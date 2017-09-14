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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:21

  budivelnik написав:............
а як ви віднесетесь до того що в совку аліменти на першу дитину 25% , на другу дитину і вище -33% не залежно від кількості дітей?
Тобто совок вирішив що не можна забирати більше 33% навіть на власних дітей...
........

Насколько помню, было ещё 50% на троих детей и больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:21

  budivelnik написав:
  TUR написав:
  budivelnik написав:А які програми на сьогодні діють?
Перечисліть
Мы не добываем нефть и газ??? Не используем порты??
Или все это делается с убытком???
Гугл вам в помощь.
Ви напевно погано ознайомлені з правом приватної власності...
Те що СЬОГОДНІ функціонує і генерує прибутки -вже є в чиїсь власності, а тому ДЕРЖАВА не може в них цю власність забрати...
Інструмент є - судовий позов-судове рішення..
Але нюанс в тому що США є по суті ЗАХИСНИКОМ священного з їх точки зору права власності...
Тому те що США хочуть отримати чужу власність -це з теорії фантастики...

6 листопада 2022 року відбулось відчуження 5 підприємств: Мотор Січ, Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України.
Разом з акціями "олігархів" були конфісковані і акції 13 тисяч дрібних акціонерів
"Укрнафти".
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:23

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А ви чекайте, поки у населення виросте оте розуміння власного капіталу.
1 Це ви чекаєте, я ж його нарощую
2 Сміється той хто сміється останній
Я подивлюсь як Вашим внукам допоможе ваше тверде переконання що колись можновладці створять якісь умови для розширення ринку і тоді..... вони підуть в наймити до моїх внуків які в цей час просто збільшували свій капітал.

До речі - це і інших стосується
Адже поки в Україні МАЛО власного капіталу - доти його створення йде відносно легко
Чим ближче обєм власного капіталу(на особу) буде наближатись до параметру який є сьогодні в Швеції - тим важче буде збільшувати цей капітал
Справа в тому що станом на сьогодні
Робота оподатковується - 22%ЄСВ+18% ПДФО+5%Військовий+не прямих20% ПДВ
в той час коли капітал оподатковується всього 18% ПДФО ( податок на відсотки які отримуєте від депозитів)
Різницю між 65 і 18 можете усвідомити?

А через 20 років буде 40 на працю і 40 на капітал
Через 50 років буде 20 на працю і 60 на капітал...
Тому думайте якщо є чим.

*Це вже було" (с)
Про підуть в наймити до моїх.

Що там дочка та старший твій?
В наймити чи на себе?
Менеджером був він де?
Дочка в отому напрямку медицини, що їй зараз подобається, в приватні піде чи все ж таки на когось?
Ти ж тільки молодшому свої "досягнення" в капіталі передав.

Зараз сучасне покоління ржот з твого *я важко 30 років працював* на 14-15 млн. грн. капіталу, а майбутні будуть ще голосніше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:24

прямо сейчас


Зображення
и не боится что балистика прилетит
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 лют, 2025 18:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:26

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
Тобто якщо немає інвестицій то розробка чогось де ніхто ще нічого не робив - по своїй суті неможлива, а якщо неможливий початок- то й наслідків не буде.
Газ и нефть мы уже добываем. А там эти доходы тоже, вроде, включены.
Якщо у нас є Державна частка в газі і нафті яку ми видобуваємо .. то вона вже включена в ДОХОДИ Бюджету.
Якщо їх звідти забрати і почати перечисляти в міфічний фонд - то звідки будете платити пенсії ?
......
А Трампу это каким боком?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:27

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
а як ви віднесетесь до того що в совку аліменти на першу дитину 25% , на другу дитину і вище -33% не залежно від кількості дітей?
Тобто совок вирішив що не можна забирати більше 33% навіть на власних дітей...
........

Насколько помню, было ещё 50% на троих детей и больше.

На 3-х и более детей - 50% заработка.
Він банально, як хоче, так і підганяє цифри...
Під що схоче))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:30

  yanyura написав:ЛАД
Из случайно услышанного разговора двух бородатых в моем поселке:
- здесь 95% таких ("ждунов")

Я в числе этих 95%.

Был бы только рад.
Но, опять же, легче и безопаснее быть ждуном где-нибудь в Мюнхене.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:38

  flyman написав:
  konstantin kirovograd написав:Фактична сума допомоги США сягає $90 млрд
-------
почему продолжают называть это ПОМОЩЬ до сих пор---называйте как есть типа дали в долг или плата за недра.При чём тут уже помощь.

по легенді було, що "лендліз прийдеться повертати, а це надурняк"

Також по легенді було, що повертати доведеться через 50 років.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:39

Обговорення виведення військ США з усіх країн НАТО, які приєдналися до альянсу після 1990 року, є однією з цілей переговорів між рф та США.
https://t.me/bochkala_war/21412
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:40

tester3373 давненько вас не было. что расскажете? Трампу верите?
Wirująświatła
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