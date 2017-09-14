Угода про українські корисні копалини, яку США пропонують Україні, є частиною ширшої мирної стратегії президента США Дональда Трампа, що дасть йому важіль у перемовинах з Росією, вважає міністр фінансів США Скотт Бессент. Він заявив, що хоча домовленість не містить військових гарантій безпеки, вона передбачатиме так звані "економічні гарантії". Бессент також виключив пряму військову присутність США в Україні, але припустив, що наступного тижня на зустрічах з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Страмером та президентом Франції Еммануелем Макроном, Трамп говоритиме про можливість зміцнити східний кордон НАТО, включно з проєктами "форт Балтія" та "форт Польща".Заяви Бессента прозвучали в інтерв'ю журналістці FoxNews Марії Бартіромо в ефірі в неділю."Ця угода є частиною загальної переговорної стратегії президента Дональда Трампа щодо миру між Україною та Росією і щоб українці повернулись до мирного існування. Перша частина цього - партнерство між Україною та США, що включає стратегічні мінерали, енергоресурси та державні стратегічні підприємства, де ми створюємо партнерство", - заявив Бессент в неділю про домовленість щодо природних ресурсів, яку США запропонували Україні.Очільник фінансового відомства США додав, що ідея домовленості була власна ідея президента США Дональда Трампа і наполіг - від неї виграють обидві сторони."Вона взаємовигідна - ми заробляємо гроші, якщо народ України заробляє гроші і я переконаний, що із нашим ноу-хау Сполучених Штатів, із нашим бізнесом, який хоче увійти і надати капітал, ми зможемо прискорити траєкторію зростання України, взяти істотні кошти для американських платників податків і поставити українську економіку на траєкторію зростання", - заявив посадовець.Президент України Володимир Зеленський в неділю прокоментував угоду, сказавши, що хотів би обговорити її з Дональдом Трампом. Він виступив проти пропозиції США створити фонд, в який перераховуватиме кошти Україна. ""Якщо ці гроші йдуть у фонд, і нічого з-за кордону не приходить у цей фонд, а все всередині країни, це означає, що ми віддаємо борг", - заявив Зеленський. Він не побачив в пропонованій домовленості гарантій безпеки."Я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців", - сказав Зеленський пресі.Бессент в ефірі FoxNews визнав, що угода "не включає військові гарантії", однак зазначив, що угода "містить непрямі (implicit) гарантії, що якщо Сполучені Штати інвестуватимуть суттєво в економічне майбутнє, я називаю це "економічні безпекові гарантії". Чим більше активів американські компанії матимуть на місці, тим більшу зацікавленість США матимуть у майбутньому добробуті української економіки, тим більше безпеки це створює для народу України і тим більша віддача для американського платника податків".Бессент висловив переконання, що "угоду буде підписано в короткостроковій перспективі і це дасть президенту Трампу важіль і надішле потужний сигнал російському керівництву, що США має серйозне партнерство з українським народом".