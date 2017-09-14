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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 лют, 2025 10:48
Сибарит написав:
По моим представлениям, хоть на телефоне расстояния мерить трудно, в 100 км войдёт почти весь Киев.
давайте так, точную границу где пройдут 100 км я беру на себя, а вы звоните Трампу и презентуйте наш супер инвестиционный проект века.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 10:51
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
По моим представлениям, хоть на телефоне расстояния мерить трудно, в 100 км войдёт почти весь Киев.
давайте так, точную границу где пройдут 100 км я беру на себя, а вы звоните Трампу и презентуйте наш супер инвестиционный проект века.
Я же не дипломат - не могу презентовать то, чего ещё нет. 😁
Сначала постройте границу.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 11:17
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Додано: Пон 24 лют, 2025 11:48
❗️Існує загроза, що мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну, – прем’єр Данії.
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❗️рф готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем россию, – лавров.
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Xenon
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Додано: Пон 24 лют, 2025 12:03
Xenon написав:
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❗️Існує загроза, що мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну, – прем’єр Данії.
Хай приймають до ЄС одразу після рпв, хоча б і з мінімальною квотою в європарламенті та експорту аграрки
Тоді народу хоч якось можно буде зрозуміти для чого були втрати останніх 11 років
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Додано: Пон 24 лют, 2025 12:07
может и победу сами профинансируем?
«Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві, у третю річницю вторгнення путіна»: Борис Джонсон також прибув до Києва
Існує загроза, що мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну, – прем’єр Данії.
он не уточнил что речь идет об Европе. То что украинцы каждый день погибают он к "опасностям" не относит. Каждый день новое доказательство, что Европа хочет продолжения войны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 24 лют, 2025 12:18, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 12:08
Banderlog написав:
Звідки ви будете платити солдату? Офіцеру? І головне, скільки?
В мирні часи середню по країні, і пенсію на загальних умовах. Все одне як війна - загальна мобілізація, а у війскових "вос не тот"
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Додано: Пон 24 лют, 2025 12:34
Доброго дня .Бажаю Здоров'я !
Всім, хто ЗАХИЩАЄ УКРАЇНУ , моя ПОШАНА !
Всім вернутися додому ЖИВИМИ !
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Додано: Пон 24 лют, 2025 12:38
⚡️ Пропоную, щоб Україна вступила в ЄС 1 січня 2030 року, — президент Литви
це типа наші найсміливіші друзі
то за 5 миру років тут всі один одного переріжуть
з'ясовуючи хто винен
за ще 5 років війни навіть і не кажу
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Додано: Пон 24 лют, 2025 12:53
Турция готова принять мирные переговоры по Украине
Турция выразила готовность организовать на своей территории мирные переговоры по урегулированию конфликта в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анкаре.
Фидан подчеркнул, что процесс мирного урегулирования должен проходить с участием обеих сторон — России и Украины.
"Мы готовы оказать всевозможную поддержку, готовы принять мирные переговоры. Мирное урегулирование необходимо срочно," — отметил он.
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