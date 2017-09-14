Додано: Пон 24 лют, 2025 05:23

Banderlog написав: thenewepic написав:

Якщо знову витягти стамбульські домовленості, то там є пункт про роззброєння, прийняти його - те саме, що капітулювати. Якщо знову витягти стамбульські домовленості, то там є пункт про роззброєння, прийняти його - те саме, що капітулювати.

Ми цей пункт виконаєм автоматично.

В багатої франції армія 200 тисяч ,населення раза в 2 більше.

В бідної України міліон.

Дехто мобілізований з 22 року і йому трохи обридло...

Скільки Ви пропонуєте платити в зсу?

І протягом якого часу? Чи Ви гадаєте мені інтересно тут за 30 тисяч сидіти? Ми цей пункт виконаєм автоматично.В багатої франції армія 200 тисяч ,населення раза в 2 більше.В бідної України міліон.Дехто мобілізований з 22 року і йому трохи обридло...Скільки Ви пропонуєте платити в зсу?І протягом якого часу? Чи Ви гадаєте мені інтересно тут за 30 тисяч сидіти?

пункт про роззброєння включає не лише кількість особового складу, а й номенклатуру і кількість техніки, дронів, ракет. А також двосторонні домовленості з іншими країнами. Точніше, заборону на такі домовленості. Хух, я вже ж писав це. Набридло повторюватись.Я впевнений, що знайдуться країни Європи (а після Трампа і США, не виключено), що будуть готові допомагати грошима на армію і деяким озброєнням, так що у нас буде можливість утримувати кількасоттисячну армію мирного часу. Проте, якщо нас продавлять на "демілітаризацію", нічого з цього не буде.А далі пропоную провести мисленнєвий експеримент. Допустим, перемир'я. Чи віддамо ми добровільно Херсон і Запоріжжя?Варіант номер 1 - допустимо, що ні, не віддамо. Значить, у конституції пуйла будуть записані території, які він не контролює, а Україна в цей момент роззброєна, повністю нейтральна, слабша, ніж у 2021, не може себе захистити.Що б ви зробили на його місці? Просто мовчки дивилися на це? Чи відновили "територіальну цілісність" своєї країни? Відповідь очевидна.Варіант номер 2 - ми добровільно віддаємо все, що вимагає пуйло. Формально, у росії більше нема територіальних претензій до нас. Проте, якщо ми демілітаризовані і беззахисні, що завадить пуйлу вторгнутися в Харківську, Дніпропетровську чи Миколаївську та Одеську області, провести хоч на частині їх "референдум" і пред'явити вимоги на всю площу цих областей? Привід завжди можна знайти, це вже було продемонстровано не раз.Тобто військові гарантії, про які постійно говорить наш президент (а деякі місцеві клоуни ще й з цього сміються) - то просто необхідність. А найпростіша форма гарантії - це збереження і перспективи збільшення військового потенціалу, а не зменшення під примусом. Звісно, найкраща гарантія це НАТО, але, реалістично, воно нам поки не світить.