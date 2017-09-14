Угода про українські корисні копалини, яку США пропонують Україні, є частиною ширшої мирної стратегії президента США Дональда Трампа, що дасть йому важіль у перемовинах з Росією, вважає міністр фінансів США Скотт Бессент. Він заявив, що хоча домовленість не містить військових гарантій безпеки, вона передбачатиме так звані "економічні гарантії". Бессент також виключив пряму військову присутність США в Україні, але припустив, що наступного тижня на зустрічах з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Страмером та президентом Франції Еммануелем Макроном, Трамп говоритиме про можливість зміцнити східний кордон НАТО, включно з проєктами "форт Балтія" та "форт Польща".
Заяви Бессента прозвучали в інтерв'ю журналістці FoxNews Марії Бартіромо в ефірі в неділю.
"Ця угода є частиною загальної переговорної стратегії президента Дональда Трампа щодо миру між Україною та Росією і щоб українці повернулись до мирного існування. Перша частина цього - партнерство між Україною та США, що включає стратегічні мінерали, енергоресурси та державні стратегічні підприємства, де ми створюємо партнерство", - заявив Бессент в неділю про домовленість щодо природних ресурсів, яку США запропонували Україні.
Очільник фінансового відомства США додав, що ідея домовленості була власна ідея президента США Дональда Трампа і наполіг - від неї виграють обидві сторони.
"Вона взаємовигідна - ми заробляємо гроші, якщо народ України заробляє гроші і я переконаний, що із нашим ноу-хау Сполучених Штатів, із нашим бізнесом, який хоче увійти і надати капітал, ми зможемо прискорити траєкторію зростання України, взяти істотні кошти для американських платників податків і поставити українську економіку на траєкторію зростання", - заявив посадовець.
Президент України Володимир Зеленський в неділю прокоментував угоду, сказавши, що хотів би обговорити її з Дональдом Трампом. Він виступив проти пропозиції США створити фонд, в який перераховуватиме кошти Україна. ""Якщо ці гроші йдуть у фонд, і нічого з-за кордону не приходить у цей фонд, а все всередині країни, це означає, що ми віддаємо борг", - заявив Зеленський. Він не побачив в пропонованій домовленості гарантій безпеки.
"Я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців", - сказав Зеленський пресі.
Бессент в ефірі FoxNews визнав, що угода "не включає військові гарантії", однак зазначив, що угода "містить непрямі (implicit) гарантії, що якщо Сполучені Штати інвестуватимуть суттєво в економічне майбутнє, я називаю це "економічні безпекові гарантії". Чим більше активів американські компанії матимуть на місці, тим більшу зацікавленість США матимуть у майбутньому добробуті української економіки, тим більше безпеки це створює для народу України і тим більша віддача для американського платника податків".
Бессент висловив переконання, що "угоду буде підписано в короткостроковій перспективі і це дасть президенту Трампу важіль і надішле потужний сигнал російському керівництву, що США має серйозне партнерство з українським народом".
У коментарях для преси в неділю Зеленський заявив, що насправді не йдеться про спільну інвестицію, а йдеться про борг. "Стало зрозуміло всі меседжі до цього, які йшли в США, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг. Тому що якщо фонд, а куди йдуть гроші від видобутку, а вони йдуть у фонд, і якщо він, згідно другого варіанта угоди, на 100% належить США, це говорить про те, що це не інвестиція 500 мільярдів", – сказав український президент.
andrijk777 написав:Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському: "Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!! Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"? Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."
Тоді я теж поставлю себе на місце Зе і відповім на цей закид)) Ви як бізнесмен робили підрахуй витрат пуйла на цю війну? Всім відомо, що для сильної позиції потрібно мати втричі більше зброї та людей. Ви нам дали втричі більше зброї, ніж у пуйла? Ні. Тоді шо ви од нас хочете?
А чому ми(США) повинні вам(Україні) взагалі давати якусь зброю, а тим більше "більше ніж в пуйла"? Ми хочемо від вас бабки(за поставлену зброю), хіба це не зрозуміло з першого разу?
У мережі згадали слова Камали Харіс на дебатах з Трампом. Тоді вона сказала, що його слова про "закінчити війну за 24 години" означають готовність кинути Україну, а скоріший мир означає капітуляцію України. Також вона зазначила "як швидко ви здалися б заради послуги тому, хто з'їв би вас на сніданок". Коротке її відео з перекладом тут: https://t.me/Crimeanwind/75353
Вічно не вічно, але Зе фактично прямо всім повідомив --- поки не буде гарантій, доти мови про перемир'я тощо не буде.
Мені здається торгуватись і вимагати під час перемовин кращі умови, а не приймати все що пропонують - це правильно, хіба ні? То чому перелякані господарі тут розказують про «він хоче вічної війни»? Страх паралізував , пора відрізати руку по саме коліно?
Відповідь дуже проста - зараз з'явився шанс закінчити війну. Боюсь що якщо цей шанс не реалізувати то наступний шанс буде через 4 роки, якщо доживемо.
Закінчити війну в будь який спосіб можна було всі ці 3 роки: надати наказ скласти зброю . І ця опція не зникає і надалі. Вас влаштовує таке закінчення війни? Чи може все ж є ще деякі умови, які необхідні Україні??
Тоді я теж поставлю себе на місце Зе і відповім на цей закид))
Цікаві у вас рольові ігри
«Тоді я знімаю з тебе блузку» «А я одягаю шубу» «Тоді я відкручує батарею і змушую тебе скинути шубу»
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 лют, 2025 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Вічно не вічно, але Зе фактично прямо всім повідомив --- поки не буде гарантій, доти мови про перемир'я тощо не буде.
Мені здається торгуватись і вимагати під час перемовин кращі умови, а не приймати все що пропонують - це правильно, хіба ні? То чому перелякані господарі тут розказують про «він хоче вічної війни»? Страх паралізував , пора відрізати руку по саме коліно?
Відповідь дуже проста - зараз з'явився шанс закінчити війну. Боюсь що якщо цей шанс не реалізувати то наступний шанс буде через 4 роки, якщо доживемо.
А что будет через 4 года? Хотя Парагвай 7 лет длился,да. -50% территорий и 90% населения. Вы про это?
Wirująświatła написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США.
fler написав: Тоді я теж поставлю себе на місце Зе і відповім на цей закид)) Ви як бізнесмен робили підрахуй витрат пуйла на цю війну? Всім відомо, що для сильної позиції потрібно мати втричі більше зброї та людей. Ви нам дали втричі більше зброї, ніж у пуйла? Ні. Тоді шо ви од нас хочете?
А чому ми(США) повинні вам(Україні) взагалі давати якусь зброю, а тим більше "більше ніж в пуйла"? Ми хочемо від вас бабки(за поставлену зброю), хіба це не зрозуміло з першого разу?
Тому що ви (США) забрали у нас (України) ядерку - це раз. Ми хочемо від вас зброю взамін ваших ̶с̶р̶а̶н̶и̶х̶ гарантій того Будапештського меморандуму, хіба це не зрозуміло? Тому що ми - сфера вашого впливу (як рф для Китаю) - це два. Тому що якщо рф нас захопить, то ви втратите невдовзі і країни ЄС - це три. Далі продовжувати чи самі допетраєте?
Wirująświatła написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США.
Мой прогноз примерно такой.
Десь зустрічалось питання: а якщо б рфяни ввійшли самі в глибоку глуху оборону замість отих витрачальних атакувань, то тоді що б було? Україні прийшлося б знов штурмувати укріплені лінії оборони, як ото у 2023-му?
Wirująświatła написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США.
Мой прогноз примерно такой.
Не сбылся. Европа пляшет,размахивая оружием и деньгами,требуя продолжения. Если бы Запад,а не Трамп единогласно назвал того тем,кого Трамп назвал оным,то оно бы не лыбу тянуло и дерзило, а тикало свит за очи. В Аргентину,по традиции.