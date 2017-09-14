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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12854128551285612857

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 12:35

вірите? :roll:

❗️Війна в Україні може закінчитися уже «цього тижня», – речниця Білого дому, пише The Hill.

▪️Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з рф щодо припинення «конфлікту в Україні»;
▪️Радник з питань нацбезпеки Волтц «цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними»;
▪️Участь у обговоренні бере міністр фінансів Бессент, який відповідає за угоду з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин;
▪️Анонсувала велике економічне партнерство між США та українським народом та відновлення України після руйнівної війни.

https://thehill.com/policy/defense/5159 ... this-week/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 12:36

  Xenon написав:вірите? :roll:

❗️Війна в Україні може закінчитися уже «цього тижня», – речниця Білого дому, пише The Hill.

▪️Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з рф щодо припинення «конфлікту в Україні»;
▪️Радник з питань нацбезпеки Волтц «цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними»;
▪️Участь у обговоренні бере міністр фінансів Бессент, який відповідає за угоду з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин;
▪️Анонсувала велике економічне партнерство між США та українським народом та відновлення України після руйнівної війни.

https://thehill.com/policy/defense/5159 ... this-week/

Сьогодні очікується якийсь програмний виступ Зе. Де все і розскаже.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 12:37

  Banderlog написав:..............
Жорстко давить.
якби ще сша не перестали надавати ракети для пво та супутникові розвіддані.
Сумніваюсь, що системи попередження про зліт авіації та пуски ракет в нас українські.
Не знаю, чьи у нас системы предупреждения. Но это всё де не расходный материал. А вот спутниковые разведданные и ракеты ПВО это существенно. Основа ПВО у нас, видимо, всё же Патриоты, а не Айрисы и т.п.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 12:37

  Xenon написав:вірите? :roll:

❗️Війна в Україні може закінчитися уже «цього тижня», – речниця Білого дому, пише The Hill.

▪️Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з рф щодо припинення «конфлікту в Україні»;
▪️Радник з питань нацбезпеки Волтц «цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними»;
▪️Участь у обговоренні бере міністр фінансів Бессент, який відповідає за угоду з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин;
▪️Анонсувала велике економічне партнерство між США та українським народом та відновлення України після руйнівної війни.

https://thehill.com/policy/defense/5159 ... this-week/


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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 12:40

  fox767676 написав:
  Xenon написав:вірите? :roll:

❗️Війна в Україні може закінчитися уже «цього тижня», – речниця Білого дому, пише The Hill.

▪️Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з рф щодо припинення «конфлікту в Україні»;
▪️Радник з питань нацбезпеки Волтц «цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними»;
▪️Участь у обговоренні бере міністр фінансів Бессент, який відповідає за угоду з українцями щодо використання рідкісноземельних копалин;
▪️Анонсувала велике економічне партнерство між США та українським народом та відновлення України після руйнівної війни.

https://thehill.com/policy/defense/5159 ... this-week/


Как нашим не стыдно
Люди по выходным работают чтобы войну закончить

"Вони сплять, а я працюю" (с) Йуля.
detroytred
 
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