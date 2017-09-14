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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 63
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
14%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:24

  fler написав:У мережі згадали слова Камали Харіс на дебатах з Трампом. Тоді вона сказала, що його слова про "закінчити війну за 24 години" означають готовність кинути Україну, а скоріший мир означає капітуляцію України. Також вона зазначила "як швидко ви здалися б заради послуги тому, хто з'їв би вас на сніданок".
Коротке її відео з перекладом тут: https://t.me/Crimeanwind/75353

Давайте вспомним нашего мудрого Shaman
- " меньше негатива, больше конструктива "
Что предлагала Камала взамен форсированному прекращению войны ?
Может смогла похвастаться какими-то успехами за 2023-2024 г.? Может она передала дела по Украине Трампу в состоянии "5 минут до кофе в Ялте?"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:26

  Господар Вельзевула написав:Не сбылся. Европа пляшет,размахивая оружием и деньгами,требуя продолжения.
и помощь никто не сокращает в обмен на пустые гарантии) Не сбылся лишь в том что наступать рф всё ещё может. В 2023 наша пропаганда кричала что вот вот и там всё закончится, люди, танки, ракеты. Даже помню фото как везли т64 на ж/д платформах.
  detroytred написав:Десь зустрічалось питання: а якщо б рфяни ввійшли самі в глибоку глуху оборону замість отих витрачальних атакувань, то тоді що б було?
Україні прийшлося б знов штурмувати укріплені лінії оборони, як ото у 2023-му?
тогда было бы полноценное ни мира ни войны, что на сегодняшний момент выглядит почти нашей победой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 лют, 2025 23:28, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:27

  Hotab написав:
Далі продовжувати чи самі допетраєте?


Продовжувати, і я даю 10 доларів за перегляд . Як підключитись? 😅

:D
Рада, що тобі сподобалось. У мене вечір перестав бути томним ще в поїзді. (Поясню в ПП).
fler
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:35

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Десь зустрічалось питання: а якщо б рфяни ввійшли самі в глибоку глуху оборону замість отих витрачальних атакувань, то тоді що б було?
Україні прийшлося б знов штурмувати укріплені лінії оборони, як ото у 2023-му?
тогда было бы полноценное ни мира ни войны, что на сегодняшний момент выглядит почти нашей победой.

США наполягають на припиненні вогню без надання гарантій безпеки, - Зеленський
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/75311 ... e_vignette

Якщо Трамп доб'ється такого ж самого припинення вогню від рфії (тобто без будь-яких умов, гарантій), то це буде -- рпв.
Війна без вогню -- не війна, а закінчення війни.

І це, як ви кажете, буде виглядати майже перемогою України.

Чому Трамп мовчить, що він вимагає-хоче від рфії?
Тільки про Зе та Україну каже.

І цікаво, що заспівали б рфяни, якщо Зе погодився?
Лише за умови, що і рфяни зупиняють вогонь без ніяких інших умов.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:40

detroytred
Это да , но временно
Далее выборы и новая власть должна решить - война или болезненные уступки рфии . Русские будут нависать конкретно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:44

  fox767676 написав:detroytred
Это да , но временно
Далее выборы и новая власть должна решить - война или болезненные уступки рфии . Русские будут нависать конкретно

А за час рпв-виборів що ми, що рфяни набудували ліній укріплень, то хто тоді почав би через них ломитися повномасштабно першим?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:46

  detroytred написав:Якщо Трамп доб'ється такого ж самого припинення вогню від рфії (тобто без будь-яких умов, гарантій), то це буде -- рпв.
Війна без вогню -- не війна, а закінчення війни.

І це, як ви кажете, буде майже перемогою України.
без будь-яких умов означает "Стамбульська угода є можливим орієнтиром для завершення війни в Україні, — спецпосланець Трампа Віткофф" к этому тексту русские потребуют полностью донецкую, Херсонскую и Запорожскую область, признать Крым, снять санкции.

(я специально поднял ее условия https://www.holosameryky.com/a/peremovy ... 50782.html)

Україні пропонували "не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км".
  detroytred написав:Чому Трамп мовчить, що він вимагає-хоче від рфії?
Тільки про Зе та Україну каже.

І цікаво, що заспівали б рфяни, якщо Зе погодився?
Лише за умови, що і рфяни зупиняють вогонь без ніяких інших умов.
я жду от трампа кидок. Путин никак не комментирует что "стороны близки к перемирию" очевидно это фантазии трампа чтобы мы подписали долги на 500 ярдов. Кстати откуда это цифра?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 лют, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:47

detroytred
Наверное укрепления вблизи лбз не дадут строить(( Да воздушная компонента я смотрю у русских все развивается и развивается ((
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:49

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Якщо Трамп доб'ється такого ж самого припинення вогню від рфії (тобто без будь-яких умов, гарантій), то це буде -- рпв.
Війна без вогню -- не війна, а закінчення війни.

І це, як ви кажете, буде майже перемогою України.
без будь-яких умов означает "Стамбульська угода є можливим орієнтиром для завершення війни в Україні, — спецпосланець Трампа Віткофф" к этому тексту русские потребуют полностью донецкую, Херсонскую и Запорожскую область, признать Крым, снять санкции.

(я специально поднял ее условия https://www.holosameryky.com/a/peremovy ... 50782.html)

Україні пропонували "не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км".

Тоді мови нема про нейтралітет Штатів.
Чистий примус тільки України.
До Стамбульських.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:51

  fox767676 написав:detroytred
Наверное укрепления вблизи лбз не дадут строить(( Да воздушная компонента я смотрю у русских все развивается и развивается ((

Білецький показував образно ціле підземне місто, яке побудовано при повному контакті з противником.
detroytred
 
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