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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:09
andrijk777 написав:
..............
andrijk777 написав:
............Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському:
"Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!!
Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"?
Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."
..............
А чому ми(США) повинні
вам(Україні) взагалі давати якусь зброю, а тим більше "більше ніж в пуйла"? Ми хочемо від вас бабки(за поставлену зброю), хіба це не зрозуміло з першого разу?
Не повинні и не повинні были все 3 года.
Но давали.
Вы полагаете, что они 3 года занимались благотворительностью? Не смешно.
Преследовали свои цели.
Теперь цели поменялись или они решили, что поставленные цели реализовать нельзя, и захотели вернуть уже потраченные деньги.
Вот интересно, что было бы, если бы Рузвельт сказал так (как выделено) Черчиллю, а заодно и Сталину где-нибудь в 1943 или, ещё лучше, в 1942?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:10
Wirująświatła написав: Wirująświatła написав:
моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент
это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии
. Может быть Китая, Турции и США.
Мой прогноз примерно такой.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:16
thenewepic написав:
Якщо знову витягти стамбульські домовленості, то там є пункт про роззброєння, прийняти його - те саме, що капітулювати.
Ми цей пункт виконаєм автоматично.
В багатої франції армія 200 тисяч ,населення раза в 2 більше.
В бідної України міліон.
Дехто мобілізований з 22 року і йому трохи обридло...
Скільки Ви пропонуєте платити в зсу?
І протягом якого часу? Чи Ви гадаєте мені інтересно тут за 30 тисяч сидіти?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:23
ЛАД написав: andrijk777 написав:
..............
andrijk777 написав:
............Тепер я поставлю себе на місце Трампа і відповім Зеленському:
"Ось тобі Зеля і давали гроші 3 роки щоб у тебе була сильна позиція!!!
Ці 3 роки ти і мав сильну позицію - чому ти не "виходив на переговори"?
Я впевнений що якщо б тобі ще 4 роки давали бабки - ти б воював ще 4 роки. І на ніякі переговори ти б не виходив, тобі і так добре. Тому бабок більше не буде. Виходимо тепер з цієї позиції."
..............
А чому ми(США) повинні
вам(Україні) взагалі давати якусь зброю, а тим більше "більше ніж в пуйла"? Ми хочемо від вас бабки(за поставлену зброю), хіба це не зрозуміло з першого разу?
Не повинні и не повинні были все 3 года.
Но давали.
Вы полагаете, что они 3 года занимались благотворительностью? Не смешно.
Преследовали свои цели.
Теперь цели поменялись или они решили, что поставленные цели реализовать нельзя, и захотели вернуть уже потраченные деньги.
Вот интересно, что было бы, если бы Рузвельт сказал так (как выделено) Черчиллю, а заодно и Сталину где-нибудь в 1943 или, ещё лучше, в 1942?
Ви знову переходите на аналогії з 2 світовою. Ми не ссср. Росія не обєднані країни залізної осі.
Це Вам в харкові війна маштабна, у львові чи чернівцях од неї льогкий дискомфорт. В кракові про війну можно забути.
От якщо обєднана росія і китай захопить пів єс. І потоплять авіаносці сша в тихому океані тоді ваше питання про Рузвельта буде мати підстави.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 03:26
Бетон написав:
она даже карту не видела, где границы у рф со странами НАТО по длине больше, чем Украиной.
там просто бесполезно что-то объяснять
что мешает рф напасть на НАТО без Украины она не знает
Что мешало Гитлеру напасть на Францию без Австрии и Чехословакии?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 04:03
ЛАД написав: Бетон написав:
она даже карту не видела, где границы у рф со странами НАТО по длине больше, чем Украиной.
там просто бесполезно что-то объяснять
что мешает рф напасть на НАТО без Украины она не знает
Что мешало Гитлеру напасть на Францию без Австрии и Чехословакии?
А смисл? З австрією він не воював, чехославакію приєднав теж напів добровільно, в чехославікії довоєнного періоду кожен 3й був німцем. І в самих чехів ще була сентиментальна память про австроугорську імперію, пройшло тільки 20 р од розвалу.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 04:05
Banderlog написав:
.............
Ви знову переходите на аналогії з 2 світовою. Ми не ссср. Росія не обєднані країни залізної осі.
Це Вам в харкові війна маштабна, у львові чи чернівцях од неї льогкий дискомфорт. В кракові про війну можно забути.
От якщо обєднана росія і китай захопить пів єс. І потоплять авіаносці сша в тихому океані тоді ваше питання про Рузвельта буде мати підстави.
Да я это всё понимаю.
И сто раз писал, что они нам не союзники
и помогать не обязаны. Сегодня в Харькове обстрелы значительно (несравнимо) реже, чем раньше. И тоже можно воспринимать как "льогкий дискомфорт".
Но почему-то эти "не союзники" нам 3 года помогали. Пусть не так, как нам хотелось бы, но, тем не менее, потратили приличные средства, которым вполне могли бы найти применение в своих странах. Или ещё где-то. Проблем у них хватает.
Зачем-то им было это нужно.
Понимаю, что, возможно, теперь цели поменялись или они решили, что поставленные цели реализовать нельзя, и захотели вернуть уже потраченные деньги. Ну так, опять же, мы им не союзники и никаких особых обязательств перед ними не имеем. Следовательно, с тем же успехом, как они отказываются поддерживать нас без всяких дальнейших обязательств, мы можем отказываться от их требований.
Такие договорённости, как предлагает Трамп, ничего нам не дают по сравнению с прямыми переговорами с Путиным по образцу Стамбула. Тогда какой смысл нам соглашаться на это?
Повторю, всё это при условии, что рассказы СМИ о предложениях Трампа правдивы. Совсем не исключаю варианта, что всё это лапша на уши и весьма далеко от реальности.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 04:24
Banderlog написав: ЛАД написав: Бетон написав:
она даже карту не видела, где границы у рф со странами НАТО по длине больше, чем Украиной.
там просто бесполезно что-то объяснять
что мешает рф напасть на НАТО без Украины она не знает
Что мешало Гитлеру напасть на Францию без Австрии и Чехословакии?
А смисл? З австрією він не воював, чехославакію приєднав теж напів добровільно, в чехославікії довоєнного періоду кожен 3й був німцем. І в самих чехів ще була сентиментальна память про австроугорську імперію, пройшло тільки 20 р од розвалу.
Вы немного преувеличили не треть немцев, а, если верить Вики, 28%.
Австро-венгерская империя всё же не Германская. Если бы Запад в 2021 согласился на требования Путина, то мы вполне могли оказаться в том же положении, что и Чехословакия в 1938. Не буквально, конечно, но где-то близко.
Разница в том, что в отличие от Чехословакии нам не выдвигали никаких ультиматумов и мы решились воевать. При этом Запад оказал нам существенную поддержку.
Смысл для Гитлера присоединения Австрии и Чехословакии был в том, что это его очень усиливало. Такой же смысл и для Путина пусть даже не в присоединении Украины, но хотя бы превращении её в сателлита по образцу Беларуси. Это было бы значительное усиление РФ как в материальных, так и людских ресурсах.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 04:49
budivelnik и detroytred, вы слишком много внимания уделяете общеэкономическим вопросам, которые относятся к более или менее отдалённому будущему и устраиваете по этому поводу многостраничные дискуссии.
Сегодня ситуация такая, что эти дискуссии совершенно не актуальны. И могут оставаться не актуальными... ну очень долго. Тут не до жиру, быть бы живу. Вполне может сложиться так, что это совершенно не будет зависеть от нас.
Так что стоит отложить эти споры до лучших времён.
А капиталы дело такое. Бывает, сегодня есть, а завтра нет. И бывает нередко. Институтки Смольного никогда не думали, что многим из них придётся "работать" проститутками где-нибудь во Франции. Или ещё где. А многие просто погибли. И Николай точно не думал о том, что его вместе со всей семьёй расстреляют в каком-то екатеринбургском подвале.
Ну это уж совсем мрачные варианты, но потери капиталов случаются значительно чаще.
Это всё-таки военная ветка и сегодня это самая актуальная в Украине тема. Дай бог разобраться с этим, а уж потом будем решать, как жить дальше и от кого зависит развитие общества - от можновладцив или от пересичных и каким образом накапливать первоначальный капитал. И каким образом это может сделать пересичный с зарплатой 15 тыс.
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ЛАД
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Додано: Пон 24 лют, 2025 05:23
Banderlog написав:
thenewepic написав:
Якщо знову витягти стамбульські домовленості, то там є пункт про роззброєння, прийняти його - те саме, що капітулювати.
Ми цей пункт виконаєм автоматично.
В багатої франції армія 200 тисяч ,населення раза в 2 більше.
В бідної України міліон.
Дехто мобілізований з 22 року і йому трохи обридло...
Скільки Ви пропонуєте платити в зсу?
І протягом якого часу? Чи Ви гадаєте мені інтересно тут за 30 тисяч сидіти?
пункт про роззброєння включає не лише кількість особового складу, а й номенклатуру і кількість техніки, дронів, ракет. А також двосторонні домовленості з іншими країнами. Точніше, заборону на такі домовленості. Хух, я вже ж писав це. Набридло повторюватись.
Я впевнений, що знайдуться країни Європи (а після Трампа і США, не виключено), що будуть готові допомагати грошима на армію і деяким озброєнням, так що у нас буде можливість утримувати кількасоттисячну армію мирного часу. Проте, якщо нас продавлять на "демілітаризацію", нічого з цього не буде.
А далі пропоную провести мисленнєвий експеримент. Допустим, перемир'я. Чи віддамо ми добровільно Херсон і Запоріжжя?
Варіант номер 1 - допустимо, що ні, не віддамо. Значить, у конституції пуйла будуть записані території, які він не контролює, а Україна в цей момент роззброєна, повністю нейтральна, слабша, ніж у 2021, не може себе захистити.Що б ви зробили на його місці? Просто мовчки дивилися на це? Чи відновили "територіальну цілісність" своєї країни? Відповідь очевидна. Якщо ми не передамо все, що записано у кацапській конституції, і при цьому будемо демілітаризовані, то повторний напад гарантований.
Варіант номер 2 - ми добровільно віддаємо все, що вимагає пуйло. Формально, у росії більше нема територіальних претензій до нас. Проте, якщо ми демілітаризовані і беззахисні, що завадить пуйлу вторгнутися в Харківську, Дніпропетровську чи Миколаївську та Одеську області, провести хоч на частині їх "референдум" і пред'явити вимоги на всю площу цих областей? Привід завжди можна знайти, це вже було продемонстровано не раз.
Тобто військові гарантії, про які постійно говорить наш президент (а деякі місцеві клоуни ще й з цього сміються) - то просто необхідність. А найпростіша форма гарантії - це збереження і перспективи збільшення військового потенціалу, а не зменшення під примусом. Звісно, найкраща гарантія це НАТО, але, реалістично, воно нам поки не світить.
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