Наказ про наступ міг бути ініційований Генштабом і Головнокомандуючим....- тоді відповідальність на військових а міг бути Наказом Верховного розробити план наступу на Запоріжжя/Мелітополь в той час коли військові пропонували на Брянськ.
Вопрос по первому пункту мандата от мичмана Железночугуняка От какого дохода 30% считается? Валового, чистого, того что останется за месяц на кармане после посещения АТБ с ценами +200% за два года или коммуналку с самой дешёвой в галактике ЭЭ от повербанок и СЭС на форточке тоже можно списать на необходимые затраты?
Для інваліда в норковій шубу 1 Відсоток я й так написав дуже щадящий. Адже для людини яка отримує виключно зарплату в білу і немає більше ніяких інших доходів - нікому нічого доплачувати не треба бо вона ВЖЕ сплатила 45% (22%ЄСВ+18%ПДФО+5%Військовий) 2 Те що я описував стосувалось працюючих в межах законодавства єдиноподатників і тих хто в цей час взагалі уникає сплати податків... Так вони працюють і нічого не порушують -але трошки повинні поковирятись у власних мізках щоб зрозуміти що 5+1=6% +22% від мінімалки при доході від 500ує(джуніор) - це трошки малувато щоб мати право для публічного обговорення економічних і інших проблем в ЗСУ
То як На злодію й норкова шапка горить створюючи небезпеку загорання норкових панталонів- тому й така реакція
ПС судячи по фотці автарки , тобі після того як відвідаєш атб не те що нічого на донати не залишиться - а й треба буде протягувати руку йдучи на паперть щоб на шматочок балика пожертвували бо інакше морда не трісне.
detroytred написав:............. Окрім того, що оця історія показує, що думки наріду хоч в США, хоч в Європі, хоч в Україні можновладцям до великої дупи. Як хочуть, так і вирішують. .........
Чергові труси-хрестик... З одного боку молимося на іноземних лідерів(лікуанів-бальцеровичів-саакашвілі) а з другого мішаємо всіх з лайном розповідаючи всі вони недопрацьовують.. Найсмішніше полягає в тому - що дійсно ВСІ НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ але не тільки лідери а й населення а тому чим більше недопрацьовує населення ( в тому числі вибираючи паршивіших лідерів)-тим бідніше воно стає. А лідери то таке.. просте відображення в зеркалі тих хто цих лідерів обирав.