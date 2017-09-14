fler написав:У мережі згадали слова Камали Харіс на дебатах з Трампом. Тоді вона сказала, що його слова про "закінчити війну за 24 години" означають готовність кинути Україну, а скоріший мир означає капітуляцію України. Також вона зазначила "як швидко ви здалися б заради послуги тому, хто з'їв би вас на сніданок". Коротке її відео з перекладом тут: https://t.me/Crimeanwind/75353
Давайте вспомним нашего мудрого Shaman - " меньше негатива, больше конструктива " Что предлагала Камала взамен форсированному прекращению войны ? Может смогла похвастаться какими-то успехами за 2023-2024 г.? Может она передала дела по Украине Трампу в состоянии "5 минут до кофе в Ялте?"
Господар Вельзевула написав:Не сбылся. Европа пляшет,размахивая оружием и деньгами,требуя продолжения.
и помощь никто не сокращает в обмен на пустые гарантии) Не сбылся лишь в том что наступать рф всё ещё может. В 2023 наша пропаганда кричала что вот вот и там всё закончится, люди, танки, ракеты. Даже помню фото как везли т64 на ж/д платформах.
detroytred написав:Десь зустрічалось питання: а якщо б рфяни ввійшли самі в глибоку глуху оборону замість отих витрачальних атакувань, то тоді що б було? Україні прийшлося б знов штурмувати укріплені лінії оборони, як ото у 2023-му?
тогда было бы полноценное ни мира ни войны, что на сегодняшний момент выглядит почти нашей победой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 лют, 2025 23:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Десь зустрічалось питання: а якщо б рфяни ввійшли самі в глибоку глуху оборону замість отих витрачальних атакувань, то тоді що б було? Україні прийшлося б знов штурмувати укріплені лінії оборони, як ото у 2023-му?
тогда было бы полноценное ни мира ни войны, что на сегодняшний момент выглядит почти нашей победой.
detroytred написав:Якщо Трамп доб'ється такого ж самого припинення вогню від рфії (тобто без будь-яких умов, гарантій), то це буде -- рпв. Війна без вогню -- не війна, а закінчення війни.
І це, як ви кажете, буде майже перемогою України.
без будь-яких умов означает "Стамбульська угода є можливим орієнтиром для завершення війни в Україні, — спецпосланець Трампа Віткофф" к этому тексту русские потребуют полностью донецкую, Херсонскую и Запорожскую область, признать Крым, снять санкции.
detroytred написав:Якщо Трамп доб'ється такого ж самого припинення вогню від рфії (тобто без будь-яких умов, гарантій), то це буде -- рпв. Війна без вогню -- не війна, а закінчення війни.
І це, як ви кажете, буде майже перемогою України.
без будь-яких умов означает "Стамбульська угода є можливим орієнтиром для завершення війни в Україні, — спецпосланець Трампа Віткофф" к этому тексту русские потребуют полностью донецкую, Херсонскую и Запорожскую область, признать Крым, снять санкции.