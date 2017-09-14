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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:09
andrijk777 написав:
..............
andrijk777 написав:
............Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському:
"Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!!
Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"?
Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."
..............
А чому ми(США) повинні
вам(Україні) взагалі давати якусь зброю, а тим більше "більше ніж в пуйла"? Ми хочемо від вас бабки(за поставлену зброю), хіба це не зрозуміло з першого разу?
Не повинні и не повинні были все 3 года.
Но давали.
Вы полагаете, что они 3 года занимались благотворительностью? Не смешно.
Преследовали свои цели.
Теперь цели поменялись или они решили, что поставленные цели реализовать нельзя, и захотели вернуть уже потраченные деньги.
Вот интересно, что было бы, если бы Рузвельт сказал так (как выделено) Черчиллю, а заодно и Сталину где-нибудь в 1943 или, ещё лучше, в 1942?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:10
Wirująświatła написав: Wirująświatła написав:
моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент
это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии
. Может быть Китая, Турции и США.
Мой прогноз примерно такой.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:16
thenewepic написав:
Якщо знову витягти стамбульські домовленості, то там є пункт про роззброєння, прийняти його - те саме, що капітулювати.
Ми цей пункт виконаєм автоматично.
В багатої франції армія 200 тисяч ,населення раза в 2 більше.
В бідної України міліон.
Дехто мобілізований з 22 року і йому трохи обридло...
Скільки Ви пропонуєте платити в зсу?
І протягом якого часу? Чи Ви гадаєте мені інтересно тут за 30 тисяч сидіти?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:23
ЛАД написав: andrijk777 написав:
..............
andrijk777 написав:
............Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському:
"Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!!
Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"?
Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."
..............
А чому ми(США) повинні
вам(Україні) взагалі давати якусь зброю, а тим більше "більше ніж в пуйла"? Ми хочемо від вас бабки(за поставлену зброю), хіба це не зрозуміло з першого разу?
Не повинні и не повинні были все 3 года.
Но давали.
Вы полагаете, что они 3 года занимались благотворительностью? Не смешно.
Преследовали свои цели.
Теперь цели поменялись или они решили, что поставленные цели реализовать нельзя, и захотели вернуть уже потраченные деньги.
Вот интересно, что было бы, если бы Рузвельт сказал так (как выделено) Черчиллю, а заодно и Сталину где-нибудь в 1943 или, ещё лучше, в 1942?
Ви знову переходите на аналогії з 2 світовою. Ми не ссср. Росія не обєднані країни залізної осі.
Це Вам в харкові війна маштабна, у львові чи чернівцях од неї льогкий дискомфорт. В кракові про війну можно забути.
От якщо обєднана росія і китай захопить пів єс. І потоплять авіаносці сша в тихому океані тоді ваше питання про Рузвельта буде мати підстави.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:26
Бетон написав:
она даже карту не видела, где границы у рф со странами НАТО по длине больше, чем Украиной.
там просто бесполезно что-то объяснять
что мешает рф напасть на НАТО без Украины она не знает
Что мешало Гитлеру напасть на Францию без Австрии и Чехословакии?
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