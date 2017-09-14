А хто, як не 200 тис діючих на 24.02.2022 військових прийняли удар і тримали його перший місяць, поки «Успіхи» підготувались на полігоні і доїхали до фронту? В разі повторного вторгнення «Успіхам» місяць може вже і не треба, але хоча б тиждень професійна (регулярна) армія має тримати, щоб колони не зайшли в Київ.
❗️рф готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем россию, – лавров.
Отже пасьянс для мене більш-менш склався.
РФ: Не признаємо Зеленського легітимним але і не буде ніякого припинення вогню для виборів в Україні. Цілком логічна і цинічна позиція. Проведення виборів це проблеми України а не наші.
США: Відповідно до позиції РФ є 2 варіанти: або змусити Зеленського піти самому, або проведення виборів під час воєнних дій. Ось Трамп і працює в цьому напрямку висуваючи ці дурацкі вимоги Україні.
ЄС: Для нас вигідне продовження війни, відповідно не потрібно проводити вибори. Зеленський хоч і не ідеальний, але все-таки легітимний, а вибори можуть дестабілізувати Україну.
Україна: Думаю що Зеленський 100% сам не піде. І 90% що на вибори без припинення війни також не погодиться. + очевидно Зеленський отримає підтримку(обіцянки) Європи. Продовження війни для Зеленського самий очевидний варіант.
--------------------- Ситуація досить тупікова, нажаль. Самим "неудачніком" тут виходить Трамп, бо він схоже не добивається своєї мети(обіцянки). Але Трамп є самим непередбачуваним і самим могутнім тому не думаю що він так просто змириться з роллю "неудачніка".
andrijk777 написав:Але Трамп є самим непередбачуваним і самим могутнім тому не думаю що він так просто змириться з роллю "неудачніка".
его могущество в деньгах. А денег он как раз давать не хочет. Так что никакого могущества по факту нет. питун уважает силу, трамп в его глазах жлоб, шестёрка и слабак. Лавров грустная лошадь умножил на ноль все потуги трампа о перемирии, сказал что перемирие только на условиях рф. Трампу ничего другого не остается кроме как заделаться агентом путина и предлагать капитуляцию. Русские уже его смешали с гавном, подчеркнув что ни его мнение ни его условия ничего не стоят. Удивляюсь как зеленский до сих пор не накричал на трампа и не надавал ему лещей. Через год вытирать ноги об трампа будет даже санду. Король оказался голым. Трамп скоро выйдет из переговоров, на которых его никто не хочет слушать.. вот так своей тупостью он из президента великой страны превратился в жалкого брюзгу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 лют, 2025 14:22, всього редагувалось 5 разів.
andrijk777 написав:Але Трамп є самим непередбачуваним і самим могутнім тому не думаю що він так просто змириться з роллю "неудачніка".
его могущество в деньгах. А денег он как раз давать не хочет. Так что никакого могущества по факту нет. питун уважает силу, трамп в его глазах жлоб, шестёрка и слабак. Удивляюсь как зеленский до сих пор не накричал на трампа и не надавал ему лещей. Через год вытирать ноги об трампа будет даже санду.
А хто, як не 200 тис діючих на 24.02.2022 військових прийняли удар і тримали його перший місяць, поки «Успіхи» підготувались на полігоні і доїхали до фронту? В разі повторного вторгнення «Успіхам» місяць може вже і не треба, але хоча б тиждень професійна (регулярна) армія має тримати, щоб колони не зайшли в Київ.
Так до діючих на 24.02.2022 військових які прийняли удар (а не здриснули в ахрику на заробітки) - питань немає.
Мова йде про 150 000+ впенсів, які коштом платників податків роками і десятиліттями готувались нас захищити, але за 3 роки так на службу і не повернулися.
Wirująświatła написав: ааа расии пизта, деньги канчаются, за атапление платить нечем
у на э.э. в 2р дороже без всяких диапазонов. если шо.
Так этот же Бондаренко в ролике выше сказал что там в сибирях газа нет и весь частный сектор на электрике и часто и в многоэтажках ЦО нет и топят электрокотлами. Откуда и такие нормы потребления по 4-5-6-7 тыс Квт/ч в месяц. А морозы за тридцать и первый снег первого октября(до первого мая) часто никто не отменял.
Мова йде про 150 000+ впенсів, які коштом платників податків роками і десятиліттями готувались нас захищити, але за 3 роки так на службу і не повернулися.
Брехня і штампи. Розбирали не раз. З цих 150 тис десятки тисяч брали участь з 14 по 22 рік. Але ж це не рахується? Десятки тисяч призвали до ЗСУ і інших силових за ці 3 роки війни. Майже половина з цих 150 тисяч - це 55+ років.
«Готувались захищати» - черговий маразм. Кого готувався захищати умовний Детройт, викладаючи (навчаючи) пілотів і інженерів для ВПС ?? Він вчив , а не «готувався захищати». І таких вій своїх пенсіонерів силових стукало тисячі. А ті хто «готувався захищати» , тобто посади, які безпосередньо воюють, ті призвані і воюють.