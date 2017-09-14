Wirująświatła написав:в 1м варианте наполеону надо будет отыскать кто восполнит убывшего донора. С ЕС я не слышу клятв дать больше, чем они и так дают. Скорее всего подсчитав сколько ещё надо вкладывать, щедро прослезившись, они согласятся на оккупацию Украины и стран варшавского договора. Тем более получить долги аля как это делает Трамп они не смогут. А своих денег у Украины не будет ещё долго.
Ну красти они буду бабки с ЕС, меньше то они тоже давать не будут. А на фронт погонят 6 миллионов ухилянтов, это задержит хуйла. Вы представляете,сколько нужно времени и оружия,что бы перебить 6 миллионов даже с лопатами? Тем более что-то мы сами клепаем.
TUR написав:Так в этом и проблема что не вкладае. Но Украина обязуется вкладать 50 или 66%% от будущей прибыли с добычи газа/нефти, портов и продажи лицензий.
Поясніть мені Звідки зявляться додаткові прибутки БЕЗ інвестованих грошей ?
Памятаєте.. Викликає Король міністра і питає Чому ми програли війну На що міністр відповідає - в нас на це було сто причин Король - озвучте Міністр - по перше у нас не було пороху.. король-достатньо..
Тобто якщо немає інвестицій то розробка чогось де ніхто ще нічого не робив - по своїй суті неможлива, а якщо неможливий початок- то й наслідків не буде.
Газ и нефть мы уже добываем. А там эти доходы тоже, вроде, включены.
Якщо у нас є Державна частка в газі і нафті яку ми видобуваємо .. то вона вже включена в ДОХОДИ Бюджету. Якщо їх звідти забрати і почати перечисляти в міфічний фонд - то звідки будете платити пенсії ?
Мужики -якось реальніше дивіться на світ А то в одного все що людина отримала це дохід для іноземної Держави. Насправді Доходом іноземної держави є Податок з того що людина заробила на території держави мінус витрати Держави в якій знаходитиься заробітчанин на підтримування інфраструктури..
Тобто Навіть якщо хтось заробив 1000 в місяць і сплатив з заробленого 300 ... але при цьому отримав назад послуг від Держави(поліція, дороги, ... і так далі) 350.. бо середній дохід по Державі 2000.. то цей заробітчанин зробив місце свого перебування біднішим а не багатшим.
ЛАД написав:Не могу обсуждать договор, о котором ничего не известно. Но если договор без каких-либо гарантий безопасности, то это ни о чём и вполне вероятно, что "через полгода он будет подписывать договор по тем же самым копалинам с путиным"
........... Варіант2 - якщо пустим папірцем без зобовязань США отримують право роботи на сьогодні окупованих територіях... то для них це вау адже можна зупинити бойові дії по сьогоднішній лінії , отримати від пуйла запевнення що він нічого не має проти і прикриваючись папірцем від України почати видобуток копалин офіційно не відміняючи і не потрапляючи під санкції адже де-Юре ОРДЛО і Крим це Україна.
Для Путина ОРДЛО и Крим де-юре это РФ. Разрешить работать там американцам на основе договора с Украиной он не может.
Давайте мухи окремо-котлети окремо 1 Договір з Україною про права на надра в межах територій України - дозволить оправдати це для Світу 2 Укласти якусь іншу угоду з пуйлом що той не буде заважати працювати США на території ОРДЛО -це інша угода між Трамп-Пуйло.
detroytred написав:Відповіді на питання "що ж робити?" (коли отак є. Тобто для реальних умов в світі), дають кейнси-бальцеровичі...
Дають Але кожен алгоритм вирішення задачі підходить тільки для задач з аналогічними первинними умовами. Тому якщо поляки мали в залишку розуміння що таке приватна власність і добре відносились до власників капіталу- то це один варіант в якому спрацював алгоритм Бальцеровича А якщо в Україні відсутнє розуміння що таке приватна власність і що власник капіталу це поважна особа а не злодій - то алгоритм бальцеровича так і не спрацював.
І це не вина Бальцеровича чи населення - це нерозуміння населенням ( і вами як частки цього населення) як працюють економічні Закони. Для Вас було дивиною про 30+% це Бюджет до ВВП а як ви віднесетесь до того що в совку аліменти на першу дитину 25% , на другу дитину і вище -33% не залежно від кількості дітей? Тобто совок вирішив що не можна забирати більше 33% навіть на власних дітей... Держави вирішили що 33%+/- це оптимальне значення для перерозподілу коштів(тобто так само як і совок розуміють що не варто забирати більше) і наприклад як влаштований наш час Тиждень -7 днів, з яких 2(в нашій релігії субота/неділя)=вихідні... А якщо це в цифрах викласти? 2/7=28,6% ( станом на сьогодні Україна 27% податкові відчислення+11% на пенсійний фонд..тобто заощадження самому собі) А це ж правило вводилось тисячоліття тому...
Тепер розумієте що економіка це те саме що математика, але зрозуміти це можна або присвятивши їй все життя, або примиритись що розумієш її поверхнево якщо вивчав мімольотом....
Дивним про 30% було для вас.
Співати про те, що тільки ви через дрібне підприємництво 30 років свого життя зрозуміли макроекономіку - це те ж саме, що співати ротному-комбату про те, що він через роту-батальйон обов'язково зрозумів стратегічний рівень ГК тощо.
До того ж Низький рівень розуміння населенням власного капіталу ніяким чином не став перепоною реформам для розвитку ринку та країни в Сінгапурі, Японії і т.д.
Достатньо нормальний рівень розуміння власного капіталу в Україні. 90-ті це показали. Капіталізм тим і потужен, що для його розвитку потрібні не міфічна свідомість населення, а лише сприятливі умови для розвитку. Умови створюються регуляторами ринку. Управлінцями та можновладцями.
А ви чекайте, поки у населення виросте оте розуміння власного капіталу. В інших країнах можновладці будуть реформувати з тим населенням, що є. І тікати в розвитку далі.
konstantin kirovograd написав:подумал как залужный может быть президентом если нужно 5 лет жить в Украине,а потом вспомнил что посольство считаеться территорией страны.....а вот Аристович пролетает
Тут хтось приносив пояснення.. Справа не в тому, що «посольство - територія». Залужний офіційно відряджений за кордон в державні органи України Це підстава вважати, що він не переривав проживання в Україні. А от якби Арестович був коком на укр судні , яке возить банани з Еквадору, то хоч судно і територія України, він не жив в Україні))
Хтозна. Может, у Арестовича тоже есть командировочное удосттоверение.
detroytred написав:Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что подписание соглашения с США о полезных ископаемых Украины – это вопрос ближайшего времени.
Такое заявление он сделал в эфире телеканала FREEДОМ. По словам Подоляка, сейчас идет согласование документа.
Михаил Подоляк добавил, что подписание этого договора – "это вопрос ближайшего времени". Он призвал подождать до момента подписания соглашения, и "тогда уже обсудим детали, которые находятся внутри этого документа". https://www.unian.net/politics/poleznye ... 24054.html
Хтось спитав нарід країни, як вони бачать розпорядження ресурсами країни?)))))))))))))))))) Це про роль можновладців.
А самий зашквар це те з ким збираються підписувати цю угоду. З представниками Трампа. Трампа, якого характеризують майже не хфошистом, ахентом, зрадником. Матриця... Комедія.
Важливі слова - "Министерство обороны, Офис президента Украины должны оценить, доработать с точки зрения гарантий безопасности, которые также будут прописаны в этом документе." Незрозуміло тільки що в що загорнуто? Сделка по ресурсам в гарантії безпеки чи навпаки - гарантії безпеки в угоду по ресурсам?
думаю, що до останньої верби не буде, бо для іуд треба залишити
detroytred написав:А ви чекайте, поки у населення виросте оте розуміння власного капіталу.
1 Це ви чекаєте, я ж його нарощую 2 Сміється той хто сміється останній Я подивлюсь як Вашим внукам допоможе ваше тверде переконання що колись можновладці створять якісь умови для розширення ринку і тоді..... вони підуть в наймити до моїх внуків які в цей час просто збільшували свій капітал.
До речі - це і інших стосується Адже поки в Україні МАЛО власного капіталу - доти його створення йде відносно легко Чим ближче обєм власного капіталу(на особу) буде наближатись до параметру який є сьогодні в Швеції - тим важче буде збільшувати цей капітал Справа в тому що станом на сьогодні Робота оподатковується - 22%ЄСВ+18% ПДФО+5%Військовий+не прямих20% ПДВ в той час коли капітал оподатковується всього 18% ПДФО ( податок на відсотки які отримуєте від депозитів) Різницю між 65 і 18 можете усвідомити?
А через 20 років буде 40 на працю і 40 на капітал Через 50 років буде 20 на працю і 60 на капітал... Тому думайте якщо є чим.
detroytred написав:Капіталізм тим і потужен, що для його розвитку потрібні не міфічна свідомість населення, а лише сприятливі умови для розвитку.
Будь який ІЗМ (феодалІЗМ, капіталІЗМ, коммунІЗМ) - це люди а не території чи закони.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 лют, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:А на фронт погонят 6 миллионов ухилянтов, это задержит хуйла. Вы представляете,сколько нужно времени и оружия,что бы перебить 6 миллионов даже с лопатами? Тем более что-то мы сами клепаем.
мы по этому пути и так идем. ребята-зсушники здесь обсуждали какое иностранное оружие они хотя бы издалека видели. Абрамса и хаймарса естественно никто. Кто то видел бредли.
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