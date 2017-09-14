Banderlog написав:Ви повинні мало виховати таких ж як ви але і слідкувати щоб вони схрещувались з дітьми схожого на вас який зміг відтворитись в них.
Астанавітєсь: євгєніка заборонене вчення
Можливо, я конституцію не читав. А уголовний кодекс читати не люблю бо такий самий ефект як в мнітєльної бабки, яка читає про хвороби з медицинського справочніка. В нас не італія. Це там є торгова марка беретта створена в 1500 р якимсь будівельником, но генетичну експертизу варто б було провести. Воно ж як буває? Гріб умовний "будівельник" не доїдав не допивав по церковним свєтам богу не молився а вкалував як проклятий. Сина вродив тако ж. Той женився щасліво, а потім ішов по вулиці умовний батяр "Успіх" і підкинув свої яйця в чуже гніздо. Хід коньом і не надо 25 р горбатитись на галєрах... Но тато ж не той хто родив а той хто воспітав
Стакан води буде кому подати, чи якщо від зозульки то не той смак на одрі? З іншого боку, якщо є колесо Сансари та перевтілення, хз. хто там випаде в лотарею. Так що питання комплексне як з генетичного так і теософічного погляду. А ще ж купа династій виродилося від занадто вузького кола (бого)вибраних.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 лют, 2025 22:10, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав:Щодо сили то щось чув що є у франції іноземний легіон) він там в попуасіях занятий гуманітарними місіями, даж чув що буває конфлікт інтересів з вагнерами.
от саме так. Стався переворот і нова влада попросила легіон на вихід, вагнери зайняли його місце. І що Франція? А нічого вона не може зробити.Якось не схоже на пряме колоніальне управління, еге ж?
Точно переворот а не демократичні вибори?) Понятно що не схоже на бельгійський колоніалізм, час не той і зброю абізянам продають всі кому не лінь. Ви так відповідь і не дали що там роблять озброєні люди з демократичної держави?
detroytred написав:Ти ідіот. ( потім будеш жалітись? якщо я відповім аналогічно а то й сильніше?) Да найманим працівником я можу заробити хоч в тебе в кафе, хоч на тому ж Боінгу.
Навіть на роботі ти повинен заробляти більше ніж витратиш на своє нікчемне прозябання... І фантазія по якій в США легше відкласти первинний капітал ніж в Україні - це навіть не фантазія. це твій маразм. В США-легше заробити .... і ти навіть прибиральником в міському туалеті зможеш отримати 1000 доларів... Але ця фантастична для тебе сума ні на крок не наблизить тебе до власного капіталу(точно так само як не наблизила мешканця гарлему- твого напарника) Тому Ще раз 1 Як питання первинного накопичення крім витратив менше ніж заробив - зробить тебе власником капіталу ? 2 Яке відношення для люмпена має розмір ринку? є бідні і без капіталу в США - найбільший ринок є багаті і з капіталом в Україні - маленький ринок
detroytred написав:Ти ідіот. ( потім будеш жалітись? якщо я відповім аналогічно а то й сильніше?) Да найманим працівником я можу заробити хоч в тебе в кафе, хоч на тому ж Боінгу.
Навіть на роботі ти повинен заробляти більше ніж витратиш на своє нікчемне прозябання... І фантазія по якій в США легше відкласти первинний капітал ніж в Україні - це навіть не фантазія. це твій маразм. В США-легше заробити .... і ти навіть прибиральником в міському туалеті зможеш отримати 1000 доларів... Але ця фантастична для тебе сума ні на крок не наблизить тебе до власного капіталу(точно так само як не наблизила мешканця гарлему- твого напарника) Тому Ще раз 1 Як питання первинного накопичення крім витратив менше ніж заробив - зробить тебе власником капіталу ? 2 Яке відношення для люмпена має розмір ринку? є бідні і без капіталу в США - найбільший ринок є багаті і з капіталом в Україні - маленький ринок
Що ти намішав? Є факт -- наявність отого "надлишкового" (тобто для приросту!) капіталу в Україні. Від матраців, крипти і до ОВГЗ.
1. Розберись спочатку, що таке етап первинного накопичення капіталу. 2. Мови про відношення люмпена до розміру ринку не було.
Не гальмуй, мова про розвиток ринку. України. Чому обмежені в розвитку хоч великі бізнеси, хоч малі. Малі --- чому оті підприємці 90-х подалися в наймані, заробітчани, на дивани і т.д.
З.и. зроби умови в ринку .... отоді оті власники квартир ще з совдепу будуть інвестувати. Для приросту свого капіталу. Нема умов. Нема і інвестувань від отих власників 20 тис. долл.
Тут оті підприємці 90-х покинули свої бізнеси, а ти лепочиш про те, щоб оті власники хрущоб в підприємці подались, як рішення. ______________ Про сина та дочок ти так і не відповів. Стосовно працювати на когось. Спростування твоїх вигадок набридло.. Давай по темі.
detroytred написав:Є факт -- наявність отого "надлишкового" (тобто для приросту!) капіталу в Україні.
Є факт-в тебе в голові 1 Для всіх інших наявність 300 млрд доларів на депозитах - це фігня 2 Ти так і не відповів Звідки береться первинний капітал. При цьому не збуджуйся на слово -люмпен. Бо людина в якої є первинний капітал -не є люмпеном Людина в якої відсутній будь-який капітал - вона хто 3 В тебе ум за разум зайшов... не треба мене жаліти бо вартість мого магазину у Львові це і є складова ринку. Тому якщо він коштує у Львові зараз 50000 доларів і займає 0,01% ринку Львова... то цей самий магазин на Манхетені буде коштувати 50 млн... Розумієш? Сам по собі розмір ринку-це віртуальне поняття і тому в світ через акції вкладають капітал щоб уникнути інфляції грошей. 4 Тому ріст розміру ринку у Львові тягне за собою збільшення вартості мого магазину.. з автоматичним ростом вартості проживання у Львові. Таким чином Якщо в 1990 я жив за 5 доларів /місяць , то після того як ринок України зріс в 50 разів я за 250 доларів/місяць живу так само як колись за 5.
Тому молитися на ріст ринку-можеш Але стати багатшим в реальному вимірі(а не інфляційному) в тебе не вийде. 5 Чим швидше ти отримав первинний капітал- тим легше тобі в майбутньому без привязки до розміру ринку. 6 Інших варіантів ніж створив-витратив на життя=заощадив - в тебе немає І в твоїх дітей не має А у внуків може й буде... а може й ні... Поки що тільки швейцарці проводили референдум про базовий дохід ..і то вони його провалили.
detroytred написав:Про сина та дочок ти так і не відповів. Стосовно працювати на когось.
Ти дебіл Відповідав три рази 1 Наявність в них КАПІТАЛУ не зобовязує їх займатись бізнесом 2 Капітал можна вкласти в працюючий бізнес що в Україні що за кордоном і він буде ГЕНЕРУВАТИ додатковий дохід 3 Генерація ДОДАТКОВОГО доходу на існуючий капітал ставить тих в кого він є у виграшне становище в порівнянні з тими в кого їх нема. 4 Акції для того й придумали , щоб власники КАПІТАЛУ не заморочувались що з ним робити. 5 Приклад того що є 10 млн сімей в яких є 1 млн грн у вигляді квартири -я приводив для того щоб люди ЗРОЗУМІЛИ що вони не бідні - вони дурні. І рівень їх дурості залежить від того який рівень свого життя вони мають володіючи квартирою і який рівень можуть мати запустивши квартиру в оборот( одночасно усвідомлюючи ризики) Але люди цього не роблять не того що нема чим-а того що нема знань
Росіяни у 2022 році запропонували угоду, яка зокрема передбачала скорочення української армії, повний нейтралітет, російську, як другу державну, а також рф — в якості одного з гарантів безпеки, ще й з правом кінцевого вето.
Радіо Свобода отримало проєкт договору, який Москва запропонувала Україні у перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Що пропонував Кремль і до чого це могло призвести? І як цей документ проливає на справжню мету Путіна щодо України. У цьому розібрався проєкт "Система", підрозділ розслідувань Радіо Свобода. https://www.holosameryky.com/a/peremovy ... 50782.html
У документі за березень 2022 року – шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. Вісімнадцять статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з Росії.
Проєкт передбачав, щоб Україна скоротила свою армію до 50 000 осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу (це вп'ятеро менше, ніж Україна мала до 2022 року). Якби це бажання виповнилося, в України залишилося б лише чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків. Станом на 2022 рік це було менше за армію сусідньої Білорусі (у якій на той час проживало майже вп'ятеро менше осіб, ніж в Україні). Україні пропонували "не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км". Саме таку відстань, наприклад, відокремлює Кримський міст від контрольованого Україною Гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту. Більше того, Росія залишала за собою право в майбутньому забороняти Україні "будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень". У планах Росії Україна мала "визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "республік" – причому в межах адміністративних областей України (станом на 24 лютого 2022 року Росія контролювала лише частину цих областей і не завоювала їх повністю і тепер, наприкінці 2024 року). Автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року. Росія також вимагала скасування всіх санкцій – як українських, так і міжнародних – та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року. На додаток до цього Росія наполягала на надання російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав Української православної церкви (Московського патріархату). Нарешті, автори проєкту вимагали "скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом", тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи. До документа додано перелік українських законів, які автори назвали прикладами "нацифікації та героїзації нацизму". Примітно, що під цю категорію потрапили закони "Про увічнення перемоги над нацизмом" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму".
Згідно з останньою версією договору, українська та російська делегації все ще розходилися у думках щодо чисельності української армії. Україна наполягала на 250 тисячах військовослужбовців (приблизно стільки було до повномасштабного вторгнення), тоді як Росія пропонувала обмежитися 85 тисячами.
Під час переговорів іноді виникали свідомо нездійсненні умови. Одного разу росіяни намагалися включити до проєкту договору вимогу, щоб Україна відновила постачання води до Криму (українська влада перекрила Північно-Кримський водоканал ще у 2014 році), розповідає знайоме з перебігом переговорів джерело "Системи".
Від цієї ідеї відмовилися самі російські переговорники: адже в такому разі Росія, яка контролювала територію навколо каналу, мала б покинути її, щоб Україна могла "повернути воду до Криму".
Росія вимагала, щоб українські війська склали зброю та повернулися до казарм. У відповідь українська сторона висунула симетричну вимогу: російські війська мають скласти зброю та повернутися до пунктів постійної дислокації.
Помічник очільник Росії Володимир Мединський, який прочитав цю пропозицію, був неабияк здивований, розповідає один із учасників переговорів:
"Він сказав - таке відчуття, нібито це українські війська стоять на Красній площі, а російські повинні викинути білий прапор із Кремля. - Йому відповіли: "Ми просто просимо від вас те саме, що просите від нас ви".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 лют, 2025 22:59, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Про сина та дочок ти так і не відповів. Стосовно працювати на когось.
Ти дебіл Відповідав три рази 1 Наявність в них КАПІТАЛУ не зобовязує їх займатись бізнесом 2 Капітал можна вкласти в працюючий бізнес що в Україні що за кордоном і він буде ГЕНЕРУВАТИ додатковий дохід 3 Генерація ДОДАТКОВОГО доходу на існуючий капітал ставить тих в кого він є у виграшне становище в порівнянні з тими в кого їх нема. 4 Акції для того й придумали , щоб власники КАПІТАЛУ не заморочувались що з ним робити. 5 Приклад того що є 10 млн сімей в яких є 1 млн грн у вигляді квартири -я приводив для того щоб люди ЗРОЗУМІЛИ що вони не бідні - вони дурні. І рівень їх дурості залежить від того який рівень свого життя вони мають володіючи квартирою і який рівень можуть мати запустивши квартиру в оборот( одночасно усвідомлюючи ризики) Але люди цього не роблять не того що нема чим-а того що нема знань
Сам такий))) Так і написав би --- що працюють (працювали) найманими. А з якої причини, то пофіг.
Співай пісні, що запустити капітал в оборот на ринку, в якому регулятор не створив умов для подальшого його розвитку, легко -- достатньо лише мати знання. Мільйонам пересічним.
Про те, що регулятор не створив отой розвинений фондовий ринок, тобі і казалось.
Так що наймані? Працюють на когось?)) Цирк.
Почни з розуміння, що таке ринок. Це конкуренція виробників... Тобто надлишок саме створювачів. Почни з абетки. А потім подивись, що думають про ПОДАЛЬШИЙ розвиток ринку, кейнси-бальцеровичі. Про які заходи для створення умов для цього подальшого розвитку говорять.
Вічно не вічно, але Зе фактично прямо всім повідомив --- поки не буде гарантій, доти мови про перемир'я тощо не буде.
Мені здається торгуватись і вимагати під час перемовин кращі умови, а не приймати все що пропонують - це правильно, хіба ні? То чому перелякані господарі тут розказують про «він хоче вічної війни»? Страх паралізував , пора відрізати руку по саме коліно?
Відповідь дуже проста - зараз з'явився шанс закінчити війну. Боюсь що якщо цей шанс не реалізувати то наступний шанс буде через 4 роки, якщо доживемо.