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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:18

  Wirująświatła написав:
Зеленский заявил, что США настаивают на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности. Украина же требует сначала гарантии, список которых Зеленский перечислил. Это вступление в Евросоюз и финансирование Западом украинской армии из 800 тысяч солдат. А также наличие иностранного когтингента на территории Украины. По словам Зеленского, он "каждый день" на контакте с Макроном, который поедет в США обсуждать эти запросы Киева.

Поскольку гарантий нам никто не даст, а без гарантий мы не согласны значит война будет длиться вечно и ничего Трамп не нарешает.


Да, он ставит такие условия что бы их не приняли,это очевидно. Ему нужна война как можно дольше. Возможно,именно потому Трамп и прессует его, понимая что тот будет выдумывать все новые хотелки,включая кордоны, репарации и прилюдное повешение хуйла .
Вечно-нет, но в масштабах нашей жизни-вполне себе. И наша жизнь может быть не такой длинной,как кажется.
"– А что это за шаги такие на лестнице?
– А это нас мобилизовывать идут" :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:21

  GALeon написав:Зеленський ставить завдання закінчити війну в цьому році, - Сибіга

Для цього, за його словами, необхідно консолідувати міжнародну підтримку України з боку партнерів.

"Нарощуємо контакти з США на рівні президентів. Ми потребуємо США для завершення війни. Нам потрібна активна роль США для досягнення справедливого миру. Україна має виходити на переговори у сильній позиції", - наголосив він.

Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському:
"Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!!
Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"?
Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:24

  budivelnik написав:Кому буде легше?
моїм 4-м в кожного з яких буде по0,1млн баксів своїх
чи ржуну з кредитом ?

Ти з бізнесу свого спробуй вийняти оті по 0,1 млн. баксів кожному з 4-х, а потім співай оці казки.
Щоб уникнути відповіді на питання: старші син та дочка на себе чи на когось "наймитити" будуть?
І молодша потім.

Нормально Успіх заробив...
А те, що ти 30 років важко працював, ну й молодець.
Але не буде умовне все населення отак, як ти ішачити.
Тим паче в майбутньому.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:25

Кому жалко своих ушей это слушать вот тут тезисно https://t.me/operativnoZSU_chat

"96% українських дронів - вітчизняного виробництва"
, - заявив Міністр оборони України Рустем Умєров. 

"85% уражень російської техніки й піхоти відбувається за допомогою дронів"
, - заявив Голова СБУ Василь Малюк.

то есть западное оружие нам почти не нужно? так а чего мы ноем? увеличиваем в 2р производство дронов и проблема решена?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 лют, 2025 19:42, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:40

  andrijk777 написав:Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському:
"Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!!
Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"?
Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."


А он тычет факи и тянет время.
Лыхо будет,чую. Он наш вырок.
Рекомендую доживать последние деньки под аккомпанемент этого чудного трека
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:41

  Wirująświatła написав:Кому жалко своих ушей это слушать вот тут тезисно https://t.me/operativnoZSU_chat

Не буду вже нікого слухати.

Бо це банальний тролінг.
Зе тролить Трампа і Ко.
Останні тролять українську владу та європейців.
Аналогічно всі перелічені тролять рфян. Рфяни їх.

Навіщо ця вся клоунада? Хз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:43

  Wirująświatła написав:Кому жалко своих ушей это слушать вот тут тезисно https://t.me/operativnoZSU_chat

"96% українських дронів - вітчизняного виробництва"
, - заявив Міністр оборони України Рустем Умєров. 

"85% уражень російської техніки й піхоти відбувається за допомогою дронів"
, - заявив Голова СБУ Василь Малюк.

то есть западное оружие нам почти не нужно? так а чего мы ноем? увеличиваем в 2р производство дронов и проблема решена?

«‎Паляниця» летить, «‎Пекло» летить, «‎Рута» летить, українська балістика готується, — Зеленський

Я ж кажу: відбувається тролінг всіх і вся.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:44

  detroytred написав:Навіщо ця вся клоунада? Хз.
получается все стороны заинтересованы в войне. А с соглашением на 500 ярдов заинтересованной станет еще и США.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:48

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что моральный дух военных на фронте очень высокий.

Об этом главком сказал во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", отвечая на вопрос американских журналистов из Sky News.

"Мораль наших военных очень высокая. Мы готовы защищать нашу страну, наших граждан до конца. Спасибо", - сказал Сырский.
https://www.unian.net/war/syrskiy-zayav ... 24516.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:51

  detroytred написав:Навіщо ця вся клоунада? Хз.


И почему в ответ на удары по НПЗ нам не вынесли энергетику..
Кто скажет про "кончились ракеты" или "бить по подстанциям невыгодно"-тот арестович :(
Господар Вельзевула
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