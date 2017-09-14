В Архангельске 60-летняя буфетчица Ирина К. вместе с коллегами донесла на свою напарницу Светлану Даньо. Сейчас силовики проверяют ее по административной статье о «дискредитации» армии.



Как выяснила ASTRA, Ирина подала заявление в полицию после разговора, который состоялся еще в декабре прошлого года. Тогда работникам больницы им. Семашко объявили, что учреждение будет принимать на лечение военных. Светлана сказала, что в таком случае она не сможет там работать, и назвала их убийцами.



«Мы ждали выдачу завтрака. Нас поставили перед фактом, что мы будем принимать на лечение бойцов СВО. Я была в шоке. И сказала, что это ужас какой-то. Как мы будем работать с убийцами? Я назвала их убийцами. Мне сказали, что я не права и что они защитники родины. Я говорю: «На нас никто не нападал». Это было сказано на эмоциях. Вообще на работе я старалась не говорить о политике. Там сидела Ирина Владимировна и другие люди, и все они дружно написали на меня донос. Я их не обвиняю. Если б они это не сделали, то у них были бы неприятности», — рассказала ASTRA Светлана.



По ее словам, после этого ее вызвали к директору и заставили подписать заявление об увольнении. Женщина собрала все накопленные сбережения, взяла кошек и улетела из России.



«Сейчас я в Армении. Я знала, что не останусь в Россию. За Путина я никогда не голосовала и нынешнюю политику государства не одобряю», — сказала она в разговоре с ASTRA.



Дочь Светланы покинула Россию еще в 2022 году — после уголовного дела о «вандализме» за надпись «Мир Украине» на фасаде здания. Девушка училась в Петербурге на последнем курсе университета на учителя биологии. Сейчас она в Германии. В России же ее объявили в розыск.



«Мы дружественная семья несогласных», — смеется Светлана.



В начале полномасштабного вторжения женщина ходила на работу в белой шапочке с надписью «Нет войне».



«Проходила я в ней 2 дня. Вечером на меня напали, натянули шапку на голову, повалили в сугроб и отпинали. Обозвали «сукой ЦИПСОшной». Я даже не знала, что такое ЦИПСО. Потом вышли все эти сумасшедшие законы, и единственное, что я себе позволяла, это писать письма политзаключённым, переводить им деньги, развешивала зеленые ленточки, когда темно было и где не было камер, и разговаривала с людьми, старалась их переубедить. Я готовилась к отъезду, но не думала что придется так экстренно уезжать», — говорит она.





Фамилию доносчицы Светлана попросила не называть в тексте, но она известна редакции ASTRA.



Когда женщина прибыла в Армению, в ее квартире не было отопления, и соседи принесли ей одеяла и обогреватели.

«Вот так, кто-то пишет донос на коллегу, с которым проработал долгое время, а кто-то приносит одеяла незнакомому человеку», — заключила Светлана.