❗️Війна в Україні може закінчитися уже «цього тижня», – речниця Білого дому, пише The Hill.
▪️Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з рф щодо припинення «конфлікту в Україні»; ▪️Радник з питань нацбезпеки Волтц «цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними»; ▪️Участь у обговоренні бере міністр фінансів Бессент, який відповідає за угоду з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин; ▪️Анонсувала велике економічне партнерство між США та українським народом та відновлення України після руйнівної війни.
❗️Війна в Україні може закінчитися уже «цього тижня», – речниця Білого дому, пише The Hill.
▪️Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з рф щодо припинення «конфлікту в Україні»; ▪️Радник з питань нацбезпеки Волтц «цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними»; ▪️Участь у обговоренні бере міністр фінансів Бессент, який відповідає за угоду з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин; ▪️Анонсувала велике економічне партнерство між США та українським народом та відновлення України після руйнівної війни.
Banderlog написав:.............. Жорстко давить. якби ще сша не перестали надавати ракети для пво та супутникові розвіддані. Сумніваюсь, що системи попередження про зліт авіації та пуски ракет в нас українські.
Не знаю, чьи у нас системы предупреждения. Но это всё де не расходный материал. А вот спутниковые разведданные и ракеты ПВО это существенно. Основа ПВО у нас, видимо, всё же Патриоты, а не Айрисы и т.п.
❗️Війна в Україні може закінчитися уже «цього тижня», – речниця Білого дому, пише The Hill.
▪️Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з рф щодо припинення «конфлікту в Україні»; ▪️Радник з питань нацбезпеки Волтц «цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними»; ▪️Участь у обговоренні бере міністр фінансів Бессент, який відповідає за угоду з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин; ▪️Анонсувала велике економічне партнерство між США та українським народом та відновлення України після руйнівної війни.
❗️Війна в Україні може закінчитися уже «цього тижня», – речниця Білого дому, пише The Hill.
▪️Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з рф щодо припинення «конфлікту в Україні»; ▪️Радник з питань нацбезпеки Волтц «цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними»; ▪️Участь у обговоренні бере міністр фінансів Бессент, який відповідає за угоду з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин; ▪️Анонсувала велике економічне партнерство між США та українським народом та відновлення України після руйнівної війни.