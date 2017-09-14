budivelnik написав:

detroytred написав: Відповіді на питання "що ж робити?" (коли отак є. Тобто для реальних умов в світі), дають кейнси-бальцеровичі... Відповіді на питання "що ж робити?" (коли отак є. Тобто для реальних умов в світі), дають кейнси-бальцеровичі...

ДаютьАле кожен алгоритм вирішення задачі підходить тільки для задач з аналогічними первинними умовами.Тому якщо поляки мали в залишку розуміння що таке приватна власність і добре відносились до власників капіталу- то це один варіант в якому спрацював алгоритм БальцеровичаА якщо в Україні відсутнє розуміння що таке приватна власність і що власник капіталу це поважна особа а не злодій - то алгоритм бальцеровича так і не спрацював.І це не вина Бальцеровича чи населення - це нерозуміння населенням ( і вами як частки цього населення) як працюють економічні Закони.Для Вас було дивиною про 30+% це Бюджет до ВВПа як ви віднесетесь до того що в совку аліменти на першу дитину 25% , на другу дитину і вище -33% не залежно від кількості дітей?Тобто совок вирішив що не можна забирати більше 33% навіть на власних дітей...Держави вирішили що 33%+/- це оптимальне значення для перерозподілу коштів(тобто так само як і совок розуміють що не варто забирати більше)і наприклад як влаштований наш часТиждень -7 днів, з яких 2(в нашій релігії субота/неділя)=вихідні...А якщо це в цифрах викласти?2/7=28,6% ( станом на сьогодні Україна 27% податкові відчислення+11% на пенсійний фонд..тобто заощадження самому собі)А це ж правило вводилось тисячоліття тому...Тепер розумієте що економіка це те саме що математика, але зрозуміти це можна або присвятивши їй все життя, або примиритись що розумієш її поверхнево якщо вивчав мімольотом....