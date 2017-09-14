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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1286712868128691287012871>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 62
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
21
Це загроза
15%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
21
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:56

  Wirująświatła написав: А с соглашением на 500 ярдов заинтересованной станет еще и США.

Саме так:
*"Сейчас помощь есть. Хотя надо справедливо сказать, что эта помощь старая... Мы благодарны, что ее не остановили. Из-за замедления поставок она все еще идет. И там мы еще можем получить, потому что проголосовали гораздо больше, - там 15 млрд в пути, если честно", - сообщил Зеленский.

По его словам, эти деньги "в оружии и в различных технических средствах".

"Поэтому ничего не остановлено. Но ничего нового и не провозглашено. А чтобы что-то новое было, я так понял логику этого соглашения, до начала всех этих серий: "а как новое вы будете отдавать?" И поэтому я так и реагирую на старые долги, если это о новом. И мы готовы проговорить формат, что мы получим и как мы отдаем. Готовы это проговорить в этом соглашении", - объяснил глава государства.

Зеленский отметил, если соглашение будет содержать какие-то цифры или проценты, то его надо будет ратифицировать парламенту Украины.*
https://www.unian.net/politics/poleznye ... 24771.html
Мова за майбутню допомогу.
Зацікавити Штати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 19:58

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Кому буде легше?
моїм 4-м в кожного з яких буде по0,1млн баксів своїх
чи ржуну з кредитом ?
Ти з бізнесу свого спробуй вийняти оті по 0,1 млн. баксів кожному з 4-х, а потім співай оці казки.
Щоб уникнути відповіді на питання: старші син та дочка на себе чи на когось "наймитити" будуть?
І молодша потім.
Нормально Успіх заробив...
А те, що ти 30 років важко працював, ну й молодець.
Але не буде умовне все населення отак, як ти ішачити.
Тим паче в майбутньому.
Мене завжди цікавила природа наївних дитячих мрій типу
Хтось прийде і зробить такі умови -що всім відразу буде добре...
Точно так само мене дивувала переконаність опонентів що зміна якогось закону обовязково поміняє все з ніг на голову і ті що сьогодні мають побіднішають настільки що будуть завидувати сьогоднішнім бідним...

Хлопці
Не залежно від того , як будем йти до капіталізму і як при цьому будуть мінятись закони - але
Ті хто мають вже сьогодні капітал - зможуть завтра так само як і ті хто не має капіталу-скористатись змінами в Законодавстві
Ба більше - власники капіталу мають кілька варіантів подальшого життя
Варіант1 - керувати цим капіталом - це робить молодший
Варіант2 - купити на капітал акції(тобто доручити керування комусь) і жити на відсоток з капіталу ( а це ті суми які керівник капіталу буде виплачувати спадкоємцям цього капіталу тобто дві дочки і старший -отримають якісь відсотки і тому не зобовязані займатись бізнесом- тому мені не треба витягувати з бізнесу частинки бізнесу)
Варіант3- керування капіталом доручити фахівцям (тобто варіант2) а самим влаштуватись кудись працювати(можна навіть у компанію в яку твій капітал вложений)

В той час коли у тих в кого капітал відсутній - варіант всього один -йти працювати найманим.
Це хоч зрозуміло.

Тепер про те ЗВІДКИ може взятись капітал
Крім кримінальних випадків - вкрав
і одиничних випадків-спадщина( чому одиничних бо сьогодні капітал в розмірі який достатній для життя рантьє володіє менше 5% населення-тому тільки 1 з20 зможе отримати спадщину розмір якої дозволить йому не працювати)
Залишається єдиний варіант - СТВОРИВ
а створення капіталу це річ проста і банальна до неможливості
Це всього навсього
Споживаєш менше ніж створюєш
І чим більша ця різниця-тим швидше наступить час коли зможеш відмовитись від роботи
В мене це зайняло - 30 років....
Таким чином я зекономив по 7,5 років для кожної своєї дитини....
А якщо реально то всі 15.....
Бо перших 25% свого капіталу я заробляв перших 50% своїх 30 років.

Якщо мої діти витратять своїх вже 15 років на накопичення капіталу- то досягнуть того ж результату до якого я йшов 30...
або до якого діти воєнпенса дійдуть з нульового рівнея за 30 років ( тобто 15 років свого життя кожна дитина воєнпенса витратить тільки тому що останній чекав приходу месії Бальцеровича і створенню якихось унікальних умов.
І навіть якщо цей месія а-ля Бальцерович і прийде- то мої стартують з вищої сходинки ...
Тому
Західні країни(населення цих країн) тому й багаті , що перші покоління їх сімей створювали свої перші капітали 200 років тому....
Ми можемо їх наздогнати бо покращились доступи до інформації і збільшились доходи населення... але все одно
ПЕРВИННИЙ капіта сімї - хтось повинен створити.
Поки не створять - до того часу будуть програвати тим в кого є наявний капітал.
Хоч це зрозуміло.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 лют, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:00

  Господар Вельзевула написав:И почему

Це тільки Песікіт знає, що там в голові, намірах та хатєлках рфян.
З'явиться, пояснить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:04

  Господар Вельзевула написав:
  andrijk777 написав:Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському:
"Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!!
Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"?
Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."


А он тычет факи и тянет время.
Лыхо будет,чую. Он наш вырок.
Рекомендую доживать последние деньки под аккомпанемент этого чудного трека

Протриматися 5-10 років, а потім ШІ щось придумає.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:07

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Навіщо ця вся клоунада? Хз.


И почему в ответ на удары по НПЗ нам не вынесли энергетику..
Кто скажет про "кончились ракеты" или "бить по подстанциям невыгодно"-тот арестович :(

а потім чим стягувати "допомогу" тому ж Трампу?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:13

  andrijk777 написав:Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському:
"Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!!
Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"?
Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."


Тоді я теж поставлю себе на місце Зе і відповім на цей закид))
Ви як бізнесмен робили підрахуй витрат пуйла на цю війну? Всім відомо, що для сильної позиції потрібно мати втричі більше зброї та людей. Ви нам дали втричі більше зброї, ніж у пуйла? Ні. Тоді шо ви од нас хочете?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:13

  budivelnik написав:Хоч це зрозуміло.

Зрозумів, що ти продовжив співати..
Співай.
І чекай, поки свідомість населення щодо розуміння власного капіталу зросте.

Звісно, якщо колись потім нарешті в наших можновладців дійсно з'явиться мета - дійсно реформування та розвиток ринку та всієї країни, і це почнеться відбуватися з тим самим же населенням (з тим самим же рівнем населення), ти заспіваєш, що во! -- рівень розуміння капіталу населення виріс, капітали ростуть...

От тільки навіть якщо розглядати з точки зору необхідності росту рівня свідомості-розуміння, то оті євреї не просто ходили по пустелі, а хтось їх водив та сприяв росту, зміні їх рівня свідомості, розуміння.
І саме це було ключовим.
А не 40 років і ріст ні звідки.

Або співай, щоб "нехай кожен підійде до дзеркала і ..." стане акі Будівельник))
Свідомим будівельником капіталізму))
Напиши, роздрукуй та роздавай тракт. Усім перехожим. Як оті свідки Йєгови.
Місія буде..

Створять сприятливі умови для розвитку капіталу, так він сюди, в наш ринок, з усього світу потягнеться. За прирощуванням.
А ти продовжуй співи про накопичення первинного капіталу. Етап, який Ненька пройшла ще в 90-х. І вичерпала цей ресурс росту ринку повністю і давно.
Тепер черга лише за створенням сприятливих умов для розвитку ринку.
Ким?
Регуляторами ринку. Управлінцями -- можновладцями.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 лют, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:18

  detroytred написав:Саме так:

Мова за майбутню допомогу.
Зацікавити Штати.

ну и какой дурак захочет перемирие? у штатов обмен оружия с космической добавленной стоимостью на минералы по цене добычи, ЕС понимает, пока путин воюет в Украине им ничего не угрожает, Зеленскому - вечный трон. Мотивация путина хз, возможно стать провинцией Китая. 99% что Трамп выйдет из "попыток перемирия", обвинив Зеленского. Поэтому он так торопит с этим соглашением, аж разрывается на куски.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:21

  detroytred написав:Співай.
І чекай, поки свідомість населення щодо розуміння власного капіталу зросте.
Ти в черговий раз мелеш дурницю
Я не співаю - я на відміну від тебе ДІЮ
а от співи -це якраз те що робиш ти.
І внаслідок того що я ДІЮ - в мене напрацьовується досвід вирішення тих чи інших проблем і розуміння тих чи інших процесів.
Я цим ділюсь з навколишніми , але ця безкоштовно надана оточуючим інформація-не зупиняє моїх дій.
Тобто від того дійшло да тебе чи не дійшло - я своє роблю
А ти якраз ЖДУН.
Жди
Є така штука час і історія - де чітко видно що хоч ті хто діяв більше робив помилок ніж ждуни, але результат групи яка діяла на порядок перевищував результат групи ждунів.
Це все що тобі треба знати

ПС
чому мені не треба витягувати гроші з бізнесу і що таке акціонерний капітал яким можуть володіти прості працівники-зрозумів?
і в чому перевага тих хто має капітал перед тими хто почне його створювати на покоління пізніше - також зрозумів?

Напевно розуму порахувати що я витратив 30 років СВОГО життя чим покращив 60 років життя своїх дітей-до тебе хоч дійшло? Бо вони й далі можуть займатись тим чим хочуть і там де хочуть -збільшуючи вже СВІЙ капітал за рахунок відсотків по акціям.
Чого твої діти апріорі зробити вже ніколи не зможуть
і що саме це а не розмір капіталу є моїм найвищим досягненням.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 лют, 2025 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:22

detroytred
Вічно не вічно, але Зе фактично прямо всім повідомив --- поки не буде гарантій, доти мови про перемир'я тощо не буде.


Мені здається торгуватись і вимагати під час перемовин кращі умови, а не приймати все що пропонують - це правильно, хіба ні? То чому перелякані господарі тут розказують про «він хоче вічної війни»? Страх паралізував , пора відрізати руку по саме коліно?
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