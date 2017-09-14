RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1288112882128831288412885>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 63
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
14%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:48

  Сибарит написав:По моим представлениям, хоть на телефоне расстояния мерить трудно, в 100 км войдёт почти весь Киев.
давайте так, точную границу где пройдут 100 км я беру на себя, а вы звоните Трампу и презентуйте наш супер инвестиционный проект века.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28419
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3421 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 10:51

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:По моим представлениям, хоть на телефоне расстояния мерить трудно, в 100 км войдёт почти весь Киев.
давайте так, точную границу где пройдут 100 км я беру на себя, а вы звоните Трампу и презентуйте наш супер инвестиционный проект века.

Я же не дипломат - не могу презентовать то, чего ещё нет. 😁
Сначала постройте границу.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7819
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 21408 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 11:17

оптимизм выглядит так

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28419
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3421 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 11:48

:roll:
❗️Існує загроза, що мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну, – прем’єр Данії.

.

.
❗️рф готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем россию, – лавров.
Xenon
 
Повідомлень: 5073
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:03

  Xenon написав::roll:
❗️Існує загроза, що мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну, – прем’єр Данії.

Хай приймають до ЄС одразу після рпв, хоча б і з мінімальною квотою в європарламенті та експорту аграрки
Тоді народу хоч якось можно буде зрозуміти для чого були втрати останніх 11 років
fox767676
 
Повідомлень: 3086
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:07

Зеленський про саміт і майбутні переговори: «Україна сама визначатиме учасників перемовин» (https://t.me/c/1270471007/20256)
может и победу сами профинансируем?
«Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві, у третю річницю вторгнення путіна»: Борис Джонсон також прибув до Києва
Існує загроза, що мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну, – прем’єр Данії.
он не уточнил что речь идет об Европе. То что украинцы каждый день погибают он к "опасностям" не относит. Каждый день новое доказательство, что Европа хочет продолжения войны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 лют, 2025 12:18, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28419
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3421 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Звідки ви будете платити солдату? Офіцеру? І головне, скільки?
В мирні часи середню по країні, і пенсію на загальних умовах. Все одне як війна - загальна мобілізація, а у війскових "вос не тот"
d44
 
Повідомлень: 640
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброго дня .Бажаю Здоров'я !
Всім, хто ЗАХИЩАЄ УКРАЇНУ , моя ПОШАНА !
Всім вернутися додому ЖИВИМИ !
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5126
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:38

⚡️ Пропоную, щоб Україна вступила в ЄС 1 січня 2030 року, — президент Литви

це типа наші найсміливіші друзі
то за 5 миру років тут всі один одного переріжуть
з'ясовуючи хто винен
за ще 5 років війни навіть і не кажу
fox767676
 
Повідомлень: 3086
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:53

Турция готова принять мирные переговоры по Украине

Турция выразила готовность организовать на своей территории мирные переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анкаре.

Фидан подчеркнул, что процесс мирного урегулирования должен проходить с участием обеих сторон — России и Украины.

"Мы готовы оказать всевозможную поддержку, готовы принять мирные переговоры. Мирное урегулирование необходимо срочно," — отметил он.
fox767676
 
Повідомлень: 3086
З нами з: 13.06.20
Подякував: 371 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1288112882128831288412885>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, d44 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88048
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7604)
24.02.2025 13:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.