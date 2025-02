The New York Times: Пока США и Украина торгуются о полезных ископаемых, Россия атакует беспилотниками



▪️Украина и США по-прежнему ведут переговоры о сделке по обмену природных ресурсов Украины на американскую помощь, заявили украинские чиновники в воскресенье, в то время как Вашингтон продолжает давить на Киев, требуя скорейшего подписания соглашения.



▪️Андрей Ермак, глава администрации президента Украины, заявил, что примет участие в очередном раунде переговоров в воскресенье. «У нас нормальный рабочий процесс, и он может занять день или несколько месяцев», — сказал он на пресс-конференции с другими украинскими чиновниками.



▪️По словам двух украинских чиновников, осведомленных о переговорах, переговоры затянулись до поздней ночи субботы и совпали с масштабной атакой российских беспилотников на украинские города, которая произошла ночью.



▪️ВВС Украины заявили, что Россия запустила 267 беспилотников, назвав это рекордом с начала военных действий три года назад. Это заявление не получило независимого подтверждения.



▪️В субботу вечером президент Трамп усилил давление на Украину с целью заставить ее подписать соглашение, переговоры по которому ведутся уже более 10 дней. Несколько проектов соглашения уже были отвергнуты украинской стороной, поскольку не содержали конкретных гарантий безопасности со стороны США, которые защитили бы Киев от дальнейшей российской агрессии.



▪️В новом проекте соглашения было повторено требование США о том, чтобы Украина отказалась от половины доходов от добычи природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также от доходов от портов и другой инфраструктуры.



▪️Согласно предлагаемому соглашению, эти доходы будут направляться в фонд, в котором Соединенные Штаты будут иметь 100-процентную долю, а Украина должна вносить взносы в этот фонд до тех пор, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов.



▪️«Для нас это астрономическая сумма, и я не понимаю, зачем накладывать такое бремя» на экономику, которая и без того страдает от военных действий, сказала Виктория Войцицкая, бывший украинский законодатель и эксперт по энергетике. «По такой схеме следующие несколько поколений должны будут выплачивать репарации».



▪️Соглашение не обязывает США предоставить Украине гарантии безопасности и не обещает дальнейшей военной поддержки Киеву. Слово «безопасность» было даже удалено из формулировки, содержавшейся в предыдущей версии соглашения, датированной 14 февраля и рассмотренной The Times, в которой говорилось, что обе страны стремятся достичь «прочного мира и безопасности в Украине».



▪️Вместо этого в соглашении говорится, что часть доходов, собранных фондом, будет реинвестирована в восстановление Украины.



▪️В соглашении также говорится, что США намерены оказывать долгосрочную финансовую поддержку экономическому развитию Украины, но при этом ни одна цифра не указывается.



▪️Это потенциальное обязательство согласуется с доводами Белого дома о том, что «само присутствие американских экономических интересов в Украине будет сдерживать будущую российскую агрессию».



▪️«Это экономическое партнерство заложит основы прочного мира, посылая четкий сигнал американскому народу, народу Украины и правительству России о важности будущего суверенитета и успеха Украины для США», — написал Скотт Бессент, министр финансов США, в статье для The Financial Times.