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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1287612877128781287912880>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 63
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
14%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:17

Все хорошо, прекрасная маркиза ))

  fox767676 написав:fler
Если у них выснажени, а у Украины не выснажени, то почему наступают русские, и русские обстреливают каждую ночь города Украины, а не наоборот ?

У нас нет людей и оружия втрое больше, чтоб наступать.
Где чф рф? Нету. Уплыл куда-то.
Где НПЗ рф? Не работают 46% чего-то, на ремонте.
Что с авиацией рф? Шото часто ломается и дальше от границ с Украиной базируется.
Где танки? Спрятались куда-то.
Где 85% профессиональной армии рф? Нету. Корейцев нанимают зачем-то.
Шо с экономикой? Все зашибись, денег напечатали столько, шо не знают, как связать, шоб инфляция не улетела в небеса.
А так да, обстреливают, наступают... завтра уже 3 года как.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:25

  detroytred написав:Вже завтра путін може оголосити про перемогу у війні з Україною, — Fox News...
_______________
На Фокс ньюз не перевіряв.

лаври Гордона не дають спокою?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:28

  fler написав:
  fox767676 написав:fler
Если у них выснажени, а у Украины не выснажени, то почему наступают русские, и русские обстреливают каждую ночь города Украины, а не наоборот ?

У нас нет людей и оружия втрое больше, чтоб наступать.
Где чф рф? Нету. Уплыл куда-то.
Где НПЗ рф? Не работают 46% чего-то, на ремонте.
Что с авиацией рф? Шото часто ломается и дальше от границ с Украиной базируется.
Где танки? Спрятались куда-то.
Где 85% профессиональной армии рф? Нету. Корейцев нанимают зачем-то.
Шо с экономикой? Все зашибись, денег напечатали столько, шо не знают, как связать, шоб инфляция не улетела в небеса.
А так да, обстреливают, наступают... завтра уже 3 года как.


Не,ну Украина их хорошо покромсала, спору нет.
Но оценки уровня истощения не в нашу пользу, просто из-за исходной базы
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:30

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Вже завтра путін може оголосити про перемогу у війні з Україною, — Fox News...
_______________
На Фокс ньюз не перевіряв.


Обращайтесь ))

Вы Фокс Олдз)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:59

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:.............
Поскольку гарантий нам никто не даст, а без гарантий мы не согласны значит война будет длиться вечно и ничего Трамп не нарешает.


Да, он ставит такие условия что бы их не приняли,это очевидно. Ему нужна война как можно дольше. Возможно,именно потому Трамп и прессует его, понимая что тот будет выдумывать все новые хотелки,включая кордоны, репарации и прилюдное повешение хуйла .
Вечно-нет, но в масштабах нашей жизни-вполне себе. И наша жизнь может быть не такой длинной,как кажется.
"– А что это за шаги такие на лестнице?
– А это нас мобилизовывать идут" :mrgreen:

Простите, но это чисто ваши фантазии.
Зачем?
Или вы действительно считаете, что нам не нужны никакие гарантии?
Удовлетвориться очередным "Будапештским меморандумом"?
Повторю, тогда лучше напрямую договариваться с Путиным без всяких "партнёров". Условия будут наверняка тяжёлые, но хоть понятные.
А с таким договором (если правда то, что пишут) мы получим кабальные экономические условия, а через некоторое время вынуждены будем выполнить и путинские условия.
Неужели ненависть к Зеленскому затмевает всё?
Мне казалось вы более рассудительный человек.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:06

ЛАД
Мне казалось вы более рассудительный человек.


Звідки? Теж .. скажете таке
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:23

"Условия будут наверняка тяжёлые, но хоть понятные."
Нагадало давнє від одного пана, що на "Ах" починається і на "мєтов" закінчується. Про "я согласен ... по понятиям, если понятия понятны".
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

3 роки тому почалася повномасштабна війна

3 года назад, все орали что США - ипсо и войны не будет

сегодня орут тоже самое. США - ипсо и не будет мира
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:31

  fler написав:
  fox767676 написав:fler
Если у них выснажени, а у Украины не выснажени, то почему наступают русские, и русские обстреливают каждую ночь города Украины, а не наоборот ?

У нас нет людей и оружия втрое больше, чтоб наступать.
Где чф рф? Нету. Уплыл куда-то.
Где НПЗ рф? Не работают 46% чего-то, на ремонте.
Что с авиацией рф? Шото часто ломается и дальше от границ с Украиной базируется.
Где танки? Спрятались куда-то.
Где 85% профессиональной армии рф? Нету. Корейцев нанимают зачем-то.
Шо с экономикой? Все зашибись, денег напечатали столько, шо не знают, как связать, шоб инфляция не улетела в небеса.
А так да, обстреливают, наступают... завтра уже 3 года как.

м..да. тяжёлый случай.
у флер есть параллельный мир, гд мы москву захватили.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:38

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Мені здається торгуватись і вимагати під час перемовин кращі умови, а не приймати все що пропонують - це правильно, хіба ні? То чому перелякані господарі тут розказують про «він хоче вічної війни»? Страх паралізував , пора відрізати руку по саме коліно?

Відповідь дуже проста - зараз з'явився шанс закінчити війну.
Боюсь що якщо цей шанс не реалізувати то наступний шанс буде через 4 роки, якщо доживемо.

Закінчити війну в будь який спосіб можна було всі ці 3 роки: надати наказ скласти зброю . І ця опція не зникає і надалі. Вас влаштовує таке закінчення війни?
Чи може все ж є ще деякі умови, які необхідні Україні??

Ну що за примітивні аргументи?
Скласти зброю це: Київ, Харків, Одеса, Львів - відходять хуйлу.
Зараз обговорюються значно кращі варіанти закінчення війни.
andrijk777
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