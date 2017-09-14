ну и какой дурак захочет перемирие? у штатов обмен оружия с космической добавленной стоимостью на минералы по цене добычи, ЕС понимает, пока путин воюет в Украине им ничего не угрожает, Зеленскому - вечный трон. Мотивация путина хз, возможно стать провинцией Китая. 99% что Трамп выйдет из "попыток перемирия", обвинив Зеленского. Поэтому он так торопит с этим соглашением, аж разрывается на куски.
Тому всі і чекають ... Поки дозріє... Хто? Ну звісно не влада України))
Вічно не вічно, але Зе фактично прямо всім повідомив --- поки не буде гарантій, доти мови про перемир'я тощо не буде.
Мені здається торгуватись і вимагати під час перемовин кращі умови, а не приймати все що пропонують - це правильно, хіба ні? То чому перелякані господарі тут розказують про «він хоче вічної війни»? Страх паралізував , пора відрізати руку по саме коліно?
Якщо ви помітили, то я не лізу оцінювати правильнонеправильно, паганочидобре. Це суто суб'єктивно. І для оцінки необхідно чітко визначити за якими критеріями оцінювати. Тільки так. А критерії в кожного суто індивідуальні будуть. Комусь важливо одне, комусь інше.
Лише обговорюю те, що відбувається. Да і то з поправкою - з тієї інформації, яка нам відома.
detroytred написав:Співай. І чекай, поки свідомість населення щодо розуміння власного капіталу зросте.
Ти в черговий раз мелеш дурницю Я не співаю - я на відміну від тебе ДІЮ а от співи -це якраз те що робиш ти. І внаслідок того що я ДІЮ - в мене напрацьовується досвід вирішення тих чи інших проблем і розуміння тих чи інших процесів. Я цим ділюсь з навколишніми , але ця безкоштовно надана оточуючим інформація-не зупиняє моїх дій. Тобто від того дійшло да тебе чи не дійшло - я своє роблю А ти якраз ЖДУН. Жди Є така штука час і історія - де чітко видно що хоч ті хто діяв більше робив помилок ніж ждуни, але результат групи яка діяла на порядок перевищував результат групи ждунів. Це все що тобі треба знати
ПС чому мені не треба витягувати гроші з бізнесу і що таке акціонерний капітал яким можуть володіти прості працівники-зрозумів? і в чому перевага тих хто має капітал перед тими хто почне його створювати на покоління пізніше - також зрозумів?
Напевно розуму порахувати що я витратив 30 років СВОГО життя чим покращив 60 років життя своїх дітей-до тебе хоч дійшло? Бо вони й далі можуть займатись тим чим хочуть і там де хочуть -збільшуючи вже СВІЙ капітал за рахунок відсотків по акціям. Чого твої діти апріорі зробити вже ніколи не зможуть і що саме це а не розмір капіталу є моїм найвищим досягненням.
Ну і яким боком оцей твій потік до проблеми розвитку ринку країни, всіх країни? Да ніяким.
Я тобі вже пропонував: зміни своїми піснями хоча б одне своє місто Львів, а потім співай далі...
То що там зі старшими-то сином та дочкою, і молодша потім? Працювати на когось чи як?))
Слухай, кому ти локшину намагаєшся розвісити? Якщо ти отак копичував капіталець, то ти і дітям, дружині своїм у багато чому відмовляв... Особливо коли три рази банкротів. В той час коли твої продавці витрачали на себе. Ти ж сам про це розповідав. Загоргувши в -- мене й такий рівень задовольняв.
Це зрозуміло. Але коли місяць-другий тому були розмови про треба/не_треба перемовини, «партія війни» казала що перемовини зараз - це лише шлях до капітуляції, бо нам пропонують лише капітуляцію без гарантій, . «Партія миру» заперечувала, що «не треба ж погоджуватися , треба домовлятись, перемовини це про зустрічні вимоги, бла -бла-бла». А тепер , коли перемовини реально почались, вже не треба домовлятись і вимагати? Треба погоджуватись на все? У господаря амнезія на фоні страшних снів без руки?
detroytred написав:Співай. І чекай, поки свідомість населення щодо розуміння власного капіталу зросте.
Ти в черговий раз мелеш дурницю Я не співаю - я на відміну від тебе ДІЮ а от співи -це якраз те що робиш ти. І внаслідок того що я ДІЮ - в мене напрацьовується досвід вирішення тих чи інших проблем і розуміння тих чи інших процесів. Я цим ділюсь з навколишніми , але ця безкоштовно надана оточуючим інформація-не зупиняє моїх дій. Тобто від того дійшло да тебе чи не дійшло - я своє роблю А ти якраз ЖДУН. Жди Є така штука час і історія - де чітко видно що хоч ті хто діяв більше робив помилок ніж ждуни, але результат групи яка діяла на порядок перевищував результат групи ждунів. Це все що тобі треба знати
ПС чому мені не треба витягувати гроші з бізнесу і що таке акціонерний капітал яким можуть володіти прості працівники-зрозумів? і в чому перевага тих хто має капітал перед тими хто почне його створювати на покоління пізніше - також зрозумів?
Напевно розуму порахувати що я витратив 30 років СВОГО життя чим покращив 60 років життя своїх дітей-до тебе хоч дійшло? Бо вони й далі можуть займатись тим чим хочуть і там де хочуть -збільшуючи вже СВІЙ капітал за рахунок відсотків по акціям. Чого твої діти апріорі зробити вже ніколи не зможуть і що саме це а не розмір капіталу є моїм найвищим досягненням.
Ну і яким боком оцей твій потік до проблеми розвитку ринку країни, всіх країни? Да ніяким. Я тобі вже пропонував: зміни своїми піснями хоча б одне своє місто Львів, а потім співай далі... ))
Такому мізеру як ти ( з точки зору економічних досягнень)- важко змінити себе-а замахуєшся на зміни КРАЇНИ Такому вже точно вище валета -як я - ніколи в голову й не прийде що можна змінити КРАЇНУ.... А от сотню-другу людей-змінити можна. І якщо я за свої 30 років зміню розуміння економічних процесів всього в сотні людей а ця сотня за свої 30 років змінить ще по 100 кожен То ще 50 років і вся країна думає так як я.... А такі як ти й далі будуть на задворках історії, бо ваші нащадки вірячи вам-не зможуть вчасно адаптуватись до змін і тому твоя лінія ДНК -зникне з цієї планети за якихось 100 наступних років.
Тому ще раз Те чим я вже пишаюсь Мої діти на 60 років (4*15 років ) - будуть жити в кращих умовах на своєму старті ніж я жив на фініші.... Якщо хтось хоче й для своїх дітей подібних результатів- ті напевно зацікавляться А такі як ти -настільки твердолобі що не допускають ймовірності що варто зацікавитись.
detroytred написав:То що там зі старшими-то сином та дочкою, і молодша потім? Працювати на когось чи як?
Ти настільки примітив що навіть не можеш усвідомити прочитане? Наявність капіталу-не зобовязує власника керувати капіталом. Власник капіталу може купити на нього акції... чи як в моєму випадку-претендувати на частку прибутку з працюючого бізнесу.. Тобто молодший-керує і отримує за керування+ в кожного з дітей є частка в бізнесі і на цю частку діти отримують дивіденти від керуючого це ж елементарно...
А далі як захочуть Захочуть - будуть викуповувати більшу частку. за рахунок дивідентів, захочуть будуть продавати і молодший викупить.. при цьому Вони будуть жити за доходи від роботи найнятими ні інших бізнесах( або й у своєму і отримувати дохід на працю) А дохід на капітал будуть витрачати на збільшення капіталу...
Ти настільки примітив що навіть важко придумати ще більш примітивні варіанти пояснень
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 лют, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Це зрозуміло. Але коли місяць-другий тому були розмови про треба/не_треба перемовини, «партія війни» казала ще перемовини зараз - це лише шлях до капітуляції, бо нам пропонують лише карітуляцію без гарантій, . «Партія миру» заперечувала, що «не треба ж поооджуваьись, треба домовлятись, перетвини це про зустрічні вимоги, біла-бла-бла». А тепер , коли перемовини реально почались, вже не треба домовлятись і вимагати? Треба погоджуватись на все? У господаря амнезія на фоні страшних снів без руки?
Якщо конкретно когось помітили в отакому, то нагадайте йому.
Загальна ж думка була ще з Лепея -- потрібно хоча б рпв. Без будь-яких гарантій, умов. Не видно, щоб вона змінилась.
Чоловік прийшов до лікарів з легким болем та слабкістю в нозі. З ногою все було добре, але лікарі вирішили зробити МРТ. Результат показав, що у чоловіка майже не було мозкової речовини в черепній коробці, а залишки стиснулися у вузький шар і притиснулися до країв черепа.
Незважаючи на це, чоловік зміг набрати 75 балів у тесті на IQ та зміг побудувати нормальне життя.
Надо его импортировать и научить выгодно и жффективно торговать водкой с запивоном и сигаретами, а заодно летать на вертолёте. Получится перспективный плательщик налогов в размере 146% от дохода, а в случае парагвайского варианта - и осеменитель благодарных избирательниц предпенсионного возраста и старше.
Це тільки Песікіт знає, що там в голові, намірах та хатєлках рфян. З'явиться, пояснить.
рашики пропустили все варианты создать гуманитарную катастрофу, и не только в этом году. Читайте по ВМВ,много читайте. Бомбардировки Дрездена. Создание прыгающей бомбы для плотин и так далее. Вот как выглядит война на результат,а не на процесс.
budivelnik написав:Такому мізеру як ти ( з точки зору економічних досягнень)- важко змінити себе-а замахуєшся на зміни КРАЇНИ Такому вже точно вище валета -як я - ніколи в голову й не прийде що можна змінити КРАЇНУ.... А от сотню-другу людей-змінити можна. І якщо я за свої 30 років зміню розуміння економічних процесів всього в сотні людей а ця сотня за свої 30 років змінить ще по 100 кожен То ще 50 років і вся країна думає так як я.... А такі як ти й далі будуть на задворках історії, бо ваші нащадки вірячи вам-не зможуть вчасно адаптуватись до змін і тому твоя лінія ДНК -зникне з цієї планети за якихось 100 наступних років.
Тому ще раз Те чим я вже пишаюсь Мої діти на 60 років (4*15 років ) - будуть жити в кращих умовах на своєму старті ніж я жив на фініші.... Якщо хтось хоче й для своїх дітей подібних результатів- ті напевно зацікавляться А такі як ти -настільки твердолобі що не допускають ймовірності що варто зацікавитись.
Я ж кажу: подавай своє отаке *відкриття* в сфері економіки (про отакий розвиток ринку країни - я сотню, сотня ...і через 50 років) на Нобелівську. Там зацінять.
Тут від кого ти очікуєш оцінки твоєї відсеб'ятини? Від мене? Так я оцінив --- Шнобелівська максимум. І то навряд. Бо не кумедна. Краще про "нехай кожен підійде до дзеркала...". Хоча і це банальна банальщина.