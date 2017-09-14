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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 лют, 2025 18:41
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что подписание соглашения с США о полезных ископаемых Украины – это вопрос ближайшего времени.
дальше 2 варианта
а) трамп скажет что выполнил свои обязательства перед народом омерики и уммывает руки, типа сами ковыряйтесь в ваших с путиным проблеммх
б) тоже сами ковыряйтесь в ваших с путиным проблемах, но с американским оружием, которое будет отражено в виде новых обязательств по договору.
В таком раскладе не будет лохом ни Трамп ни потужный.
А кто же лох тогда? Говорят,если садишься играть в покер,и не знаешь кто лох-то лох это ты. На соглашение начхать,мне все равно ни копья оттуда.
А вот парагвай такое себе. Сон сегодня снился,будто я сам себе руку отрезаю.Не,я понимаю,что ее нужно пилить,но во сне я сделал аккуратный кольцевой надрез, отломал и выкинул. Может это знак свыше, который подсказывает путь как уцелеть при тотальной мобилизации?
Ну когда похерят и поотменяют все легальные отмазки. Хотя я бы с студентов начал. Так дешево косить-даже обидно.
Моє трактування, що ти вже зробив щось таке, що подібне до члєжноврєдітєльства.
А до чого воно, хз. В межех Всесвіту не думаю, що ефект метелика
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Додано: Нед 23 лют, 2025 18:49
Сміх без причини -ознака дурачини
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
А ви чекайте, поки у населення виросте оте розуміння власного капіталу.
1 Це ви чекаєте, я ж його нарощую
2 Сміється той хто сміється останній
Я подивлюсь як Вашим внукам допоможе ваше тверде переконання що колись можновладці створять якісь умови для розширення ринку і тоді..... вони підуть в наймити до моїх внуків які в цей час просто збільшували свій капітал.
До речі - це і інших стосується
Адже поки в Україні МАЛО власного капіталу - доти його створення йде відносно легко
Чим ближче обєм власного капіталу(на особу) буде наближатись до параметру який є сьогодні в Швеції - тим важче буде збільшувати цей капітал
Справа в тому що станом на сьогодні
Робота оподатковується - 22%ЄСВ+18% ПДФО+5%Військовий+не прямих20% ПДВ
в той час коли капітал оподатковується всього 18% ПДФО ( податок на відсотки які отримуєте від депозитів)
Різницю між 65 і 18 можете усвідомити?
А через 20 років буде 40 на працю і 40 на капітал
Через 50 років буде 20 на працю і 60 на капітал...
Тому думайте якщо є чим.
Зараз сучасне покоління ржот з твого *я важко 30 років працював* на 14-15 млн. грн. капіталу, а майбутні будуть ще голосніше.
... ТМ (с) Народна Мудрість
1 Так, я йшов важко.. але кудись дійшов, обігнавши по дорозі 95 з кожної сотні стартувавших
2 Мої стартують з МОЇХ 14 млн- а з яких величин стартануть діти сьогодні ржучих ?
При цьому
Для того щоб ОТРИМАТИ прибуток на капітал - треба КАПІТАЛ , а вже буде хтось цим капіталом керувати чи передоручит -це вже питання друге.
3 Лікнеп для теоретиків...
Мій капітал в 1997 був 4000 доларів (квартира однокімнатна)
В 2004 мій капітал був 40000 доларів (квартира однокімнатна+10000) - тобто заробив за перших 7 якихось 10000
В 2014 мій капітал був 150 000 ( три трьохкімнатних
В 2024 мій капітал був 300 000
Питання
а що робити тому ржуну в кого сьогодні 10000( і не факт що є) ?
навіть якщо він продасть 2 смарти (Долярчик=нехай 80000 ) ?
Кому буде легше?
моїм 4-м в кожного з яких буде по0,1млн баксів своїх
чи ржуну з кредитом ?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 23 лют, 2025 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 18:53
ЛАД написав: budivelnik написав:
............
а як ви віднесетесь до того що в совку аліменти на першу дитину 25% , на другу дитину і вище -33% не залежно від кількості дітей?
Тобто совок вирішив що не можна забирати більше 33% навіть на власних дітей...
........
Насколько помню, было ещё 50% на троих детей и больше.
Перевірив
Дійсно з 1936 року - на трьох і більше -50%....
Але при цьому
1 Два вихідних кожного тижня - ніхто не відміняв...
2 Розмір Бюджету до ВВП в 30+% - ніхто не відміняв
Тому питання
Чому релігійні правила і економічні -так дивно співпадають?
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:00
user412 написав: budivelnik написав: TUR написав:
Мы не добываем нефть и газ??? Не используем порты??
Или все это делается с убытком???
Гугл вам в помощь.
Ви напевно погано ознайомлені з правом приватної власності...
Те що СЬОГОДНІ функціонує і генерує прибутки -вже є в чиїсь власності, а тому ДЕРЖАВА не може в них цю власність забрати...
Інструмент є - судовий позов-судове рішення..
Але нюанс в тому що США є по суті ЗАХИСНИКОМ священного з їх точки зору права власності...
Тому те що США хочуть отримати чужу власність -це з теорії фантастики...
6 листопада 2022 року відбулось відчуження 5 підприємств: Мотор Січ, Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України.
Разом з акціями "олігархів" були конфісковані і акції 13 тисяч дрібних акціонерів
"Укрнафти".
Пробували користуватись цифрами ?
найбільше
ВВП України_2013______1454931__млн грн______183,310млрд доларів
Бюджет______2013_______339180__млн грн
А тепер прикиньте
Якщо забирати 10% ВВП - то щоб зібрати 350 млрд треба 20 років
Якщо забирати 30% Бюджету - то щоб зібрати 350млрд треба 35років
Тому
Всі ресурси які вже були і працювали на Бюджет України все одно не давали можливості створити Бездефіцитний Бюджет..
А ви фантазуєте що якщо забрати 30% Бюджету на 35 років то так можна..
Спробуйте якось без зайвих мрій.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:04
Зеленский заявил, что США настаивают на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности. Украина же требует сначала гарантии, список которых Зеленский перечислил. Это вступление в Евросоюз и финансирование Западом украинской армии из 800 тысяч солдат. А также наличие иностранного когтингента на территории Украины. По словам Зеленского, он "каждый день" на контакте с Макроном, который поедет в США обсуждать эти запросы Киева.
Поскольку гарантий нам никто не даст, а без гарантий мы не согласны значит война будет длиться вечно и ничего Трамп не нарешает.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:09
Wirująświatła написав:
Зеленский заявил, что США настаивают на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности. Украина же требует сначала гарантии, список которых Зеленский перечислил. Это вступление в Евросоюз и финансирование Западом украинской армии из 800 тысяч солдат. А также наличие иностранного когтингента на территории Украины. По словам Зеленского, он "каждый день" на контакте с Макроном, который поедет в США обсуждать эти запросы Киева.
Поскольку гарантий нам никто не даст, а без гарантий мы не согласны значит война будет длиться вечно и ничего Трамп не нарешает.
Зеленський ставить завдання закінчити війну в цьому році, - Сибіга
Для цього, за його словами, необхідно консолідувати міжнародну підтримку України з боку партнерів.
"Нарощуємо контакти з США на рівні президентів. Ми потребуємо США для завершення війни. Нам потрібна активна роль США для досягнення справедливого миру. Україна має виходити на переговори у сильній позиції", - наголосив він.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:10
Wirująświatła написав:
Зеленский заявил, что США настаивают на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности. Украина же требует сначала гарантии, список которых Зеленский перечислил. Это вступление в Евросоюз и финансирование Западом украинской армии из 800 тысяч солдат. А также наличие иностранного когтингента на территории Украины. По словам Зеленского, он "каждый день" на контакте с Макроном, который поедет в США обсуждать эти запросы Киева.
Поскольку гарантий нам никто не даст, а без гарантий мы не согласны значит война будет длиться вечно и ничего Трамп не нарешает.
Вічно не вічно, але Зе фактично прямо всім повідомив --- поки не буде гарантій, доти мови про перемир'я тощо не буде.
Привіт песікоту з співами.
Зе публічно вказав головний фактор.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:17
Wirująświatła написав:
Зеленский заявил, что США настаивают на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности. Украина же требует сначала гарантии, список которых Зеленский перечислил. Это вступление в Евросоюз и финансирование Западом украинской армии из 800 тысяч солдат. А также наличие иностранного когтингента на территории Украины. По словам Зеленского, он "каждый день" на контакте с Макроном, который поедет в США обсуждать эти запросы Киева.
Поскольку гарантий нам никто не даст, а без гарантий мы не согласны значит война будет длиться вечно и ничего Трамп не нарешает.
то нам не потрібно щоб США не взяло під своє крило (як Філіпіни)?
то під РФ чи КНР? як думаєш?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 лют, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:17
budivelnik написав: user412 написав: budivelnik написав:TUR
Мы не добываем нефть и газ??? Не используем порты??
Или все это делается с убытком???
Гугл вам в помощь.
Ви напевно погано ознайомлені з правом приватної власності...
Те що СЬОГОДНІ функціонує і генерує прибутки -вже є в чиїсь власності, а тому ДЕРЖАВА не може в них цю власність забрати...
Інструмент є - судовий позов-судове рішення..
Але нюанс в тому що США є по суті ЗАХИСНИКОМ священного з їх точки зору права власності...
Тому те що США хочуть отримати чужу власність -це з теорії фантастики...
6 листопада 2022 року відбулось відчуження 5 підприємств: Мотор Січ, Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України.
Разом з акціями "олігархів" були конфісковані і акції 13 тисяч дрібних акціонерів
"Укрнафти".
Пробували користуватись цифрами ?
найбільше
ВВП України_2013______1454931__млн грн______183,310млрд доларів
Бюджет______2013_______339180__млн грн
А тепер прикиньте
Якщо забирати 10% ВВП - то щоб зібрати 350 млрд треба 20 років
Якщо забирати 30% Бюджету - то щоб зібрати 350млрд треба 35років
Тому
Всі ресурси які вже були і працювали на Бюджет України все одно не давали можливості створити Бездефіцитний Бюджет..
А ви фантазуєте що якщо забрати 30% Бюджету на 35 років то так можна..
Спробуйте якось без зайвих мрій.
Я відкоментував те, що право приватної власності вже було порушено без жодного суду. США поки що ні слова за це не сказало.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:18
The New York Times: Пока США и Украина торгуются о полезных ископаемых, Россия атакует беспилотниками
▪️Украина и США по-прежнему ведут переговоры о сделке по обмену природных ресурсов Украины на американскую помощь, заявили украинские чиновники в воскресенье, в то время как Вашингтон продолжает давить на Киев, требуя скорейшего подписания соглашения.
▪️Андрей Ермак, глава администрации президента Украины, заявил, что примет участие в очередном раунде переговоров в воскресенье. «У нас нормальный рабочий процесс, и он может занять день или несколько месяцев», — сказал он на пресс-конференции с другими украинскими чиновниками.
▪️По словам двух украинских чиновников, осведомленных о переговорах, переговоры затянулись до поздней ночи субботы и совпали с масштабной атакой российских беспилотников на украинские города, которая произошла ночью.
▪️ВВС Украины заявили, что Россия запустила 267 беспилотников, назвав это рекордом с начала военных действий три года назад. Это заявление не получило независимого подтверждения.
▪️В субботу вечером президент Трамп усилил давление на Украину с целью заставить ее подписать соглашение, переговоры по которому ведутся уже более 10 дней. Несколько проектов соглашения уже были отвергнуты украинской стороной, поскольку не содержали конкретных гарантий безопасности со стороны США, которые защитили бы Киев от дальнейшей российской агрессии.
▪️В новом проекте соглашения было повторено требование США о том, чтобы Украина отказалась от половины доходов от добычи природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также от доходов от портов и другой инфраструктуры.
▪️Согласно предлагаемому соглашению, эти доходы будут направляться в фонд, в котором Соединенные Штаты будут иметь 100-процентную долю, а Украина должна вносить взносы в этот фонд до тех пор, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов.
▪️«Для нас это астрономическая сумма, и я не понимаю, зачем накладывать такое бремя» на экономику, которая и без того страдает от военных действий, сказала Виктория Войцицкая, бывший украинский законодатель и эксперт по энергетике. «По такой схеме следующие несколько поколений должны будут выплачивать репарации».
▪️Соглашение не обязывает США предоставить Украине гарантии безопасности и не обещает дальнейшей военной поддержки Киеву. Слово «безопасность» было даже удалено из формулировки, содержавшейся в предыдущей версии соглашения, датированной 14 февраля и рассмотренной The Times, в которой говорилось, что обе страны стремятся достичь «прочного мира и безопасности в Украине».
▪️Вместо этого в соглашении говорится, что часть доходов, собранных фондом, будет реинвестирована в восстановление Украины.
▪️В соглашении также говорится, что США намерены оказывать долгосрочную финансовую поддержку экономическому развитию Украины, но при этом ни одна цифра не указывается.
▪️Это потенциальное обязательство согласуется с доводами Белого дома о том, что «само присутствие американских экономических интересов в Украине будет сдерживать будущую российскую агрессию».
▪️«Это экономическое партнерство заложит основы прочного мира, посылая четкий сигнал американскому народу, народу Украины и правительству России о важности будущего суверенитета и успеха Украины для США», — написал Скотт Бессент, министр финансов США, в статье для The Financial Times.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 23 лют, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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