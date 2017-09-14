Бо цим клоунам треба пошвидше щоб відкрили двері на кордоні, щоб вони безкоштовно вальнули в польщу, а в якому стані і з якими перспективами залишиться тут Україна - їм побоку. Качок деградував вже до дна, дурь якусь бормоче безсвязну. Воно то йшло до цього, коли читали щоденні істерики. Але все одно були сподівання що справиться
В Архангельске 60-летняя буфетчица Ирина К. вместе с коллегами донесла на свою напарницу Светлану Даньо. Сейчас силовики проверяют ее по административной статье о «дискредитации» армии.
Как выяснила ASTRA, Ирина подала заявление в полицию после разговора, который состоялся еще в декабре прошлого года. Тогда работникам больницы им. Семашко объявили, что учреждение будет принимать на лечение военных. Светлана сказала, что в таком случае она не сможет там работать, и назвала их убийцами.
«Мы ждали выдачу завтрака. Нас поставили перед фактом, что мы будем принимать на лечение бойцов СВО. Я была в шоке. И сказала, что это ужас какой-то. Как мы будем работать с убийцами? Я назвала их убийцами. Мне сказали, что я не права и что они защитники родины. Я говорю: «На нас никто не нападал». Это было сказано на эмоциях. Вообще на работе я старалась не говорить о политике. Там сидела Ирина Владимировна и другие люди, и все они дружно написали на меня донос. Я их не обвиняю. Если б они это не сделали, то у них были бы неприятности», — рассказала ASTRA Светлана.
По ее словам, после этого ее вызвали к директору и заставили подписать заявление об увольнении. Женщина собрала все накопленные сбережения, взяла кошек и улетела из России.
«Сейчас я в Армении. Я знала, что не останусь в Россию. За Путина я никогда не голосовала и нынешнюю политику государства не одобряю», — сказала она в разговоре с ASTRA.
Дочь Светланы покинула Россию еще в 2022 году — после уголовного дела о «вандализме» за надпись «Мир Украине» на фасаде здания. Девушка училась в Петербурге на последнем курсе университета на учителя биологии. Сейчас она в Германии. В России же ее объявили в розыск.
«Мы дружественная семья несогласных», — смеется Светлана.
В начале полномасштабного вторжения женщина ходила на работу в белой шапочке с надписью «Нет войне».
«Проходила я в ней 2 дня. Вечером на меня напали, натянули шапку на голову, повалили в сугроб и отпинали. Обозвали «сукой ЦИПСОшной». Я даже не знала, что такое ЦИПСО. Потом вышли все эти сумасшедшие законы, и единственное, что я себе позволяла, это писать письма политзаключённым, переводить им деньги, развешивала зеленые ленточки, когда темно было и где не было камер, и разговаривала с людьми, старалась их переубедить. Я готовилась к отъезду, но не думала что придется так экстренно уезжать», — говорит она.
Фамилию доносчицы Светлана попросила не называть в тексте, но она известна редакции ASTRA.
Когда женщина прибыла в Армению, в ее квартире не было отопления, и соседи принесли ей одеяла и обогреватели. «Вот так, кто-то пишет донос на коллегу, с которым проработал долгое время, а кто-то приносит одеяла незнакомому человеку», — заключила Светлана.
У нас нет другого выхода, кроме как бороться до конца. Даже если не будет оружия, мы должны идти до конца. Будем терять города, но будем делать так, чтоб они сгнили в этих городах», https://t.me/kindzadza_ua/14502
У нас нет другого выхода, кроме как бороться до конца. Даже если не будет оружия, мы должны идти до конца. Будем терять города, но будем делать так, чтоб они сгнили в этих городах», https://t.me/kindzadza_ua/14502
Не доставайся же ты никому. Сгорел сарай, гори и хата
fox767676 написав:fler Если у них выснажени, а у Украины не выснажени, то почему наступают русские, и русские обстреливают каждую ночь города Украины, а не наоборот ?
У нас нет людей и оружия втрое больше, чтоб наступать. Где чф рф? Нету. Уплыл куда-то. Где НПЗ рф? Не работают 46% чего-то, на ремонте. Что с авиацией рф? Шото часто ломается и дальше от границ с Украиной базируется. Где танки? Спрятались куда-то. Где 85% профессиональной армии рф? Нету. Корейцев нанимают зачем-то. Шо с экономикой? Все зашибись, денег напечатали столько, шо не знают, как связать, шоб инфляция не улетела в небеса. А так да, обстреливают, наступают... завтра уже 3 года как.
м..да. тяжёлый случай. у флер есть параллельный мир, гд мы москву захватили.
Не в курсе сколько у них танков 80х годов, которого хватает на одно попадание дрона, и таких же новых самолётов, что кидают на пределе форсажа КАБы, и весьма часто, но экономику по курсу доллара в гугле проверить просто. 200 дерева за бакс переносится на неопределённый срок, тем более тысяча.
Бо цим клоунам треба пошвидше щоб відкрили двері на кордоні, щоб вони безкоштовно вальнули в польщу, а в якому стані і з якими перспективами залишиться тут Україна - їм побоку. Качок деградував вже до дна, дурь якусь бормоче безсвязну. Воно то йшло до цього, коли читали щоденні істерики. Але все одно були сподівання що справиться
Ты первый здриснешь со своими дружками (в погонах) в африку
ЛАД написав:"Вера" звучит для меня несколько смешно. Уже очень давно. Помню, ещё лет 60 назад был сильно поражён, когда мама рассказала, что в годы её молодости (где-то в 30-е) тоже рассказывали, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Так что, простите, словам давно не верю.
Майже комунізм (розвинутий соціалізм) настав у 70х-80х, більшість не зрозуміла і не оцінила
В ночь на 24 февраля ВС РФ выпустили по Украине 185 ударных беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ. Из них сбиты 113 БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Еще 71 беспилотник локационно потерян.
В результате атаки есть повреждения в Днепропетровской, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях