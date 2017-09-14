Стармер и Макрон во время личных встреч с Трампом призовут его отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой.



Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.



Они готовят президенту США "единое послание по вопросу Украины".



Дипломатические источники сообщили, что оба политика попытаются убедить Трампа прекратить переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.



Какие конкретно это меры, неизвестно. При этом в Лондоне сомневаются, что после визита в США премьер Стармер объявит о повышении военных расходов.



"Источник в Уайтхолле сообщил, что нет никаких признаков того, что Стармер готовится сделать Трампу "крупное предложение" в ближайшее время", - говорится в статье.



Британский премьер встретится с Трампом в четверг, а французский президент в понедельник.



Ранее западные СМИ сообщали, что Лондон и Париж могут предложить ввести в Украину примерно 30-тысячный контингент, который возьмёт под охрану ключевые объекты.