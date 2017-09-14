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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 128801288112882128831288412885>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 63
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
14%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:13

  Wirująświatła написав:предлагаю бескровный вариант завершения войны. отдать в аренду США 100км территории вдоль границ рф и рб . Пусть там действуют законы США, ходит доллар, английский 2й государственный и т.д.

Гениально?
Осталось решить 2 маленьких вопроса:
1. Уговорить США.
2. Столицу переносить будем или территории отдадим в аренду вместе с правителями? (От Киева до ближайшей границы с РБ по прямой 92 км)?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:16

Стармер и Макрон во время личных встреч с Трампом призовут его отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Они готовят президенту США "единое послание по вопросу Украины".

Дипломатические источники сообщили, что оба политика попытаются убедить Трампа прекратить переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.

Какие конкретно это меры, неизвестно. При этом в Лондоне сомневаются, что после визита в США премьер Стармер объявит о повышении военных расходов.

"Источник в Уайтхолле сообщил, что нет никаких признаков того, что Стармер готовится сделать Трампу "крупное предложение" в ближайшее время", - говорится в статье.

Британский премьер встретится с Трампом в четверг, а французский президент в понедельник.

Ранее западные СМИ сообщали, что Лондон и Париж могут предложить ввести в Украину примерно 30-тысячный контингент, который возьмёт под охрану ключевые объекты.
то есть отменить теоретически возможное рпв (пусть даже на условиях Стамбула) ради мифических обязательств, которые наступят "когда то потом"? Если написанное правда, моя и Господар Вельзевула версия подтверждается.... Макрон и Стармер хотят продолжения войны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 лют, 2025 10:25, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:19

  Wirująświatła написав:предлагаю бескровный вариант завершения войны. отдать в аренду США 100км территории вдоль границ рф и рб . Пусть там действуют законы США, ходит доллар, английский 2й государственный
чому штатам а не китаю?) :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:21

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:предлагаю бескровный вариант завершения войны. отдать в аренду США 100км территории вдоль границ рф и рб . Пусть там действуют законы США, ходит доллар, английский 2й государственный
чому штатам а не китаю?) :lol:

Английским владею лучше, чем китайским. Но вы правы, моя любимая страна - Китай. Политику во внимание не берём. Нравится китайская культура и современные мегаполисы на юге.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:25

  Wirująświatła написав:
Стармер и Макрон во время личных встреч с Трампом призовут его отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Они готовят президенту США "единое послание по вопросу Украины".

Дипломатические источники сообщили, что оба политика попытаются убедить Трампа прекратить переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.

Какие конкретно это меры, неизвестно. При этом в Лондоне сомневаются, что после визита в США премьер Стармер объявит о повышении военных расходов.

"Источник в Уайтхолле сообщил, что нет никаких признаков того, что Стармер готовится сделать Трампу "крупное предложение" в ближайшее время", - говорится в статье.

Британский премьер встретится с Трампом в четверг, а французский президент в понедельник.

Ранее западные СМИ сообщали, что Лондон и Париж могут предложить ввести в Украину примерно 30-тысячный контингент, который возьмёт под охрану ключевые объекты.
то есть отменить теоретически возможное рпв (пусть даже на условиях Стамбула) ради мифических обязательств, которые наступят "когда то потом"? Если написанное правда, моя версия подтверждается.... Макрон и Стармер хотят продолжения войны.
понятно що хотять, але хай повторять кримську війну. . Поки щось не обіцяють відкриття другого фронту.
А по аналогії з 2ю світовою вже пора. Ні франція ні британія нам суттєво допомогти не можуть. Єдине це купляти в сша зброю і передавати нам бєзвозмєздно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:28

  Banderlog написав:Єдине це купляти в сша зброю і передавати нам бєзвозмєздно.
ха. наоборот Франция и Британия ищут спонсоров войны, так как самим тратиться западло. Посмотрим что Мерц на это скажет. У него к штатам "прохладная" любовь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 лют, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:29

  Banderlog написав: Єдине це купляти в сша зброю і передавати нам бєзвозмєздно.

Бєзвозмєздно уже було 500ярдів, а це ще буде безвозмєздніше?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:32

ще один толчок

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  fler написав:У нас нет людей и оружия втрое больше, чтоб наступать.
Где чф рф? Нету. Уплыл куда-то.
Где НПЗ рф? Не работают 46% чего-то, на ремонте.
Что с авиацией рф? Шото часто ломается и дальше от границ с Украиной базируется.
Где танки? Спрятались куда-то.
Где 85% профессиональной армии рф? Нету. Корейцев нанимают зачем-то.
Шо с экономикой? Все зашибись, денег напечатали столько, шо не знают, как связать, шоб инфляция не улетела в небеса.
А так да, обстреливают, наступают... завтра уже 3 года как.

м..да. тяжёлый случай.
у флер есть параллельный мир, гд мы москву захватили.

Не в курсе сколько у них танков 80х годов, которого хватает на одно попадание дрона, и таких же новых самолётов, что кидают на пределе форсажа КАБы, и весьма часто, но экономику по курсу доллара в гугле проверить просто.
200 дерева за бакс переносится на неопределённый срок, тем более тысяча.

ще один толчок і колос впаде
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:38

Зображення
ааа расии пизта, деньги канчаются, за атапление платить нечем

у на э.э. в 2р дороже без всяких диапазонов. если шо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:43

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Столицу переносить будем или территории отдадим в аренду вместе с правителями?
я думал над этим, может отдать Оболонь и Трою, а остальное оставить коррупционерам? 2й вариант отдать все недострои. Будут "острова свободы" в Киеве.

По моим представлениям, хоть на телефоне расстояния мерить трудно, в 100 км войдёт почти весь Киев.
Боюсь, что жульничества в этом вопросе США не допустят 😁
И есть подозрение, что народ сейчас дружно проголосует за то, чтобы отдать правителей в аренду 😁
Сибарит
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