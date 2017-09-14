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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12882128831288412885>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 63
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
14%
9
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:57

На виборах у Німеччині переміг (https://babel.ua/news/115683-na-viborah ... -bude-dali)«Християнсько-демократичний союз» на чолі з Фрідріхом Мерцом — він стане канцлером. Що відомо зараз.

За остаточними даними голосування ХДС отримала 28,5% голосів виборців. «Християнсько-демократичному союзу» треба утворити коаліцію з іншою партію, щоб мати більшість голосів і можливість сформувати уряд. Мерц заявив, що планує сформувати новий федеральний уряд до Великодня — 20 квітня.

Наразі точно не відомо, з якою саме партією утворять коаліцію. Але раніше Мерц уже сказав, що не співпрацюватиме з ультраправими, які посіли друге місце на виборах. Із соціал-демократами на чолі з Олафом Шольцом він обʼєднуватися не хоче. Найбільш імовірною є коаліція із «Зеленими».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:58

За три года войны в Украине могли погибнуть более 160 тысяч россиян. 2024 стал самым кровавым

К концу 2024 года Россия могла потерять убитыми в войне с Украиной более 160 тысяч человек. К такому выводу пришли (https://requital-paintings-172827.appsp ... 02/24/160k) «Медиазона» и «Медуза», изучив данные по поименному списку погибших и по реестру наследственных дел.

В поименном списке погибших (https://200.zona.media/), который журналисты составляют на основе некрологов, сообщений в СМИ и других открытых источников, на конец февраля 2025 года числятся 95 328 человек.

Издание отмечает, что 2024-й год стал самым кровавым за все время войны. В 2022 году в войне погибло около 20 тысяч россиян, в 2023-м — от 47 до 53, а в 2024-м — около 100 тысяч.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:03

  d44 написав:
  Banderlog написав:Звідки ви будете платити солдату? Офіцеру? І головне, скільки?
В мирні часи середню по країні, і пенсію на загальних умовах. Все одне як війна - загальна мобілізація, а у війскових "вос не тот"

В демобілізація? Тоді в в армії наврят чи більше 250 тисяч лишиться.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:09

  Wirująświatła написав:
За три года войны в Украине могли погибнуть более 160 тысяч россиян. 2024 стал самым кровавым

К концу 2024 года Россия могла потерять убитыми в войне с Украиной более 160 тысяч человек. К такому выводу пришли (https://requital-paintings-172827.appsp ... 02/24/160k) «Медиазона» и «Медуза», изучив данные по поименному списку погибших и по реестру наследственных дел.

В поименном списке погибших (https://200.zona.media/), который журналисты составляют на основе некрологов, сообщений в СМИ и других открытых источников, на конец февраля 2025 года числятся 95 328 человек.

Издание отмечает, что 2024-й год стал самым кровавым за все время войны. В 2022 году в войне погибло около 20 тысяч россиян, в 2023-м — от 47 до 53, а в 2024-м — около 100 тысяч.


.... кількість загиблих значно більша .
З того що я бачив , що ніхто не рахував ...., прикопаних після зими (проліски), прикопаних серед літа (щоб якось позбавитись запаху ), розтасканими тваринами , розірвані після прямого влучання ...
холява
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:09

  Banderlog написав:
  d44 написав:
  Banderlog написав:Звідки ви будете платити солдату? Офіцеру? І головне, скільки?
В мирні часи середню по країні, і пенсію на загальних умовах. Все одне як війна - загальна мобілізація, а у війскових "вос не тот"

В демобілізація? Тоді в в армії наврят чи більше 250 тисяч лишиться.

а що, умовний "будівельник з синами" більше прогодує?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:18

  d44 написав:
  Banderlog написав:Звідки ви будете платити солдату? Офіцеру? І головне, скільки?
В мирні часи середню по країні, і пенсію на загальних умовах. Все одне як війна - загальна мобілізація, а у війскових "вос не тот"

А желающих служить много найдётся?
Или как раз на сокращённую по требованиям Путина армию хватит?
Или разговоры о контрактной армии заканчиваем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:То что украинцы каждый день погибают он к "опасностям" не относит. Каждый день новое доказательство, что Европа хочет продолжения войны.


Они там дочку путина с Кабаевой кислотой не утрудились облить
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

для ЛАДа Славковий беобахтунг щодо національного питання
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:37

  холява написав:розтасканими тваринами
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:41

  flyman написав:
  ЛАД написав:"Вера" звучит для меня несколько смешно. Уже очень давно.
Помню, ещё лет 60 назад был сильно поражён, когда мама рассказала, что в годы её молодости (где-то в 30-е) тоже рассказывали, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме".
Так что, простите, словам давно не верю.

Майже комунізм (розвинутий соціалізм) настав у 70х-80х, більшість не зрозуміла і не оцінила
Похоже на то.
К сожалению, у нас своего Дэн Сяопина не нашлось, а непродуманная экономическая перестройка в сочетании с горбачёвской либерализацией и демократизацией привели к известным результатам. То маємо те що маємо.
ЛАД
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