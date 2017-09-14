Додано: Нед 23 лют, 2025 20:40

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Співай.

І чекай, поки свідомість населення щодо розуміння власного капіталу зросте. Співай.І чекай, поки свідомість населення щодо розуміння власного капіталу зросте. Ти в черговий раз мелеш дурницю

Я не співаю - я на відміну від тебе ДІЮ

а от співи -це якраз те що робиш ти.

І внаслідок того що я ДІЮ - в мене напрацьовується досвід вирішення тих чи інших проблем і розуміння тих чи інших процесів.

Я цим ділюсь з навколишніми , але ця безкоштовно надана оточуючим інформація-не зупиняє моїх дій.

Тобто від того дійшло да тебе чи не дійшло - я своє роблю

А ти якраз ЖДУН.

Жди

Є така штука час і історія - де чітко видно що хоч ті хто діяв більше робив помилок ніж ждуни, але результат групи яка діяла на порядок перевищував результат групи ждунів.

Це все що тобі треба знати



ПС

чому мені не треба витягувати гроші з бізнесу і що таке акціонерний капітал яким можуть володіти прості працівники-зрозумів?

і в чому перевага тих хто має капітал перед тими хто почне його створювати на покоління пізніше - також зрозумів?



Напевно розуму порахувати що я витратив 30 років СВОГО життя чим покращив 60 років життя своїх дітей-до тебе хоч дійшло? Бо вони й далі можуть займатись тим чим хочуть і там де хочуть -збільшуючи вже СВІЙ капітал за рахунок відсотків по акціям.

Чого твої діти апріорі зробити вже ніколи не зможуть

і що саме це а не розмір капіталу є моїм найвищим досягненням. Ти в черговий раз мелеш дурницюЯ не співаю - я на відміну від тебе ДІЮа от співи -це якраз те що робиш ти.І внаслідок того що я ДІЮ - в мене напрацьовується досвід вирішення тих чи інших проблем і розуміння тих чи інших процесів.Я цим ділюсь з навколишніми , але ця безкоштовно надана оточуючим інформація-не зупиняє моїх дій.Тобто від того дійшло да тебе чи не дійшло - я своє роблюА ти якраз ЖДУН.ЖдиЄ така штука час і історія - де чітко видно що хоч ті хто діяв більше робив помилок ніж ждуни, але результат групи яка діяла на порядок перевищував результат групи ждунів.Це все що тобі треба знатиПСчому мені не треба витягувати гроші з бізнесу і що таке акціонерний капітал яким можуть володіти прості працівники-зрозумів?і в чому перевага тих хто має капітал перед тими хто почне його створювати на покоління пізніше - також зрозумів?Напевно розуму порахувати що я витратив 30 років СВОГО життя чим покращив 60 років життя своїх дітей-до тебе хоч дійшло? Бо вони й далі можуть займатись тим чим хочуть і там де хочуть -збільшуючи вже СВІЙ капітал за рахунок відсотків по акціям.Чого твої діти апріорі зробити вже ніколи не зможутьі що саме це а не розмір капіталу є моїм найвищим досягненням. Ну і яким боком оцей твій потік до проблеми розвитку ринку країни, всіх країни?

Да ніяким.

Я тобі вже пропонував: зміни своїми піснями хоча б одне своє місто Львів, а потім співай далі...

)) Ну і яким боком оцей твій потік до проблеми розвитку ринку країни, всіх країни?Да ніяким.Я тобі вже пропонував: зміни своїми піснями хоча б одне своє місто Львів, а потім співай далі...))

detroytred написав: То що там зі старшими-то сином та дочкою, і молодша потім? Працювати на когось чи як? То що там зі старшими-то сином та дочкою, і молодша потім? Працювати на когось чи як?

Такому мізеру як ти ( з точки зору економічних досягнень)- важко змінити себе-а замахуєшся на зміни КРАЇНИТакому вже точно вище валета -як я - ніколи в голову й не прийде що можна змінити КРАЇНУ....А от сотню-другу людей-змінити можна.І якщо я за свої 30 років зміню розуміння економічних процесів всього в сотні людейа ця сотня за свої 30 років змінить ще по 100 коженТо ще 50 років і вся країна думає так як я....А такі як ти й далі будуть на задворках історії, бо ваші нащадки вірячи вам-не зможуть вчасно адаптуватись до змін і тому твоя лінія ДНК -зникне з цієї планети за якихось 100 наступних років.Тому ще разТе чим я вже пишаюсьМої діти на 60 років (4*15 років ) - будуть жити в кращих умовах на своєму старті ніж я жив на фініші....Якщо хтось хоче й для своїх дітей подібних результатів- ті напевно зацікавлятьсяА такі як ти -настільки твердолобі що не допускають ймовірності що варто зацікавитись.Ти настільки примітив що навіть не можеш усвідомити прочитане?Наявність капіталу-не зобовязує власника керувати капіталом.Власник капіталу може купити на нього акції... чи як в моєму випадку-претендувати на частку прибутку з працюючого бізнесу..Тобтомолодший-керує і отримує за керування+ в кожного з дітей є частка в бізнесі і на цю частку діти отримують дивіденти від керуючогоце ж елементарно...А далі як захочутьЗахочуть - будуть викуповувати більшу частку. за рахунок дивідентів, захочуть будуть продавати і молодший викупить..при цьомуВони будуть жити за доходи від роботи найнятими ні інших бізнесах( або й у своєму і отримувати дохід на працю)А дохід на капітал будуть витрачати на збільшення капіталу...Ти настільки примітив що навіть важко придумати ще більш примітивні варіанти пояснень