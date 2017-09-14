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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12877128781287912880>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 63
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
14%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:40

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:.............
Поскольку гарантий нам никто не даст, а без гарантий мы не согласны значит война будет длиться вечно и ничего Трамп не нарешает.


Да, он ставит такие условия что бы их не приняли,это очевидно. Ему нужна война как можно дольше. Возможно,именно потому Трамп и прессует его, понимая что тот будет выдумывать все новые хотелки,включая кордоны, репарации и прилюдное повешение хуйла .
Вечно-нет, но в масштабах нашей жизни-вполне себе. И наша жизнь может быть не такой длинной,как кажется.
"– А что это за шаги такие на лестнице?
– А это нас мобилизовывать идут" :mrgreen:

Простите, но это чисто ваши фантазии.
Зачем?
Или вы действительно считаете, что нам не нужны никакие гарантии?
Удовлетвориться очередным "Будапештским меморандумом"?
Повторю, тогда лучше напрямую договариваться с Путиным без всяких "партнёров". Условия будут наверняка тяжёлые, но хоть понятные.
А с таким договором (если правда то, что пишут) мы получим кабальные экономические условия, а через некоторое время вынуждены будем выполнить и путинские условия.
Неужели ненависть к Зеленскому затмевает всё?
Мне казалось вы более рассудительный человек.

Трамп же предложил гарантии- охрана своей добычи полезных ископаемых.
зе не интересует ничего, кроме своих гарантий и бесконечного пребывания у власти.
на остальное ему плевать.
об этом говорят уже публично. лжеца уличили в его плохой актёрской недо - игре. вам об этом 2 года пишу я и десятки других форумчан.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:42

andrijk777

Зараз обговорюються значно кращі варіанти закінчення війни.


Ви знаєте які саме і знаєте що на них треба безумовно погодитись?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:45

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:
Тоді я теж поставлю себе на місце Зе і відповім на цей закид))
Ви як бізнесмен робили підрахуй витрат пуйла на цю війну? Всім відомо, що для сильної позиції потрібно мати втричі більше зброї та людей. Ви нам дали втричі більше зброї, ніж у пуйла? Ні. Тоді шо ви од нас хочете?

А чому ми(США) повинні вам(Україні) взагалі давати якусь зброю, а тим більше "більше ніж в пуйла"? Ми хочемо від вас бабки(за поставлену зброю), хіба це не зрозуміло з першого разу?

Тому що ви (США) забрали у нас (України) ядерку - це раз. Ми хочемо від вас зброю взамін ваших ̶с̶р̶а̶н̶и̶х̶ гарантій того Будапештського меморандуму, хіба це не зрозуміло?
Тому що ми - сфера вашого впливу (як рф для Китаю) - це два.
Тому що якщо рф нас захопить, то ви втратите невдовзі і країни ЄС - це три.
Далі продовжувати чи самі допетраєте?

:D :D :D Нафантазували собі якісь аргументи раз, два, три. Я навіть не хочу їх обговорювати. Просто реальність така що ці ваші аргументи не працюють і все. Та і ніколи не працювали, тому що це ілюзії а не аргументи.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

она даже карту не видела, где границы у рф со странами НАТО по длине больше, чем Украиной.
там просто бесполезно что-то объяснять
что мешает рф напасть на НАТО без Украины она не знает
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:51

  Господар Вельзевула написав:
  andrijk777 написав:Відповідь дуже проста - зараз з'явився шанс закінчити війну.
Боюсь що якщо цей шанс не реалізувати то наступний шанс буде через 4 роки, якщо доживемо.

А что будет через 4 года? Хотя Парагвай 7 лет длился,да. -50% территорий и 90% населения. Вы про это?

Не знаю. :D Тут на пів року наперед нереально спрогнозувати, а на 4 роки - це просто пальцем в небо.
Просто якщо навіть зараз домовляються без Зеленського(що було прям нереально ще рік тому) то що може через 4 роки? Все що завгодно може бути.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:52

Бетон
Росія не винувата у нападі? Це Україна і українці винуваті?
(Пряма відповідь, будь ласка)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 02:16

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:
  Господар Вельзевула написав:И почему

Це тільки Песікіт знає, що там в голові, намірах та хатєлках рфян.
З'явиться, пояснить.


рашики пропустили все варианты создать гуманитарную катастрофу, и не только в этом году.
Читайте по ВМВ,много читайте. Бомбардировки Дрездена. Создание прыгающей бомбы для плотин и так далее. Вот как выглядит война на результат,а не на процесс.

Бомбардировки Дрездена никакого военного значения не имели. Цели простые - месть за бомбардировки Лондона и закошмарить население. То, что у нас было в Харькове, когда по расписанию из Белгорода ежедневно взлетали С-300 и мы имели удовольствие это наблюдать и гадать, куда прилетит в этот раз.
Единственное, что удивило, почему ТЭЦ в прошлом году разбили уже в начале весны, когда уже можно было обойтись без отопления, хотя было прохладненько, а не раньше. Не знаю, то ли не хватало ракет в начале зимы, то ли ещё какие причины.
Нынешняя война показала, что авиация отстала в развитии от ПВО. Одно дело воевать со странами, не имеющими современной ПВО, другое дело, когда есть Патриоты, Айрисы и прочие радости. В этих условиях авиация несёт слишком большие потери и "бомбардировки Дрездена" невозможны. Ракетные обстрелы могут многое, но полностью разрушить инфраструктуру большой страны с огромной территорией не получается.
Разбить плотины тоже не такая простая задача. Одну как-то сумели разрушить, но только одну. Не знаю, как. Если бы это было легко, разрушили бы больше. Мы вот пока не сумели уничтожить Крымский мост. Так мост это всё же менее прочное сооружение, чем плотина.
Я тут всё время выступаю против недооценки противника и рассказов, что завтра их экономика рухнет, а РФ вообще развалится. Но и переоценивать РФ не нужно, их возможности тоже ограничены, возможно, больше, чем мы подозреваем.
Последние десятилетия упор делался на стратегические вооружения, никто не нассчитывал, что ядерное государство будет вести обычную войну. Это привело к недостаточному развитию обычных вооружений как на Западе, так и на востоке. Кроме того, слишком давно не было серьёзной войны с применением современного оружия между примерно равными (по вооружению) противниками, обладающими развитой ПВО. Не было опыта такой войны. Мы послужили полигоном.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 02:36

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав: Иначе эти вялотекущие потуги еще 5 лет могут продолжаться.


И потуг нет даже. Один носится с теми копалинами,второй несет заезженную дичь по кругу,третий вообще молчит.

так шо в трампа теперь верит только Бетон? ну и ЛАД остается непонятно в кого верит.

"Вера" звучит для меня несколько смешно. Уже очень давно.
Помню, ещё лет 60 назад был сильно поражён, когда мама рассказала, что в годы её молодости (где-то в 30-е) тоже рассказывали, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме".
Так что, простите, словам давно не верю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 24 лют, 2025 03:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 02:53

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:detroytred
Вічно не вічно, але Зе фактично прямо всім повідомив --- поки не буде гарантій, доти мови про перемир'я тощо не буде.

Мені здається торгуватись і вимагати під час перемовин кращі умови, а не приймати все що пропонують - це правильно, хіба ні? То чому перелякані господарі тут розказують про «він хоче вічної війни»? Страх паралізував , пора відрізати руку по саме коліно?

Відповідь дуже проста - зараз з'явився шанс закінчити війну.
Боюсь що якщо цей шанс не реалізувати то наступний шанс буде через 4 роки, якщо доживемо.

"закінчити війну" - каким образом?
Удовлетворить все пожелания Путина?
Так такой "шанс" был ещё 24.02.2022. И можно сделать в любой момент. И для этого не нужен ни Трамп с его договором о "копалинах", ни кто ещё.
А ничего другого нам пока никто не предложил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 02:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Не сбылся. Европа пляшет,размахивая оружием и деньгами,требуя продолжения.
Если бы Запад,а не Трамп единогласно назвал того тем,кого Трамп назвал оным,то оно бы не лыбу тянуло и дерзило, а тикало свит за очи
що конкретно зараз робиться не так? По пунктах? Нам запропонували хороші умови перемирʼя? Які-небудь гарантії безпеки? Чи ми маємо погодитись без всього цього на борг в 500 мільярдів, взятий зі стелі?
Пропоную вам в кожному повідомленні писати примітку: Я бажаю швидкої капітуляції України і її подальшого занепаду. Щоб всі знали, хто це пише і з якою метою.
  Banderlog написав:Точно переворот а не демократичні вибори?
точно: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 1%96_(2021)
  Banderlog написав:що там роблять озброєні люди з демократичної держави?
забезпечують безпеку, виконують гуманітарні місії. Все це - за погодженням і запрошенням країни перебування.
  andrijk777 написав:Зараз обговорюються значно кращі варіанти закінчення війни
які саме і чим вони кращі? Ніхто, насправді, цього не знає, бо умови не були погоджені і оприлюднені, а наші люди, як завжди, в курсі. Просто смішно.
Якщо знову витягти стамбульські домовленості, то там є пункт про роззброєння, прийняти його - те саме, що капітулювати. Навіть гірше. Краще вже моментальна анексія всієї країни. Так буде більше спокою і стабільності. Бо у ситуації, коли до нас є територіальні претензії (а пуйло, не забуваємо, хоче всі південні і східні області України, а не лише ті, що частково окуповані) знаходитись у беззбройній країні - то жити на пороховій діжці. У будь-який момент може статися повторне вторгнення. І інвестицій ніяких не буде, бо інвестори не дурні, щоб втратити майно від прильоту у разі нового наступу.
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