flyman написав:чому така дискримінація? вони ущербні? весь час боролися за рівність прав і як прийшов час віддати борг то догори лапками: ми дєвочкі, ми нє того?
боротьба була за рівні права а не обовязки. Діти також отримали права ви і їх поженете на позиції?
Дети не могут принимать участие в выборах и в целом считаются недееспособными. По этой аналогии, нужно оставить избирательное право только военнообязанным. Вопрос гендерного равенства, который тут любит поднимать один дурачок, не так уж и очевиден. Не должно быть обязанностей без прав. Под правами я имею в виду что-то большее, чем эти жалкие подачки, типа права ездить зайцем в трамвае. Право на ношение оружие, или применение силы в семейном конфликте, или что-то ещё. И тут уже не важно, что в Польше или там Швейцарии это не реализовано. Их там на улицах и не отлавливают, пока.
Востаннє редагувалось anduzenko в Нед 23 лют, 2025 11:58, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Сохранение женщин залог хоть какой-то рождаемости. Без женщин детей вообще не буде
Абсолютно не гарантія. Особливо якщо жінки освічені і самодостатні. Тільки глибоке обмеження прав жінок гарантує нормальну демографію.
Я не писал о нормальной демографии. Но варианты есть и с "освіченими і самодостатніми жінками". Создание для них условий - сокращённый рабочий день, детсады и ясли (хорошие, а не такие, в которых дети через день болеют).
тут проблема не в освіченості чи самодостатності. Діло не в рівні життяі доходах. Проблема в принципі - моє тіло моє діло. Якщо більш еконочним термінами то падіння виробництва через те що один з акціонерів відчужений законодавством як від засобу виробництва так і від прав на продукт, що випускається. Яке право має чоловік? Тільки відмовитись запліднювати. Після того як він не скористався цим правом, все інше вже від нього не залежить. Він даж не має права вето на аборт. Є в державі ліберальні цінності- і права жінки та права дитини автоматично нема народжуваності.
thenewepic написав:ліберальна демократія не може напасти просто так, лише щоб відхопити чужі території.
звідки в ліберальних демократій набралось колоній та територій, вітром надуло?
На момент набирання колоній це були не ліберальні демократії а або монархії або диктатури.... А от приблизно після 1950 коли пройшла трансформація в ліберальні Демокраїї- імперії й повідмовлялись від своїх колоній Франція - втратила Алжир і Індокитай Англія - Індію і Пакистан Німців змусили все втратити ще після 1945 Японців те саме Італія втратила Марокко Португалія -пів Африки і так далі
budivelnik написав:На моє імхо 1 Жоден з тих хто через податки+донати платить менше ніж 30+% свого реального доходу - той не має МОРАЛЬНОГО права а - обговорювати розмір доходів військовослужбовців ( бо саме ті хто платить менше не залежно від того платять вони в межах чинного законодавства чи просто крадуть) є причиною цих низьких доходів б - обговорювати готовність Держави до війни-бо саме тому що вони крисятничали - в Держави не було грошей на додаткові видатки на оборону 2 На питання на кому відповідальність за наступ який провалився - знову ж на моє імхо а - відповідальність повинна бути тільки політична(на загал) і перед своєю совістю. б - треба визначити хто віддавав наказ. Адже Наказ про наступ міг бути ініційований Генштабом і Головнокомандуючим....- тоді відповідальність на військових а міг бути Наказом Верховного розробити план наступу на Запоріжжя/Мелітополь в той час коли військові пропонували на Брянськ.
Вопрос по первому пункту мандата от мичмана Железночугуняка От какого дохода 30% считается? Валового, чистого, того что останется за месяц на кармане после посещения АТБ с ценами +200% за два года или коммуналку с самой дешёвой в галактике ЭЭ от повербанок и СЭС на форточке тоже можно списать на необходимые затраты?
Для інваліда в норковій шубу 1 Відсоток я й так написав дуже щадящий. Адже для людини яка отримує виключно зарплату в білу і немає більше ніяких інших доходів - нікому нічого доплачувати не треба бо вона ВЖЕ сплатила 45% (22%ЄСВ+18%ПДФО+5%Військовий) 2 Те що я описував стосувалось працюючих в межах законодавства єдиноподатників і тих хто в цей час взагалі уникає сплати податків... Так вони працюють і нічого не порушують -але трошки повинні поковирятись у власних мізках щоб зрозуміти що 5+1=6% +22% від мінімалки при доході від 500ує(джуніор) - це трошки малувато щоб мати право для публічного обговорення економічних і інших проблем в ЗСУ
То як На злодію й норкова шапка горить створюючи небезпеку загорання норкових панталонів- тому й така реакція
ПС судячи по фотці автарки , тобі після того як відвідаєш атб не те що нічого на донати не залишиться - а й треба буде протягувати руку йдучи на паперть щоб на шматочок балика пожертвували бо інакше морда не трісне.
У меня на аве боевой бендеровецЬ Барецький Не какой то там Шинкаренко или Петренко с терриконов - враг тылового воина забронированного по жизни А что так опять с норковыми шубами не так - жинка в период жёсткой экономии на витаминах и питании для мозга бросила нашего экономичного экономиста водочно-сигаретных наук и за шубу дала айзеру, торгующему и шапочками, и шубками, и у которого нейронные связи не порвались из-за дефицита питания?
GALeon написав: Україна відмовилась підписувати документ про створення фонду на $500 млрд спільно з США, — повідомляє NV з посиланням на Bloomberg
Фактична сума допомоги США сягає $90 млрд, тоді як США хочуть повернути $500 млрд. Також угода не містить гарантій.
Це ексклюзивні вимоги тільки для Зе, які ставлять його перед троїстим вибором: - не підписує - допомога = 0, результат відомий; - підписує, допомога продовжується, та після війни нічого хорошого, але ж країна хоча б виживає; - відставка, допомога продовжується, нічого не потрібно підписувати.
"Це ексклюзивні вимоги" не для Зе. Расплачиваться за такой "эксклюзив" придётся народу Украины. Вы дважды редактировали, но умнее не стало.
thenewepic написав:ліберальна демократія не може напасти просто так, лише щоб відхопити чужі території.
звідки в ліберальних демократій набралось колоній та територій, вітром надуло?
На момент набирання колоній це були не ліберальні демократії а або монархії або диктатури.... А от приблизно після 1950 коли пройшла трансформація в ліберальні Демокраїї- імперії й повідмовлялись від своїх колоній Франція - втратила
flyman написав:---------------------------- thenewepic ліберальна демократія не може напасти просто так, лише щоб відхопити чужі території. ---------------------------- звідки в ліберальних демократій набралось колоній та територій, вітром надуло?
На момент набирання колоній це були не ліберальні демократії а або монархії або диктатури.... А от приблизно після 1950 коли пройшла трансформація в ліберальні Демокраїї- імперії й повідмовлялись від своїх колоній Франція - втратила
розкажіть що таке по Вашому африканський франк.
В знаниях по истории у будивельника пробелы.
Banderlog написав:........ Яке право має чоловік? Тільки відмовитись запліднювати. Після того як він не скористався цим правом, все інше вже від нього не залежить. Він даж не має права вето на аборт. Є в державі ліберальні цінності- і права жінки та права дитини автоматично нема народжуваності.
Право вето не имеет. Но в нормальных семьях такое решение (об аборте) принимается совместно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 лют, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:............. Окрім того, що оця історія показує, що думки наріду хоч в США, хоч в Європі, хоч в Україні можновладцям до великої дупи. Як хочуть, так і вирішують. .........
Чергові труси-хрестик... З одного боку молимося на іноземних лідерів(лікуанів-бальцеровичів-саакашвілі) а з другого мішаємо всіх з лайном розповідаючи всі вони недопрацьовують.. Найсмішніше полягає в тому - що дійсно ВСІ НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ але не тільки лідери а й населення а тому чим більше недопрацьовує населення ( в тому числі вибираючи паршивіших лідерів)-тим бідніше воно стає. А лідери то таке.. просте відображення в зеркалі тих хто цих лідерів обирав.
Чергове зі стелі. Точніше чергове узагальнення всього і вся, як схотілося. В даному випадку "бальцеровичів" з "трампами" і т.д. Вчергове розтлумачувати не буду. Ліньки. Одне і теж по стоп'ятнадцятому колу.
Про те, що головне - справжні цілі, мета, й так звертав увагу не раз.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 лют, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.