За остаточними даними голосування ХДС отримала 28,5% голосів виборців. «Християнсько-демократичному союзу» треба утворити коаліцію з іншою партію, щоб мати більшість голосів і можливість сформувати уряд. Мерц заявив, що планує сформувати новий федеральний уряд до Великодня — 20 квітня.
Наразі точно не відомо, з якою саме партією утворять коаліцію. Але раніше Мерц уже сказав, що не співпрацюватиме з ультраправими, які посіли друге місце на виборах. Із соціал-демократами на чолі з Олафом Шольцом він обʼєднуватися не хоче. Найбільш імовірною є коаліція із «Зеленими».
За три года войны в Украине могли погибнуть более 160 тысяч россиян. 2024 стал самым кровавым
К концу 2024 года Россия могла потерять убитыми в войне с Украиной более 160 тысяч человек. К такому выводу пришли (https://requital-paintings-172827.appsp ... 02/24/160k) «Медиазона» и «Медуза», изучив данные по поименному списку погибших и по реестру наследственных дел.
В поименном списке погибших (https://200.zona.media/), который журналисты составляют на основе некрологов, сообщений в СМИ и других открытых источников, на конец февраля 2025 года числятся 95 328 человек.
Издание отмечает, что 2024-й год стал самым кровавым за все время войны. В 2022 году в войне погибло около 20 тысяч россиян, в 2023-м — от 47 до 53, а в 2024-м — около 100 тысяч.
За три года войны в Украине могли погибнуть более 160 тысяч россиян. 2024 стал самым кровавым
К концу 2024 года Россия могла потерять убитыми в войне с Украиной более 160 тысяч человек. К такому выводу пришли (https://requital-paintings-172827.appsp ... 02/24/160k) «Медиазона» и «Медуза», изучив данные по поименному списку погибших и по реестру наследственных дел.
В поименном списке погибших (https://200.zona.media/), который журналисты составляют на основе некрологов, сообщений в СМИ и других открытых источников, на конец февраля 2025 года числятся 95 328 человек.
Издание отмечает, что 2024-й год стал самым кровавым за все время войны. В 2022 году в войне погибло около 20 тысяч россиян, в 2023-м — от 47 до 53, а в 2024-м — около 100 тысяч.
.... кількість загиблих значно більша . З того що я бачив , що ніхто не рахував ...., прикопаних після зими (проліски), прикопаних серед літа (щоб якось позбавитись запаху ), розтасканими тваринами , розірвані після прямого влучання ...
ЛАД написав:"Вера" звучит для меня несколько смешно. Уже очень давно. Помню, ещё лет 60 назад был сильно поражён, когда мама рассказала, что в годы её молодости (где-то в 30-е) тоже рассказывали, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Так что, простите, словам давно не верю.
Майже комунізм (розвинутий соціалізм) настав у 70х-80х, більшість не зрозуміла і не оцінила
Похоже на то. К сожалению, у нас своего Дэн Сяопина не нашлось, а непродуманная экономическая перестройка в сочетании с горбачёвской либерализацией и демократизацией привели к известным результатам. То маємо те що маємо.