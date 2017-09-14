Додано: Пон 24 лют, 2025 02:16

Господар Вельзевула написав: detroytred написав: Господар Вельзевула написав: И почему И почему

Це тільки Песікіт знає, що там в голові, намірах та хатєлках рфян.

З'явиться, пояснить. Це тільки Песікіт знає, що там в голові, намірах та хатєлках рфян.З'явиться, пояснить.



рашики пропустили все варианты создать гуманитарную катастрофу, и не только в этом году.

Читайте по ВМВ,много читайте. Бомбардировки Дрездена. Создание прыгающей бомбы для плотин и так далее. Вот как выглядит война на результат,а не на процесс. рашики пропустили все варианты создать гуманитарную катастрофу, и не только в этом году.Читайте по ВМВ,много читайте. Бомбардировки Дрездена. Создание прыгающей бомбы для плотин и так далее. Вот как выглядит война на результат,а не на процесс.

Бомбардировки Дрездена никакого военного значения не имели. Цели простые - месть за бомбардировки Лондона и закошмарить население. То, что у нас было в Харькове, когда по расписанию из Белгорода ежедневно взлетали С-300 и мы имели удовольствие это наблюдать и гадать, куда прилетит в этот раз.Единственное, что удивило, почему ТЭЦ в прошлом году разбили уже в начале весны, когда уже можно было обойтись без отопления, хотя было прохладненько, а не раньше. Не знаю, то ли не хватало ракет в начале зимы, то ли ещё какие причины.Нынешняя война показала, что авиация отстала в развитии от ПВО. Одно дело воевать со странами, не имеющими современной ПВО, другое дело, когда есть Патриоты, Айрисы и прочие радости. В этих условиях авиация несёт слишком большие потери и "бомбардировки Дрездена" невозможны. Ракетные обстрелы могут многое, но полностью разрушить инфраструктуру большой страны с огромной территорией не получается.Разбить плотины тоже не такая простая задача. Одну как-то сумели разрушить, но только одну. Не знаю, как. Если бы это было легко, разрушили бы больше. Мы вот пока не сумели уничтожить Крымский мост. Так мост это всё же менее прочное сооружение, чем плотина.Я тут всё время выступаю против недооценки противника и рассказов, что завтра их экономика рухнет, а РФ вообще развалится. Но и переоценивать РФ не нужно, их возможности тоже ограничены, возможно, больше, чем мы подозреваем.Последние десятилетия упор делался на стратегические вооружения, никто не нассчитывал, что ядерное государство будет вести обычную войну. Это привело к недостаточному развитию обычных вооружений как на Западе, так и на востоке. Кроме того, слишком давно не было серьёзной войны с применением современного оружия между примерно равными (по вооружению) противниками, обладающими развитой ПВО. Не было опыта такой войны. Мы послужили полигоном.