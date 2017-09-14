budivelnik написав:............ а як ви віднесетесь до того що в совку аліменти на першу дитину 25% , на другу дитину і вище -33% не залежно від кількості дітей? Тобто совок вирішив що не можна забирати більше 33% навіть на власних дітей... ........
Насколько помню, было ещё 50% на троих детей и больше.
budivelnik написав:А які програми на сьогодні діють? Перечисліть
Мы не добываем нефть и газ??? Не используем порты?? Или все это делается с убытком??? Гугл вам в помощь.
Ви напевно погано ознайомлені з правом приватної власності... Те що СЬОГОДНІ функціонує і генерує прибутки -вже є в чиїсь власності, а тому ДЕРЖАВА не може в них цю власність забрати... Інструмент є - судовий позов-судове рішення.. Але нюанс в тому що США є по суті ЗАХИСНИКОМ священного з їх точки зору права власності... Тому те що США хочуть отримати чужу власність -це з теорії фантастики...
6 листопада 2022 року відбулось відчуження 5 підприємств: Мотор Січ, Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. Разом з акціями "олігархів" були конфісковані і акції 13 тисяч дрібних акціонерів "Укрнафти".
detroytred написав:А ви чекайте, поки у населення виросте оте розуміння власного капіталу.
1 Це ви чекаєте, я ж його нарощую 2 Сміється той хто сміється останній Я подивлюсь як Вашим внукам допоможе ваше тверде переконання що колись можновладці створять якісь умови для розширення ринку і тоді..... вони підуть в наймити до моїх внуків які в цей час просто збільшували свій капітал.
До речі - це і інших стосується Адже поки в Україні МАЛО власного капіталу - доти його створення йде відносно легко Чим ближче обєм власного капіталу(на особу) буде наближатись до параметру який є сьогодні в Швеції - тим важче буде збільшувати цей капітал Справа в тому що станом на сьогодні Робота оподатковується - 22%ЄСВ+18% ПДФО+5%Військовий+не прямих20% ПДВ в той час коли капітал оподатковується всього 18% ПДФО ( податок на відсотки які отримуєте від депозитів) Різницю між 65 і 18 можете усвідомити?
А через 20 років буде 40 на працю і 40 на капітал Через 50 років буде 20 на працю і 60 на капітал... Тому думайте якщо є чим.
*Це вже було" (с) Про підуть в наймити до моїх.
Що там дочка та старший твій? В наймити чи на себе? Менеджером був він де? Дочка в отому напрямку медицини, що їй зараз подобається, в приватні піде чи все ж таки на когось? Ти ж тільки молодшому свої "досягнення" в капіталі передав.
Зараз сучасне покоління ржот з твого *я важко 30 років працював* на 14-15 млн. грн. капіталу, а майбутні будуть ще голосніше.
budivelnik написав:......... Тобто якщо немає інвестицій то розробка чогось де ніхто ще нічого не робив - по своїй суті неможлива, а якщо неможливий початок- то й наслідків не буде.
Газ и нефть мы уже добываем. А там эти доходы тоже, вроде, включены.
Якщо у нас є Державна частка в газі і нафті яку ми видобуваємо .. то вона вже включена в ДОХОДИ Бюджету. Якщо їх звідти забрати і почати перечисляти в міфічний фонд - то звідки будете платити пенсії ? ......
budivelnik написав:............ а як ви віднесетесь до того що в совку аліменти на першу дитину 25% , на другу дитину і вище -33% не залежно від кількості дітей? Тобто совок вирішив що не можна забирати більше 33% навіть на власних дітей... ........
Насколько помню, было ещё 50% на троих детей и больше.
На 3-х и более детей - 50% заработка. Він банально, як хоче, так і підганяє цифри... Під що схоче))
konstantin kirovograd написав:Фактична сума допомоги США сягає $90 млрд ------- почему продолжают называть это ПОМОЩЬ до сих пор---называйте как есть типа дали в долг или плата за недра.При чём тут уже помощь.
по легенді було, що "лендліз прийдеться повертати, а це надурняк"
Також по легенді було, що повертати доведеться через 50 років.