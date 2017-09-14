Зеленский заявил, что США настаивают на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности. Украина же требует сначала гарантии, список которых Зеленский перечислил. Это вступление в Евросоюз и финансирование Западом украинской армии из 800 тысяч солдат. А также наличие иностранного когтингента на территории Украины. По словам Зеленского, он "каждый день" на контакте с Макроном, который поедет в США обсуждать эти запросы Киева.
Поскольку гарантий нам никто не даст, а без гарантий мы не согласны значит война будет длиться вечно и ничего Трамп не нарешает.
Да, он ставит такие условия что бы их не приняли,это очевидно. Ему нужна война как можно дольше. Возможно,именно потому Трамп и прессует его, понимая что тот будет выдумывать все новые хотелки,включая кордоны, репарации и прилюдное повешение хуйла . Вечно-нет, но в масштабах нашей жизни-вполне себе. И наша жизнь может быть не такой длинной,как кажется. "– А что это за шаги такие на лестнице? – А это нас мобилизовывать идут"
GALeon написав:Зеленський ставить завдання закінчити війну в цьому році, - Сибіга
Для цього, за його словами, необхідно консолідувати міжнародну підтримку України з боку партнерів.
"Нарощуємо контакти з США на рівні президентів. Ми потребуємо США для завершення війни. Нам потрібна активна роль США для досягнення справедливого миру. Україна має виходити на переговори у сильній позиції", - наголосив він.
Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському: "Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!! Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"? Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."
budivelnik написав:Кому буде легше? моїм 4-м в кожного з яких буде по0,1млн баксів своїх чи ржуну з кредитом ?
Ти з бізнесу свого спробуй вийняти оті по 0,1 млн. баксів кожному з 4-х, а потім співай оці казки. Щоб уникнути відповіді на питання: старші син та дочка на себе чи на когось "наймитити" будуть? І молодша потім.
Нормально Успіх заробив... А те, що ти 30 років важко працював, ну й молодець. Але не буде умовне все населення отак, як ти ішачити. Тим паче в майбутньому.
andrijk777 написав:Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському: "Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!! Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"? Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."
А он тычет факи и тянет время. Лыхо будет,чую. Он наш вырок. Рекомендую доживать последние деньки под аккомпанемент этого чудного трека