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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 63
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
14%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:52

  detroytred написав:Чистий примус тільки України.
по аналогии с Японией 1945. Только вместо атомной бомбы долговые обязательства на 500 ярдов и сокращение помощи. Трамп делает всё чтобы воевать стало нечем. Из вариантов либо соглашаемся, либо воюем лопатами до последнего украинца. Инструментов давления гораздо больше, например Трамп может запретить 3м странам продавать нам ракеты к пэтриот или отключить старлинк.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 лют, 2025 23:57, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:56

Їжте, хоч повилазьте...(((

  fox767676 написав:
  fler написав:У мережі згадали слова Камали Харіс на дебатах з Трампом. Тоді вона сказала, що його слова про "закінчити війну за 24 години" означають готовність кинути Україну, а скоріший мир означає капітуляцію України. Також вона зазначила "як швидко ви здалися б заради послуги тому, хто з'їв би вас на сніданок".
Коротке її відео з перекладом тут: https://t.me/Crimeanwind/75353

Давайте вспомним нашего мудрого Shaman
- " меньше негатива, больше конструктива "
Что предлагала Камала взамен форсированному прекращению войны ?
Может смогла похвастаться какими-то успехами за 2023-2024 г.? Может она передала дела по Украине Трампу в состоянии "5 минут до кофе в Ялте?"

Камала варила жабу на повільному вогні і такі доварила б її, якби не завадив трамп. Ви ж бачите, що хіба лінивий не пише про те, що кацапія видохлася і їй терміново потрібно рпв, щоб відновитися, інакше її економіка не зможе потім довго "встати з колін". Запаси зброї на рф виснажені і не встигають поповнюватись, мяса теж не вистачає, але найбільша дупа з фінансами. Ще трохи й пу сам би просив про перемовини. Що робить зараз трамп? Припиняє допомогу Україні, а з рф хоче зняти санкції та віддати їй наші території. Камала б таке не учудила.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:56

detroytred

Ну не пойдут русские в атаку
А вот если Украина не пойдет на уступки то в Киеве 24/7 шахеды как саранча будут летать . И что делать?
Я летом 2022 на доу писал, что если не будет средств раздолбать ВПК русских ,то ни о какой победе не может быть и речи
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:59

fler
Если у них выснажени, а у Украины не выснажени, то почему наступают русские, и русские обстреливают каждую ночь города Украины, а не наоборот ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:02

  fox767676 написав:fler
Если у них выснажени, а у Украины не выснажени, то почему наступают русские, и русские обстреливают каждую ночь города Украины, а не наоборот ?

формула будівельника з довідника стеля: чим більше ракет РФ випустить, тим більше вона виснажиться (в 2022 згідно розрахунку залишалось десь 1000 ракет, а випускали 50 в рік, то вже б мали виснажитися чуть більше чим повністю)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 24 лют, 2025 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:03

Есть такой исторический анекдот
Молотов поехал на договорнячок к Риббентропу в Берлин , 1940
Попали под британскую бомбардировку
, пошли в убежище
В убежище Риббентроп незламно говорит
- С англией покончено!
- Тогда почему мы здесь?, спрашивает Молотов.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:04

Вже завтра путін може оголосити про перемогу у війні з Україною, — Fox News...
_______________
На Фокс ньюз не перевіряв.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:06

  detroytred написав:Вже завтра путін може оголосити про перемогу у війні з Україною, — Fox News...
_______________
На Фокс ньюз не перевіряв.


Обращайтесь ))
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:11

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Чистий примус тільки України.
по аналогии с Японией 1945. Только вместо атомной бомбы долговые обязательства на 500 ярдов и сокращение помощи. Трамп делает всё чтобы воевать стало нечем. Из вариантов либо соглашаемся, либо воюем лопатами до последнего украинца. Инструментов давления гораздо больше, например Трамп может запретить 3м странам продавать нам ракеты к пэтриот или отключить старлинк.


Польша уже ответила что старлинкив Украине это ее собственность и их отключение это нарушение коммерческого контракта с соответствующими последствиями
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:16

  shapo написав:Польша уже ответила что старлинкив Украине это ее собственность и их отключение это нарушение коммерческого контракта с соответствующими последствиями
напр. конгресс примет закон запрещающий работу спутникового интернета в збд. Польша может попытаться его оспорить. И вообще рассориться с трампом из-за Украины. А нам прислать в помощь фермеров, которым никто не мешал блокировать украинские вагоны с зерном.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 лют, 2025 00:33, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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